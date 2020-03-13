Потому что вы – женщина. Актуальная ситуация на рынке труда в Чехии

Данные Европарламента касаются фирм, насчитывающих десять и более сотрудников. Исследователи также отметили, что женщины работают в хуже оплачиваемых сферах, на более низких должностях, многие выбирают работу на полставки; при этом многие из них образованы лучше своих коллег-мужчин.

Ключевую роль, по мнению специалистов, играет то, что именно женщины чаще всего берут на себя заботу о детях и пожилых родственниках в ущерб собственной карьере. Однако даже с учётом этих и прочих факторов (размер предприятия, профессиональный опыт, уровень образования, условия рабочего договора, количество рабочих часов и т.д.) невозможно объяснить пропасть в двадцать процентов; в сложившейся ситуации есть место дискриминации по половому признаку, полагают они.

А замуж когда?

Статистику подтверждают конкретные примеры. Рассказывает Михаэла Г., менеджер по организации мероприятий и свадебный организатор. Она родилась и выросла в Остраве, получила образование в Чехии, некоторое время проработала в Англии, а затем вернулась на родину.

– «Что касается ситуации на рынке труда, сравнения женщин и мужчин в этом смысле и принятия решения, кого взять на ту или иную позицию, надо сказать, что проблема заключается не столько в уровне заработной платы как таковой, сколько в статусе.

Ввиду того, что наше общество отозвалось на тенденцию «women empowerment» и поддержало идею о равноправии женщин, иностранные компании, особенно американские и те, в которых трудоустроено большое количество иностранцев, сориентировались в ситуации очень быстро и начали следить за тем, чтобы в коллективе присутствовали женщины и мужчины поровну. Это понятно, так как иначе бы им грозили судебные разбирательства и штрафы. Таким образом, каждый из сотрудников должен бы иметь возможность добиться той или иной должности вне зависимости от пола.

Однако это правило не работает в том случае, когда сотрудник – новенький и ещё не является «частью системы». Когда специалиста принимают на работу, и на одну и ту же позицию отправят резюме и женщина, и мужчина, то с огромной долей вероятности примут именно мужчину.

Подобная ситуация произошла и со мной. Мою кандидатуру рассматривали для определённой должности, и на собеседовании мне было чётко и напрямую заявлено: несмотря на то, что у меня было больше опыта, я была, действительно, подходящим им специалистом, у моего соперника-мужчины всё же было неоспоримое преимущество, он не мог через год-два забеременеть. На тот момент я была в том возрасте, когда женщины, как считается в обществе, уже начинают задумываться о семье. По этой причине я не получила отличную должность, её получил человек, гораздо менее опытный, чем я».

Ситуация, о которой рассказала Михаэла, произошла с ней около двух лет тому назад, когда принцип равноправия в отношении принятия на работу уже был вовсю известен и распространён в чешском обществе. Должность, о которой шла речь – офис-менеджер с расширенным кругом обязанностей (в том числе управление небольшим коллективом) – потеряла после собеседования для Михаэлы всякую привлекательность.

– «В итоге я пожелала им удачи и выразила надежду, что они поинтересовались у моего коллеги-соперника, есть ли у него подруга, и планируют ли они заводить детей. Семья в его случае может означать не уход с должности, а просьбу о повышении заработной платы, ибо на семью необходимы средства. Я сказала, что надеюсь, что они всё это финансово просчитали. Ответной реакции, конечно, не прозвучало, тот, кто вёл собеседование, был ошарашен моими словами. Но я и выразилась достаточно, скажем так, жёстко и прямо».

По личному опыту автора статьи, представители компаний в Чехии почти всегда стараются выведать на собеседовании, хотя бы косвенным путём, в какой жизненной фазе на момент собеседования находится потенциальная сотрудница. Всё это несмотря на то, что в описании их профилей часто значится обозначение «family friendly»: в переводе с английского – понимающее отношение к тому, что у сотрудников есть личная жизнь, а значит, периодически им нужно предоставлять шанс работать удалённо (home office).

– «Не принимается в расчёт тот факт, что задавать женщине личные вопросы такого рода – незаконно. В резюме вы не обязаны указывать свой возраст – важны ваш опыт и образование. Соответственно, работодатель не имеет права спрашивать потенциальную сотрудницу, замужем она или нет, в каком направлении развивается её личная жизнь – это неэтично, так как не касается напрямую работы. Если человек подаёт заявление на ту или иную позицию в компании, это означает, что он хочет там работать и уверен, что справится с этой работой».

Ситуация в столице при этом значительно отличается от того, как обстоят дела на рынке вакансий в городах поменьше.

– «Прага – очень мультикультурная, поэтому вести статистические расчёты, основываясь только на местной картине, не очень верно. Местные компании должны вести себя по образцу и подобию своих коллег в прочих европейских метрополиях. Однако, стоит взглянуть на данные других городов, например, Брно или Остравы, и различия будут очень существенные. Для того чтобы получить ту или иную позицию, женщине там, действительно, придётся побороться. Возможно, она в итоге добьётся своего и будет получать хорошие деньги, но путь к этому будет куда труднее, чем у мужчины. Несмотря на опыт, ей не дадут сразу соответствующую должность, например, менеджера – она начнёт с более низкой позиции, с ассистента менеджера».

Пол является причиной?

Колоссальная разница в уровнях заработной платы у мужчин и женщин в Чехии подчёркивается в статистиках уже не первый год.

В апреле 2019 года на портале Novinky.cz были опубликованы результаты исследования международной сети Paylab.com; по расчётам последней, разброс между зарплатами представителей противоположного пола в Чехии составил 10 %. Летом того же года в статье Aktuálně.cz было отмечено, что в областях, где требуются сотрудники исключительно с высшим образованием, «разбег» между зарплатой мужчины и женщины может доходить до 29 %.

В октябре 2018 года ежедневник E15.cz сообщил о разнице в 18 % (данные Информационной системы Министерства труда ЧР) – опять-таки, в пользу мужчин. В ноябре того же года в статье Lidovky.cz была указана цифра 22 % - её журналистам сообщила министр труда ЧР Яна Малачова.

Европейская комиссия в ответ на последние данные Европарламента сообщила: готовится законопроект, который должен помочь устранить имеющуюся «пропасть».

В ряде стран ЕС работодатели обязаны проводить аудит заработной платы своих сотрудников; пропагандируется также коллективные и открытые переговоры о равном финансовом вознаграждении специалистов вне зависимости от пола. В Австрии, Дании, Франции, Италии и Бельгии компании обязаны регулярно публиковать отчёты о средних заработках, в Финляндии же сотрудники имеют право попросить предоставить им информацию о доходах своих коллег. Ни одно из вышеуказанных правил в Чехии пока на практике не работает.