На изломе эпох: судьбы чехословацких эмигрантов

Испытание чужбиной

Подробнее о проекте координатор проекта «Чехословаки в мире» рассказал в интервью, предоставленном «Чешскому Радио».

– Мы собираем интересные истории чехов, эмигрировавших на чужбину в разные периоды истории нашей страны – во времена Австрийской империи, в период Первой мировой войны, после подписания Мюнхенского соглашения 1938 года или после прихода коммунистов к власти в 1948 году, а также после 1968 года, на изломе времен. Нам хотелось показать, как складывалась жизнь наших земляков в разных экономических и иных условиях в Америке, Канаде, Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии.

– Примерно 2 миллиона 200 тысяч чехов проживает вне Чехии, из них один миллион 700 тысяч – в США, однако в самой Чехии о них известно непростительно мало. Почему?

– Потому что вследствие идеологии коммунистического режима многие наши соотечественники, оказавшиеся за границей, на протяжении сорока лет считались предателями родины либо недостойными того, чтобы о них говорили и писали. Мы сейчас с большим трудом разыскиваем информацию о их судьбах, детали биографий, что, по моему мнению, является захватывающей работой, схожей с деятельностью детектива. В архивах до сих пор хранятся настоящие сокровища. Если вам удается встретиться с 80-90 -летним свидетелем событий той поры, это становится самым потрясающим моментом таких розысков.

Чешские эмигранты сохранили в душе ностальгию по родине

– Землякам до сих пор удалось сохранить свой родной язык, исконно чешские традиции и обычаи?

– Да, например, в Америке, куда я летаю трижды в год, а именно в Техасе, Оклахоме и Канзасе существуют чешские общины, сохранившие свои традиции, язык, национальные костюмы – это напоминает что-то вроде музеев, законсервировавших определенную культуру. Они организовывают там самые разные фестивали культуры, пекут традиционную чешскую сдобу, встречаться с ними мне очень радостно. Они сохранили в своем сердце ностальгию по Чехии, красоту чешских земель.

– В историческом комиксе изложены перипетии историй семерых чехословаков – шести мужчин и одной женщины, эмигрировавших, кроме прочего, в Перу, Северную Америку, Канаду. Сейчас вы с коллегами работаете над следующим графическим романом, выбрали ли вы эту форму с целью привлечения к истории прежде всего молодых читателей?

– Да, именно такую цель мы перед собой поставили, так как молодое поколение сегодня довольно мало читает, поэтому важно найти форму подачи материала, которая будет для них привлекательна как, например, комикс. Если зайти сегодня в книжный магазин, то вы увидите как минимум целую полку книжек, где исторические события и другой учебный материал излагается в формате комиксов. Это работает. Наша книга Čechoslovací ve světě («Чехословаки в мире») двуязычная, написана на чешском и переведена на английский. Поэтому мы послали ее примерно семидесяти чешским земляческим объедениям, школам и диппредставительствам за рубежом.

«Пражане и брновцы заслуживают отдельного сборника»

– Как за границей эту новинку приняли?

– Они были очень рады книге, также потому, что многие дети с чешскими корнями не знают чешский язык в полном объеме, и английский им помогает понять, о чем идет речь. Нам стали предлагать описать и другие интересные истории эмигрантов. Эту тему мы продолжим в следующей книге «Пражане в мире», в которой расскажем о вдохновляющих судьбах еще семи-восьми уроженцев Праги, которые прославились самыми разными достижениями в мире. Вполне возможно, что позже появятся такие книги как «Уроженцы Брно в мире» или «Уроженцы Остравы в мире».

Мартин Некола очень рад тому, что после ряда встреч с учащимися школ ребята начинают проявлять искренний интерес к истории своего края, города, ближайшего окружения. Начинают по собственной инициативе опрашивать своих соседей и близких – вдруг среди них долгие годы живет история о какой-то незаурядной биографии и личности?

"Однофамильцев - коллег хоть пруд пруди..."

– А в рамках собственной семьи вы провели какое-то исследование?

– Да, не без этого. Представьте себе, что брат моего прапрапрадедушки, бедный крестьянин из села Жакава вблизи Пльзеня, в середине XIX века эмигрировал в Америку. Прошерстив социальные сети и Интернет, я нашел всех своих однофамильцев в США и встретился с архивариусом одной библиотеки в Чикаго Питром Неколой. Мы сравнили наши генеалогические древа, и оказалось, что мы принадлежим к одной и той же отцовской линии родственников. Я спросил у него: «Ну что, встретил ты в Америке уже какого-нибудь миллиардера из нашего рода?». А он в ответ: «Да, нет, одних лишь историков, архивариусов и библиотекарей – наверное, это родовое проклятие».

Шпонар учил австралийцев кататься на лыжах

В новую книгу «Пражане в мире» войдет история Антонина Шпонара (Тони Спонара), эмигрировавшего в Австралию после 1948 года. В долине, расположенной в пяти часах езды от Сиднея, он открыл лыжную базу. – Шпонар несколько раз становился мастером республики по горным лыжам, был участником зимних Олимпийских игр в Санкт- Морице, которые Швейцария принимала в 1948 г. После коммунистического переворота уехал в Австралию и решил обосноваться в деревушке Австралийских Альп. Ему пришла в голову мысль основать там горнолыжную базу, что удалось, и он начал учить австралийцев кататься на лыжах… В тех местах, в Третбе, даже открыли музей в честь Шпонара, но у нас об этом никому ничего неизвестно, – сетует Мартин Некола.