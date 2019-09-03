Посол Чехии об экономической помощи Грузии и колючей проволоке в Осетии

Не первый год координационным центром сотрудничества двух государств является чешское посольство в Тбилиси. В «чешском фокусе» – развитие гражданского общества, социальная сфера, модернизация медицины, туризм и сельское хозяйство. Вместе с Евросоюзом Чехия поддерживает Грузию в ее стремлении отстоять свою независимость и территориальную целостность.

С 2018 по 2023 год Чешская Республика реализует новую программу оказания помощи развивающимся странам, где Грузия является одним из приоритетных государств. Но сотрудничество между двумя странами началось вовсе не вчера. Русская служба уже рассказывала о некоторых реализованных чешской стороной в Грузии проектах. В качестве примера успешного сотрудничества назовем проект помощи в развитии региона Тушетия.

Оказывала Чехия также поддержку в оснащении современным оборудованием медицинского университета в Тбилиси и во многих других областях.

Во время записи интервью чешский посол в Грузии Петр Микыска показал нам список реализованных Чехией проектов с их кратким описанием. Региону Тушетия, где в жизнь уже было воплощено восемь проектов, отведено в документе две страницы: «Каждый из этих проектов развивался по несколько лет. Охвачено развитие сельского хозяйства, туризма, развитие связей, обеспечение подсоединения к Интернету и множество иных сфер».

Сегодня, учитывая опыт Тушетии, подобного рода работу Чехия осуществляет в регионе Арагви.

На пользу экономике и людям

Чехия, подчеркивает Петр Микыска, всегда старается воплощать проекты, которые способны помочь экономике конкретной части страны: «Естественно, одновременно мы ищем новые области сотрудничества. Сегодня мы в большей мере обдумываем нашу работу в Аджарии и Гурии. Интересная ситуация складывается в Зугдиди, где мы завершаем работу в рамках проекта по созданию онкологического центра. Эта больница, ввиду близкого расположения, в том числе будет обслуживать регион Абхазии.

Онкологический центр в Зугдиди – это исключительно чешский проект?

– «Мы стремимся поспособствовать реформе публичной администрации в Грузии. Созданные государством инстанции, инструменты управления на местах должны работать на пользу граждан. Администрация должна хорошо знать и уметь, как решить возникшую у обычного жителя Грузии проблему, причем именно в его интересах, а не в пользу своего аппарата. Это, я думаю, колоссальная работа даже для стран Евросоюза, в том числе для Чехии. Нет такой страны, где администрации работает на 100% и удовлетворяет абсолютно всех».

В нашей беседе я хотел бы затронуть одну очень острую тему. Как мы знаем, в регионе, где вы начали работать существует серьезнейшая проблема, которая присутствует также и в Украине, – это оккупированные территории. В обоих случаях фигурирует Россия. Позиция МИД совершенно прозрачно: недавно было сделано заявление, что Чехия не признает ни президентские, ни парламентские «выборы» в Абхазии и Южной Осетии. Вновь звучал призыв решать эту проблемы, выполнять существующие договоренности и, разумеется, вернуть эти территории законному владельцу, то есть Грузии. Недавно вы побывали на линии соприкосновения основной Грузии и Южной Осетии. Мне хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этой проблемы. Что, со своей стороны, может здесь сделать Чехия?

– «Это очень сложный и комплексный вопрос. Существует форум, на котором решается проблема Южной Осетии и Абхазии, – это переговоры в Женеве, где Россия постоянно время заявляет, что «не является стороной этих переговоров». Новым главой делегации стал или скоро станет бывший посол России в Армении, который был заместителем посла РФ в Грузии во время войны 2008 года. В Грузии этот человек является персоной нон грата, и назначать его главным представителем России на этих переговорах несколько неделикатно. Это даже можно было бы назвать пощечиной грузинскому правительству и народу. Мне кажется, российское правительство и не ищет деликатной развязки этой проблемы.

Как вы правильно отметили, недавно вместе с министром иностранных дел мы побывали на этой линии соприкосновения. Было очень тяжело видеть там колючую проволоку, смотреть на людей, которые находятся с другой стороны от нее, видеть семьи, которые были разделены, у которых там остались дет. Они могут видеть друг друга только через эту колючую проволоку. Это просто ужасно.

Ситуация в Абхазии тоже сложная, хотя я лично на линии разделения там еще не побывал. Однако мы получаем исчерпывающую информацию от чешских членов миссии ЕС, которые наблюдают за ситуацией на линии соприкосновения Грузии с Южной Осетией и Абхазией. Сегодня от наших представителей в этой миссии поступает информация, не внушающая большого оптимизма. Происходит так называемая «бордеризация» – расширение тех участков, где проволока уже протянута, поскольку есть и несколько десятков километров, где линия не отмечена – там нет ограждений, однако работа по возведению физически существующих барьеров продолжается.

Информация, поступающая от грузинской стороны и от миссии Евросоюза, свидетельствует о том, что российские власти расширяют территорию, которую мы считаем оккупированной. Мы говорим здесь о России, поскольку, конечно, Южную Осетию и Абхазию невозможно воспринимать как самостоятельные субъекты. Что может сделать здесь Чехия? Привлекать внимание к этой проблеме международного сообщества, поддерживать позицию правительства Грузии, настаивающей на своей территориальной целостности, и, разумеется, помогать миссии по мониторингу, посылая туда свих наблюдателей».

Я хотел бы затронуть еще один вопрос – Грузия и НАТО. Там проводятся не слишком масштабные учения, в которых участвует и Чехия. На каком уровне находится сотрудничество в этой области?

– «Здесь существует застой. Североатлантический союз выразил надежду на вступление Грузии и направил приглашения еще на саммите в Бухаресте, который проходил достаточно давно. С тех пор мы практически не продвинулись. Чехия полностью поддерживает членство Грузии в НАТО, однако мы должны подождать, пока изменится позиция других стран-членов Альянса. Мы участвуем в учениях и сотрудничаем с Грузией в одной очень важной области – это специальная связь, где Чехия является лидером».

Что в ближайшее время мы можем ожидать в культурной области. Приедут в Чехию грузинские артисты?

– «В Чехию на гастроли приедет ансамбль Сухишвили – Ансамбль народного танца Грузии. Это прекрасно. Выступления состоятся в городе Острава. С нашей стороны мы на октябрь готовим концерт знаменитого чешского скрипача Ярослава Свеценого. Будут в Грузию приглашены также две оперные певицы – молодые звезды Чехии и Словакии. В одном случае речь идет о солистке Дрезденской государственной оперы, а в другом о приме Берлинской государственной оперы. Этот концерт готовится в сотрудничестве с чешским посольством в Ереване. Молодые звезды будут представлены в обеих странах. Будут также проведены выставки, посвященные 30-летию нашей «бархатной революции». Не на последнем месте также подготовка к следующему году. Мы хотим несколько изменить структур наших культурных связей, и больше сосредоточится на современном искусстве».