Пражский православный храм свв. Кирилла и Мефодия отмечает Рождество дважды

– Как Православная церковь в чешских землях будет отмечать Рождество?

– В Чехии Рождество христово отмечается дважды. В частности, в нашем кафедральном храме мы стараемся отмечать праздник с прихожанами. Дело в том, что это единственный православный храм, где богослужение ведется на чешском языке. Большинство прихожан здесь – эмигранты из других стран. Есть люди, которые празднуют Рождество по старому календарю, а также те, кто празднуют по новому календарю. Большинство чехов живут по новому календарю. Есть среди наших прихожан также румыны, болгары и греки, которые живут по новому календарю, и мы стараемся праздновать это Рождество и с ними. Однако большинство наших прихожан живут по старому календарю и празднуют Рождество 7 января, поэтому мы также служим по старому календарю литургию в нашем храме и иногда даже празднуем этот день более торжественно, чем первую дату.

– Мы знаем, что храм посещают, помимо украинцев, греков, болгар, румын и представителей других национальностей, также русские. Представители каких народов преобладают среди здешних прихожан?

– Большинство, конечно, это прихожане из Украины, они приехали в Чехию в качестве мигрантов. В Праге находится восемь православных храмов, и большинство их заполняют украинцы, в нашем храме также. Есть у нас и русские, а также сербы и грузины, которые тоже празднуют по старому календарю. У грузин в Праге есть своя община, но к нам в храм они также приходят и тоже празднуют. Своего храма у грузин здесь нет, они проводят свои богослужения в одном из храмов нашей церкви.

– В каком именно, и где он находится?

– В церкви святой Екатерины Александрийской, он находится в ареале Карловой больницы (Viničná 468/2).

Большинство паломников приезжает из стран постсоветского пространства

– Насколько часто паломники из других стран, и, в частности, из Восточной Европы приезжают в Чехию, чтобы поклониться чешским христианским святыням?

– Большинство паломников приезжают как раз из стран постсоветского пространства: Украины, России, Беларуси. Все эти люди приходят к нам, потому что знают, что храм является также памятником. Здесь происходили всем известные события в 1942 году (в соборе почти месяц до своей гибели скрывались парашютисты, совершившие нападение на рейхспротектора Богемии и Моравии Р. Гейдриха. Убежище им предоставили священники православного храма – ред.). Здесь служил владыка Горазд, в дальнейшем мученик. Паломники приходят сюда также, чтобы прикоснуться к святыням св. Вацлава (св. Вячеслава) и св. Людмилы – в нашем храме находится часть мощей этих святых, которые являются покровителями чешских земель. Также у нас находятся мощи двух чешских монахов, святого Прокопа Сазавского и Иоанна (Ивана) Чешского, это тоже покровители Чехии.

– Можно ли увидеть эти христианские реликвии, придя в храм на службу?

– Они находятся у нас в алтаре, и если прихожане выражают такое пожелание, то священник, конечно, выносит им мощи для поклонения.

– Вы, как и многие прихожане, также приехали в Чехию из Западной Украины, двенадцать лет назад. Могли бы вы рассказать о том, как происходило ваше становление как священнослужителя?

– Летом будет уже тринадцать лет, как я приехал в Чехию. Диаконом я стал девять лет назад, а в сан священника был посвящен шесть лет назад, однако приехал я сюда еще как мирянин. До этого я закончил Духовную семинарию и академию в Киеве и по промыслу Божьему или не знаю как попал в Чехию. Здесь меня принял владыка Христофор, тогдашний митрополит Чехии и Словакии. Я был у него иподиаконом, потом был рукоположен в сан диакона, здесь же я принял сан священника, и в этом кафедральном храме меня оставили служить. Так что в нашем храме трое священников: настоятель из Чехии, священник из Словакии и я – из Украины.

– Насколько плотным является Ваш график пастырского служения?

– Божественную литургию я служу в храме каждые воскресенье, вторник и вторую субботу. По пятницам я служу молебны о здравии больных в центральной пражской факультетской больнице Мотол. Василий Черепко также руководит десять лет воскресной школой при Православном кафедральном храме свв. Кирилла и Мефодия, с самого начала ее основания.

– Вы вывозите ребят даже на Афон?

– Да, уже три раза мы были на Афоне. Мы организовываем лагеря, уже пять раз были в Греции. В целом уже было больше пятнадцати лагерей, мы ездим с детьми также в разные паломнические поездки, даже за пределы Чехии, побывали в Словакии, Украине и даже в Иерусалиме.

– Сколько детей посещает воскресную школу при храме?

– В этом году в школе прибавилось ребят. Больше всего этому способствуют именно лагеря, они сплачивают детей. Мы проводим лагеря летом и зимой, и сейчас у нас 30-35 детей самого разного возраста, от шести до семнадцати лет, есть и восемнадцатилетние. У нас преобладают дети из украинских семей, но большинство из них родились уже в Чехии. Это уже их родная земля. В Украину они ездят уже только на каникулы или посетить кого-нибудь. Большую часть своей жизни они проводят здесь. Есть у нас и дети из Словакии, Беларуси и России.

«Раньше или позже человек встречается с Богом»

– Некоторые люди, даже регулярно посещая службы, признаются, что припасть к живому роднику веры им не удается, несмотря на то, что они предпринимают усилия для того. Почему кому-то Господь открывается, а иным нет?

– Вы знаете, был такой монах Силуан Афонский на Афоне, который почитается как святой. Будучи долго монахом, он однажды как бы упрекнул Бога, сказав ему: «Ты неумолим». И в этот момент ему явился сам Христос и посмотрел на него. И монах всю жизнь потом вспоминал об этом и говорил, что такой благодати, такой встречи с Богом ему до смерти уже не выпало, но это дало ему повод не сомневаться, что Бог всегда присутствует и всегда слышит человека. Человек должен стараться жить чистой жизнью, и она принесет плоды встречи с Богом, человек это почувствует. Раньше или позже человек всегда встречается с Богом в жизни, как это произошло и в жизни Силуана.