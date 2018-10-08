Президенты, какими мы их не знали

«Президент и женщины»

— В истории нашей страны было 11 президентов, и каждого из них представляет около девяноста фотографий – не официальных, а просто хороших, которые наиболее полно характеризуют эту личность. Вдобавок мы разделили фотографии на такие небольшие тематические блоки как «Президент и дети» и «Президент и женщины», потому что существовало некое правило, что они, например, фотографировались также с женщинами. И иногда становится смешно, когда сравниваешь портреты коммунистов в 1950-е годы – все при галстуках, и фотографию Вацлава Гавела, как он танцует в окружении полуобнаженных женщин где-то в Бразилии…

Или взять Густава Гусака, его портрет с чучелом сторожевой собаки в Музее полиции, которая при жизни ловила тех, кто пытался нелегально перейти границу – как Гусак на нее смотрит… А Гавел изображен со своей собакой, когда он попивает пиво.

Как увернуться от «братского» поцелуя?

Отдельного упоминания заслуживает серия «братских поцелуев», полагают кураторы выставки. Поэтому они также выделили в одну из секций тему «лобзаний» политиков.

– Это тоже хорошая серия, где показано, с каким, можно сказать, упорством Брежнев целуется с политиками. Есть там и смешная фотография, на которой изображены президент и генерал Людвик Свобода и маршал Иван Конев. Конев бросается к Свободе, а Свобода, как видно по фотографии, словно боится, что придется целоваться – тогда ведь была такая привычка. Фотографии запечатлели также культ К. Готвальда, который в Чехословакии существовал – аналогично культу Сталина и Ленина в СССР.

– Какие именно фотографии в данном случае служат иллюстрацией такого культа почитания Готвальда, мавзолей которого находился в мемориале на пражском холме Витков до 1962 года, а город Готвальдов был переименовав в Злин лишь после «бархатной» революции в 1989 году?

– Например, фотография таблички с названием города Готвальдов, установленная где-то в поле. Или фотография Чешского информационного агентства ЧТК памятника Сталину и Готвальду в тот момент, когда с него снимают полотнище – голова Готвальда уже открыта, а Сталин еще полностью закутан в простыню…

Обезглавлены, но неразлучны

Речь идет о памятнике Сталину и Готвальду в Одрах Новойичинской области, который «дожил» вплоть до 1989 года. Тогда как монумент Сталина довлел над пространством пражского парка Летна лишь до 1962 года. «Готвальд и Сталин были вытесаны из одной глыбы известняка, и если бы было принято решение отсечь Сталина, Клемент бы от такого вмешательства тоже мог пострадать. Однако никто из товарищей не хотел в те времена взять на себя такую ответственность», – с улыбкой вспоминал местный житель, историк–любитель и предприниматель Зденек Матейциуц. В период «бархатной» революции памятник был ночью обезглавлен, а руки диктаторов неизвестные покрасили в красный цвет. Их каменные головы позже нашлись далеко за железнодорожным полотном, поврежденный монумент был перевезен на территорию Технической службы городка Одры. Матейциуц обратился к местным властям с просьбой разрешить ему перевезти памятник в собственный парк, где он собирает артефакты, связанные с историей своего города. Его просьбу удовлетворили. «Я никоим образом не заступаюсь ни за Сталина, ни за Готвальда, ведь на их совести – тысячи жизней. Я просто думаю, что раз уж этот монумент был частью нашей истории, его надо было бы сохранить», – полагает коллекционер.

В история Чехословакии выпал и такой драматичный период как приход нацистов к власти и установление Протектората Богемии и Моравии. После того как Чехословакия превратилась в протекторат Третьего рейха, президентом страны стал Эмиль Гаха (1872-1945). Подконтрольный нацистам протекторат просуществовал немногим свыше 6 лет, все это время Эмиль Гаха занимал пост его президента. Охватывают ли фотографии и эти события?

– На выставке экспонируется фотография, где Гаха изображен кланяющимся Гитлеру в Берлине. Он подает ему ручку. Это хорошая фотография, хотя и не очень хорошего качества, потому что снимок был сделан тогда где-то в Германии. Это достаточно полно характеризует Гаху в тот момент. Что касается Эдварда Бенеша, он запечатлен на фотографии в окружении наших солдат в Англии, к которым он обращается (в 1940 г. Бенеш в Лондоне возглавил чехословацкое правительство в изгнании – прим.). Там воевало много наших.

Представлены на выставке и фотографии, касающиеся политического переворота в феврале 1968 года, когда Эдвард Бенеш под давлением Клемента Готвальда принял отставку министров демократических партий. В итоге вся власть в стране была передана коммунистам.

Выставка «Присяга на верность республике» продлится в Leica Gallery до 28 октября.

– На фотографии Бенеш и Готвальд подписывают эту отставку – в этот момент все рухнуло. Это было очень хорошо подготовлено,

заключает Дана Кындрова.