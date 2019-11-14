Переломные мгновения истории на фотопленке

Для передвижной выставки были отобраны шестьдесят работ пятнадцати авторов, включая нашу собеседницу. На них отражен взгляд фотографов на события, охватывающие период до 1991 года, пока на территории Чехословакии сохранялось советское военное присутствие. Лишь часть этих фотографий экспонировалась уже с 1988 года, еще до «бархатной» революции, так как «все началось именно в 1988 году», как напоминает Д. Кындрова.

– Выставка будет проходить в Москве в том же объеме, как и в других городах, или будет несколько видоизменена?

– Она будет немного изменена, но дело тут не в каких-то ограничениях, например, из соображений идеологии, а просто по техническим причинам, с учетом возможностей пространства конкретного зала.

« Мне показалось, что все уже как-то подготовлено…»

– Какие моменты и события запечатлены на снимках 1988 года, в том числе на ваших?

– Я снимала то, что происходило в день, когда у нас отмечали 70-ю годовщину образования Чехословакии. Повсюду на улицах стояли полицейские с «обушками» (дубинки по–чешски), собираться было запрещено. Мы пошли на Вацлавскую площадь, но оттуда нас выгнали: меня в числе остальных схватили и затолкали в автобус. Я тогда была вместе с мамой, и у меня были два фотоаппарата, на которые я снимала. Один из них маме удалось донести домой, так что мы эти фотографии сохранили, а другие они уничтожили.

– То есть силовые структуры были настороже, власти опасались протестов…

– Конечно, и они тогда вылавливали людей, забирали у них пленки, полиция в их отношении была очень строга. А 17 ноября 1989 года мы вместе с мамой пошли на пражский Национальный проспект (Národní třída). Вообще мне показалось, что все уже как-то подготовлено, и власти знают, что уже ничего не могут предпринять против массовых выступлений, так как в Берлине стена уже рухнула. Но в 1988 году все было еще очень строго.

Следили и за участниками панихиды по Сейферту

Когда впервые сотрудники чешской госбезопасноти изъяли фотопленку у Даны Кындровой, которая нафотографировала «лишнего»?

– Впервые в моей жизни это произошло в январе 1986 года, когда проходили похороны поэта Ярослава Сейферта, которые, по сути, превратились в протест.

– Сколько людей пришли проститься с Сейфертом?

– Много. Сначалa люди стекались в Рудольфинум на набережной Влтавы в центре города, потом направились в Бржевновский монастырь, где служили панихиду.

– В этом же монастыре позже будут также ежегодно служить заупокойную мессу по известному чешскому барду Карелу Крылу, многие песни и баллады которого стали почти народными…

– Да, и в Бржевновском монастыре во время панихиды тоже строго следили за людьми, было очень много полицейских.

– За теми, кто провожал поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе, в последний путь, а среди них было много диссидентов, включая Вацлава Гавела, следили также на кладбище городка Кралупы-над-Влтавой, где был захоронен прах Сейферта. Когда вам впервые удалось опубликовать снимки с этих собраний 1986 и 1988 годов в самой Чехии?

– Только после 1989 года, раньше это не представлялось возможным, люди их прятали. A в декабре 1988 года в Прагу приехал Франсуа Миттеран.

Французский завтрак чешских диссидентов

Франсуа Миттеран стал первым в истории президентом Франции, посетившим Чехословакию. Он согласился нанести визит в Прагу – дело происходило 8 декабря 1988 года – при условии, что во время его визита местные коммунисты не будут преследовать представителей оппозиции. Руководство страны, скрепя сердце, было вынуждено пойти ему навстречу. Глава Франции пригласил ряд чешских диссидентов, включая Вацлава Гавела, на совместный завтрак в посольство 9 декабря.

А 10 декабря 1988 года, когда отмечался Международный день прав человека, на площади им. Шкроупа в Праге, в районе Жижкова, прошла первая разрешенная коммунистическими властями демонстрация оппозиции. Как позже вспоминал историк Петр Плацак, который тоже был 10 декабря на митинге, «в порядке исключения коммунисты дали разрешение на проведение демонстрации, это было связано с визитом в Прагу французского президента. Он встретился с восьмеркой сильнейших диссидентов за завтраком во французском посольстве».

Петицию за освобождение политзаключенных подписали семьсот участников манифестации

Именно 10 декабря Гавел и его единомышленники смогли выйти на трибуну и поднять тему состояния прав человека в Чехословакии и освобождения политзаключенных. Соответствующую петицию на площади подписали семьсот участников манифестации. В демонстрации приняли участие около трех тысяч человек.

Заявление о проведении собрания подали пять гражданских объединений, в том числе «Хартия 77», «Комитет по защите несправедливо преследуемых» (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných), «Движение за гражданскую свободу». Как вспоминает Дана Кындрова, она просто не могла не прийти на эту демонстрацию, хотя ее участников сотрудники госбезопасности снимали на камеру.

– Мы все тогда думали, что у нас будут опять забирать пленки, так что я спрятала их в брюки, но из-за Миттерана власти разрешили проведение митинга – впервые. Там выступал Гавел, и все мы это снимали, а сотрудники спецслужбы лишь наблюдали за нами. Но все эти фотографии мы смогли публично представить лишь после 17 ноября.

– Часть этих снимков также будет выставлена в рамках передвижной выставки?

– Именно так. Фотография, на которой Гавел выступает с речью. Ее снял очень хороший чешский фотограф Шибик. Будут там работы Павла Штехи, который уже умер, Карела Цудлина (в 1997-2003 гг. был oдним из официальных фотографов В. Гавела – прим.), Иржи Вшетечки, две фотографии из Чешского агентства ЧТК. На фото Вшетечки изображен митинг на Летенском поле, полностью заполненном людьми, вид на Градчаны, снег идет. Или фотография, запечатлевшая, как люди 17 ноября 1989 года едут на машинах по Праге с флагами и скандируют лозунги. Среди них также фотография, которую я нашла в архиве его сына, манифестация в феврале 1990 года, где стоял транспарант, изображавший танки в 1968 г. и знак, запрещающий их въезд – в то время шли переговоры о выводе советских войск.

Всемирно известный чешский фотограф Иржи Вшетечка, который также уже ушел из жизни, стал первым доцентом фотографии в Чехословакии. Он выставлял свои работы во многих странах мира. Оставил после себя не менее двадцати книжных публикаций, девятнадцать из них – черно-белые. В том числе «Пражского пешехода» — на одноименной передвижной выставке за рубежом с 2002 по 2011 гг. побывали тысячи посетителей. В 1993 году вышла также очень интересная книга Вшетечки «Прага глазами поэта и фотографа – Р. М. Рильке».

– Как фотовыставку приняли в Токио?

– Я там была и поразилась, как японцы ее восприняли. Конечно, те, кто приходил, интересовались этой темой и были образованны. У них было представление о том, что здесь могло происходить. Мы потом об этом вместе говорили, выставка им очень понравилась. В следующем году она запланирована во Франции, показать ее хотят также в других городах Израиля. Постепенно работы будут показаны во многих местах.