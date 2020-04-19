Пасха многоязыкой православной Праги в год пандемии

Беседа с отцом Василием была записана еще до наступления Пасхи, а пасхальное богослужение в православном кафедральном соборе Праги, как и в большинстве других православных церквей мира, прошло в ночь на воскресенье без присутствия прихожан – в храме находились только священнослужители и певчие.

– Как действует ваш собор в условиях объявленного в Чехии чрезвычайного положения?

– Сейчас мы проживаем непростое время — вирус, карантин. Каждый день храм открыт. Мы, священники, ходим в храм, куда приходит несколько верующих, которые тоже там молятся. Мы каждый день готовы дать людям то, что им требуется перед Пасхой. У православных сейчас продолжается пост, и люди хотят приготовиться, причаститься святых Христовых Таинств, а без богослужения это невозможно. Хотя существуют запасные Дары, мы стараемся дать людям возможность поучаствовать в богослужении, и для этого мы проводим «необщественные» службы — литургии, когда в течение дня люди могут приходить в храм и там причащаться.

– Как вы это организуете? Следите, чтобы прихожане находились на расстоянии двух метров друг от друга?

– Храм достаточно большой, около 150 квадратных метров, и приходит пять-семь человек, и люди могут не подходить близко друг к другу. Мы точно знаем, что храм будет открыт, Пасха будет.

– В последнее время звучала критика в адрес Греческой и Русской православной церкви — когда все прихожане принимают причастие из одной ложки – лжицы, это может служить источником инфекции. Как вы решаете этот вопрос?

– Существуют разные мнения, в том числе, что инфекция может передаваться – не через Святые Тайны, то есть Тело и Кровь Хрестову, но через сосуды, то есть через лжицу, но мы не поддерживаем мнение, что через причастие человек может заразиться. Мы причащаем со лжицей, как это было установлено веками, и во все времена люди причащались именно таким образом. Мы видим, что Греческая и Русская церкви выбирает разные подходы, – это и практично, и интересно для того, чтобы идти людям навстречу. Мы веруем, что через Христовы Тайны этот вирус проходить не будет. Когда люди меня просят, я причащаю запасными Дарами – это заранее приготовленный хлеб, вымоченный в вине и высушенный, что позволяет не пользоваться лжицей.

Собор святых Кирилла и Мефодия в Праге был построен в XVIII в. в стиле барокко как католический храм св. Карло Борромео. В 1933 г. передан православным. В 1942 г. в храме после покушения на Гейдриха скрывались диверсанты, павшие в бою с силами СС. В крипте собора открыт музей героев Сопротивления.

– Вернемся к Пасхе. Что в обычных условиях, вне эпидемии, включает подготовка к этому празднику православного мира Чехии?

– Большинство православных здесь — люди из самых разных стран, и у всех есть свои обычаи. Однако, прежде всего, это 40-дневный или 48-дневный пост. Это не только диета для тела, но и подготовка к встрече в воскресшим Христом. Христос для нас — Бог, Святое Святых Чистое, и человек старается приблизиться к нему, очистив свою душу. Это предполагает дела милосердия, молитвы, то есть нужно очистить вою душу, приблизиться к Богу. Тело и душа связаны, и если обидеть душу, тело начинает плакать, а если нанести урон телу, душа страдает. Люди готовят себя тем, что ходят в больницы, совершают другие христианские дела...

– Когда создавалась православная церковь Чехословакии – а это происходило параллельно с образованием независимой республики, – туда переходили чехи из других конфессий, прежде всего католики. А какие национальности сегодня преобладают среди ваших прихожан?

– В нашем храме это, конечно, в основном, люди из постсоветского пространства – Украины, России, Белоруссии, а также из балканских стран – Болгарии, Сербии. Есть несколько греков, но у них образовался свой приход, так что по большей части это славянский мир, постсоветское пространство. Однако наш храм – единственный, где проходят службы на чешском языке, так что 10–15 процентов прихожан составляют коренные чехи, которые приняли православие, некоторые уже во взрослом возрасте.

– Каким календарем вы пользуетесь?

– У нас новый и смешанный календарь. Подвижные праздники мы отмечаем по новому, то есть григорианскому календарю, то есть Рождество у нас – вместе с католиками, а Пасха – восточная, вместе с православными странами. При этом Рождество мы празднуем и по старому стилю.

Православная церковь Чешских земель и Словакии ведет отсчет своей истории с 863 года – Моравской миссии святых Кирилла и Мефодия. Современная церковь начала формироваться в XIX веке. В 1929 году была основана Пражская епархия, которая изначально находилась в юрисдикции Сербской православной церкви.

– На каких языках проводится службы в вашем храме?

– Как я уже говорил, основной язык чешский. Если нам не хватает переводов некоторых богослужебных текстов, или мы отмечаем праздник по старому календарю, и большинство пришедших – славяне, то мы совершаем службу на старославянском языке – том, который принесли на территорию сегодняшней Чехии, а некогда Великой Моравии, Кирилл и Мефодий. Это забытый чехами язык, но это — их язык. Иногда служим требы и молебны на греческом.

– На каких языках священники исповедуют?

– У нас служат три священника, один из которых чех, который, помимо родного, знает греческий, английский и русский. Есть священник из Словакии, а я из Украины и, соответственно, владею русским и украинским.

– Какова структура православной церкви в Чехии?

– Она называется Православная церковь Чешских земель и Словакии и объединяет две страны. У нас две епархии. Первая – Пражская и Чешских земель, то есть Чехии, Моравии и Силезии. Ее возглавляет архиепископ Иоаким. Вторая называется Оломоуцко-Брненская, с центром в Оломоуце, которую возглавляет архиепископ Симеон. У владыки Симеона есть помогающий ему викарный епископ Исаия. Вторая часть нашей церкви находится в Словакии, где тоже существуют две епархии. Первая – Пшеровская, которую возглавляет архиепископ Ростислав. Он же – митрополит Чешских земель и Словакии, то есть предстоятель целой Православной церкви Чешских земель и Словакии, глава нашей поместной церкви. Также следует назвать вторую – Михайловскую, которую возглавляет архиепископ Георгий Странский родом из Чехии.

На сегодняшний день в мире существует четырнадцать поместных церквей. Есть еще варианты автокефалий, и некоторые признают одни, некоторые другие, однако это – не наш вопрос. Православная церковь Чешских земель и Словакии – автокефальная церковь, самая младшая из четырнадцати, равноправная среди равных. Поскольку она получила автокефалию недавно, в списке независимых церквей она стоит на последнем месте. При этом мы знаем, что она обладала своей епархией еще во времена Кирилла и Мефодия.

– Как ваша личная судьба оказалась связанной с Чехией?

– Я приехал в Чехию в 2006 году, когда митрополитом здесь был владыка Христофор, который впоследствии ушел в отставку. Я был у него иподиаконом, то есть тем, кто занимается богослужениями. Затем я стал диаконом, а с 2013 года – священником кафедрального собора свв. Кирилла и Мефодия, в котором служу по сей день. Родился я в Закарпатье – эта территория сегодняшней Украины ранее была Подкарпатской Русью, частью Чехословакии. А учился я в Киеве, окончив там семинарию и духовную академию.

– Почему вы решили стать священником?

– Сложно сказать, когда я принял это решение. Я помню, что с двенадцати лет ходил в храм в селе, где я родился, видел, как там служит священник, и, наверное, тогда захотел быть таким, как он. Всю жизнь я шел к этому, постоянно был в церкви, поступил в семинарию, академию и уже в 35-летнем возрасте стал священником.

– Что в связи с Пасхой вы можете пожелать нашим слушателям?

– Древнееврейское слово «Пасха» означает «освобождение». Когда евреи выходили из Египта, Моисей сказал им покрасить двери их домов кровью жертвенного агнца. Это был знак для ангела, который не убивал в этом доме детей-первенцев. Это слово означало «прохождение мимо», «освобождение от смерти». Когда евреи вышли из плена египетского, они праздновали это как праздник. Для нас, христиан, Христос тоже в эти дни умер – Его убили как раз, когда праздновали еврейскую Пасху. Он умирает в пятницу и воскресает в первый день недели, после окончания праздника. Он побеждает смерть, как евреи победили смерть, а смерть – это рабство, так и Христос побеждает смерть, освобождает людей своим воскресением от рабства. Мы уже не рабы греха и дьявола. Люди, которые желают быть с Христом, получат вечную жизнь, будут освобождены.

Я желаю нашим слушателям понимать смысл праздника Пасхи. Это не только куличи, плеточка-помлазка, яичко и какие-то подарки, а другое. Пасха – когда люди присоединяются к воскресшему Христу, очищаются от греха, освобождаются от греха, становятся свободными людьми. Я желаю людям стать свободными. Как недавно сказал президент Чехии Милош Земан, «быть свободными от глупости».

Фрагменты богослужения, которые звучат в передаче, были записаны в 2019 году.