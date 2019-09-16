Новое русское слово, которое все громче звучит из-за рубежа

«СловоНово» пройдет в Будве с 21 по 26 сентября. Это будет уже вторая встреча за рубежом десятков деятелей русской и европейской культуры, писателей, художников, политологов. Вопрос о повестке этого мероприятия мы адресовали самому Антону Литвину.

Инициатором создания форума «СловоНово» стал Марат Гельман – российский галерист, публицист, арт-менеджер. В первом форуме приняли участие более 200 гостей из разных стран. В прошлом году в Черногорию приехали Борис Акунин, Людмила Улицкая, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Артемий Троицкий и многие другие. Фестиваль собирает представителей наиболее важных за пределами России городов, где развивается русская культура: Лондона, Берлина, Риги, Тель-Авива и, разумеется, Праги.

– Действительно, второй год подряд в Будве будет проходить фестиваль, на который съезжаются русские деятели культуры из зарубежья, а также из Москвы и других городов России. Так получилось, что прошлом году, когда Марат Гельман затеял это мероприятие, он по старой дружбе обратился ко мне с просьбой помочь сформировать так называемую «пражскую делегацию». Тогда речь просто шла о представителях иммигрантских кругов из разных городов, которые рассказывали о жизни своих диаспор в Чехии, Германии, Великобритании, Прибалтике…

Тема года – русофильство

– Сейчас в России можно наблюдать очень сложное отношение к иммигрантам. Есть ощущение, что происходит наращивание антагонизма между уехавшими и оставшимися. Все чаще внутри России озвучиваются мысли о том, что тот, кто покинул ее пределы, происходящее в этой стране не имеет права обсуждать, так как ничего не понимает. Мне кажется, что в XXI веке уже все равно, где человек находится – в Праге, в Новосибирске, в Москве… Мы все получаем информацию не из первых рук, а посредством электронных СМИ и других каналов.

Так как тема форума – русофильство. Марат Гельман попросил меня внутри нашей команды сформировать две группы. Во-первых, это должны быть россияне, которые живут в Чехии и будут рассказывать именно о своем житье-бытье, а также смогут высказаться на тему современного мира и места России в нем. Во-вторых – что мне ближе, необходимо привезти именно чехов, которые любят Россию, и в чьем творчестве, научных, а также других изысканиях, эта тема занимает важное место.

Понять, что Россия – не центр мироздания

В этот раз в числе чешских гостей, например, режиссер-кинодокументалист Филип Ремунда, фотограф Дана Кындрова, Марек Пршигода из Института восточноевропейских исследований пражского Карлова университета, а также русист, историк и искусствовед Томаш Гланц.

– Одним из гостей форума в Черногории будет Марек Пршигода, который сегодня является одним из директоров Академического центра им. Бориса Немцова, а также специалистом по древнерусской и украинской литературе. Мне кажется, что участие в форуме человека, который знает о русской истории и литературе гораздо больше многих россиян, полезно с точки зрения понимания того, что Россия – вовсе не центр мира, что существуют и другие страны. Россия – это один из важных и больших узлов, географических в первую очередь, но тем не менее нельзя думать, что маленьких странах не происходит ничего интересного. Поэтому моей задачей при выборе людей было именно удивить россиян и гостей фестиваля чехами, которые прекрасно знают Россию, причем даже лучше нас.

Томаш Гланц. Мы с ним знакомы уже достаточно давно. Однако совместное творческое сотрудничество с ним у нас до недавнего времени как-то не складывалось. Но сейчас шанс появился. К 3 октября мы вместе с ним в Центре современного искусства DOX в Праге готовим выставку русского искусства на тему России и безвременья – RUSSIA. TIMELESS. Выступление Томаша Гланца на форуме в Черногории будет посвящено этой выставке. Важно рассказать, как выглядит Россия со стороны, если смотреть из Европы – во-первых, из ближней, а во-вторых, из стран у которых с Россией сложились очень давние и сложные отношения. .

Выступление Томаша Гланца на форуме в Черногории будет посвящено этой выставке. Важно рассказать, как выглядит Россия со стороны, если смотреть из Европы – во-первых, из ближней, а во-вторых, из стран у которых с Россией сложились очень давние и сложные отношения.

Чехия, мне кажется, стоит в этом отношении особняком. За последние сто лет ее взаимоотношения с Россией были наполнены колоссальными перепадами – от любви до ненависти.

Фестиваль KULTURUS, ставший пражской традицией

– Поездка в Черногорию – это еще и возможность вновь представить фестиваль KULTURUS. Что мы увидим в этот раз, с кем встретимся?

– В этом году мы отмечаем сразу несколько важных дат. Например, столетие итальянского фашизма. Одна из дискуссий во время фестиваля будет посвящена именно этой годовщине, и вопросу, есть ли в сегодняшней России такое явление как фашизм. Я бы очень хотел привлечь к этой дискуссии итальянского собеседника, чтобы поговорить о проявлениях фашизма в XXI веке.

Мы также надеемся на появление такого гостя как Владимир Сорокин, с которым уже год переписываемся, пытаясь определить дату. Кроме того, возможно там состоится показ фильма Артемия Троицкого «Критик». В библиотеке им. Вацлава Гавела будет организовано выступление политолога Александра Морозова и чешского философа Вацлава Немеца. Это будет разговор на тему «Сила сильных или сила бессильных». «Сила бессильных» – это цитата из эссе Вацлава Гавела. Что касается России, то мы будем говорить о «силе сильных», о том, есть ли возможность как-то сопротивляться и, может ли протест быть ненасильственным.

В этом году официальным партнером фестиваля выступает немецкая радиостанция Deutsche Welle.