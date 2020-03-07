Не нарушить закон и не стать нелегалом

В небольшом помещении с низким потолком и рядами скамеек теснятся люди. Пахнет растворимым кофе из автомата в углу, а ещё - стрессом и тревожностью. Собравшиеся то и дело поглядывают на табло с красными цифрами, которые периодически меняются с монотонным звуком - ждут, когда высветится число их талона и номер заветного окошка. Такая картина – обычное дело в залах ожидания для клиентов в отделениях иностранной полиции Чешской Республики. Цель же у собравшихся одна: получить разрешение на пребывание на территории страны, продлить срок действия имеющегося документа.

Визит в отделение полиции, однако, ещё надо “заслужить”: потратить немало времени на то, чтобы дозвониться и записаться через оператора или же выстоять многочасовую очередь за номерком, а затем – дождаться, пока тебя примут. И вновь ожидание занимает часы.

В случае если клиент получает отказ в продлении разрешения на пребывания, то вышеописанную процедуру приходится повторять вновь и вновь – до достижения результата.

Количество нелегалов растет

По данным полиции ЧР, преимущественное число иностранцев, нелегально пребывающих на территории Чешской Республики, составили украинцы – 1456 человек. В списках “беззаконников” оказались также молдаване (825 человек), вьетнамцы (353 человека), граждане России (234 человека) и Узбекистана (199 человек).

Количество иностранцев-нелегалов, сообщают сотрудники полиции, увеличилось по сравнению с 2018 годом на 685 человек.

Причины, по которым иностранцу бывает отказано в продлении долгосрочной визы, бывают самые разные.

– «Разрешение на долговременное пребывание всегда выдаётся при наличии конкретной цели: учёба, воссоединение семьи, предпринимательство. Одним из видов долговременного пребывания на территории страны является также рабочая карта (чеш. zaměstnanecká karta). Таким образом, подавая заявление на визу, клиент должен сопроводить его документами, которые соответствуют цели его пребывания. Например, если речь идёт об учёбе, то в пакете документов должно быть подтверждение об обучении, выданное учебным заведением. В этом случае, бывают, возникают проблемы со сроками: студент меняет учебное заведение или подаёт документы на продление во время каникул, и, соответственно, не может предоставить все необходимые бумаги в срок.

Не откладывать на последний день

Вторая проблема, которая касается в первую очередь студентов, но и других иностранцев в том числе: многие из них оставляют сбор документов на последний момент. Временной промежуток, в течение которого можно подавать документы на продление визы – достаточно длительный, и для Министерства внутренних дел очень важно, чтобы заявления подавались в срок. Любые личные причины, по которым это не было сделано, не принимаются в расчёт. Если говорить, слегка преувеличивая, то Министерство может пойти вам навстречу, если вы вдруг окажетесь в больнице при смерти в результате несчастного случая, но не тогда, когда вы отложили подачу заявления на последнюю неделю и именно в этот момент свалились с гриппом или вас не отпустили с работы».

В случае если подача заявления была произведена в срок, но по объективным причинам у клиента не было возможности предоставить полный пакет необходимых документов, Министерство внутренних дел разрешает донести бумаги позднее.

Нередко, по словам Барборы Маховой, осложняет ситуацию и бюрократия, присущая чешской административной системе.

– «Это выливается в ситуацию, когда заявление о продлении разрешения на долговременное проживание рассматривается очень долго. По закону, срок рассмотрения заявления составляет 60 дней, но Министерство внутренних дел в этот срок не укладывается, и это, к сожалению, вполне обычная вещь. Поэтому часто происходит так, что клиента просят дополнить, актуализировать ту или иную информацию – именно потому, что прошёл уже большой срок с момента подачи заявления. Скажем, одним из документов было подтверждение о доходах, но сотрудники Министерства добрались до рассмотрения заявления спустя много месяцев».

В таком случае клиент получит официальный запрос, который носит название «výzva k odstranění nedostatků». Срок на выполнение требований, изложенных в нём, составляет 30 дней.

– «В каждом подобном запросе указан срок, в течение которого клиент должен предоставить недостающие документы. В случае если есть причина, по которой это невозможно выполнить в данный срок, то ему необходимо сообщить о ней Министерству. В этом случае клиент пишет официальное письмо, в котором просит продлить ему вышеуказанный срок, и объясняет причины».

Пример ситуации: клиент не смог предоставить действующий паспорт, так как срок старого документа истёк, и он ждёт, когда будет готов новый документ. Министерство, уверена Махова, с большой вероятностью пойдёт навстречу.

Среди документов, которые могут потребовать актуализации, значится также договор на съём жилья. Как правило, он выдаётся квартиросъёмщику сроком на один год, соответственно, если рассмотрение заявления затянется, потребуется новая версия документа.

Не понял – переспроси

По словам Маховой, клиенты часто не реагируют оперативно на подобного рода запросы только потому, что не могут разобраться, что именно от них требуется. Закономерное последствие – отказ в продлении визы.

– «Эти запросы или же «вызовы» бывают сформулированы настолько сложно, что порой и мы, работники социальной службы, испытываем сложности с тем, чтобы прочитать этот документ и понять, что именно необходимо дополнить.

Случается и ситуация, когда вызов Министерства не доходит до адресата вовремя по вине сотрудников почты, однако это, по словам Барборы Маховой, происходит чрезвычайно редко. Обычно бывает так, что адресат мало находится на территории страны или часто меняет место жительства – в этом случае письмо может и не найти к нему дорогу.

Стоит ли клиенту в случае получения отказа в продлении разрешения на пребывание на территории Чешской Республики обращаться за помощью к адвокату?

– «Во многих ситуациях мы рассматриваем это, как один из вариантов: в нашей ли компетенции решить проблему, с которой к нам обращается клиент, или же речь идёт о настолько сложной ситуации, что в его же интересах обратиться к юристу? Я считаю, что если клиенту было отказано в продлении визы, и он располагает рядом веских доводов для того чтобы подать апелляцию, то ему стоит обеспечить себе юридическую поддержку».

Несмотря на то, что интеграционный центр не располагает точной статистикой касательно количества отказов в продлении разрешения на долговременное пребывание на территории Чехии, практический опыт сотрудников, по словам Барборы Маховой, свидетельствует о том, что число обратившихся с подобной проблемой в последнее время существенным образом не менялось.