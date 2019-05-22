Майские выборы в Европарламент – когда расцветают фейки

– Вы давно занимаетесь мониторингом чешских СМИ и Интернет-ресурсов. Появляются ли там какие-либо фейковые новости, нацеленные конкретно на европейские выборы?

Fakе news – ложная, зачастую сенсационная информация, распространяемая под видом новостных сообщений.

– Существует целый ряд fake news и дезинформации, относящихся к европейским выборам, и ничего нового тут нет – это механизм, направленный на то, чтобы вызвать сомнения в Евросоюзе как таковом, убедить в существовании некоего «диктата Брюсселя», который нам что-то приказывает. Циркулируют различные мифы о Евросоюзе. Однако все это давно уже присутствует в медиапространстве, хотя в связи с предстоящими выборами эти фейки распространяются активнее. Это играет на руку партиям евроскептиков, которые часто называют себя «патриотическими».

– Что можно назвать самым ярким примером, который выдвигается на авансцену именно перед европейскими выборами?

– Если рассматривать чешскую медиасреду именно в контексте выборов, то здесь циркулируют различные мифы о всяких правилах, которые не имеют с Евросоюзом ничего общего. Громкой темой в Чехии остается проблематика миграционного кризиса, который в Европе по большей части уже затих, однако в чешской виртуальной среде продолжает жить. Появляются вырванные из контекста фотографии, под которыми указано: «Вот так выглядят чешские города», «Это нам приказывает Евросоюз», «Нас ждет исламизация», «Только такая-то партия вас от этого спасет». Между тем эти фотографии не имеют ничего общего с действительностью.

– Сейчас много говорят о двойных стандартах качества продуктов питания. Брюссель признал, что в разных странах ЕС под одной и той же маркой и в одинаковой упаковке в Восточной и Западной Европе продаются товары, отличающиеся по составу. Как эта тема обыгрывается перед евровыборами?

– Многие убеждены, что мы здесь едим второсортные продукты. Конечно, нельзя отрицать, что двойные стандарты существуют, однако не потому, что нам так диктует Брюссель. Продукты производят международные частные компании. В Евросоюзе действует общий рынок, так что ЕС, напротив, обеспечивает трансграничную торговлю, а то, что некая компания продает в Чехии продукты с одним составом, а в другой стране – с иным, то это – вопрос к компании. А Евросоюз, наоборот, стремится эти двойные стандарты качества продуктов устранить.

– Кто, по вашим наблюдениям, является основной целевой группой, которой адресованы ложные данные и «сенсационные» новости?

– Если мы посмотрим на ту группу, которая является основным потребителем и распространителем дезинформации, то это люди, не удовлетворенные своим положением, считающие, что им в Евросоюзе живется плохо, и в этом они винят Брюссель. Они хотят каких-то перемен, хотят выхода из ЕС. Как правило, это люди с низким уровнем образования, что обуславливает их более низкую «медиальную грамотность». Согласно исследованиям, чаще это бывают женщины, а также люди с низким уровнем доходов.

– Кто производит fake news? Это конкретные политические партии, которые хотят таким образом привлечь на свою сторону избирателей?

– В медиапростанстве можно проследить деятельность определенных партий и движений, которые путем распространения дезинформации стремятся «насытить» свою целевую группу, мобилизуя ее таким образом в свою поддержку. Есть также и анонимные группы и активисты, не имеющие ничего общего с конкретной партией, часто это анонимные страницы в Facebook. Однако, когда мы начинаем расследовать, кто за этим стоит, то нередко обнаруживаем членов или активных сторонников той или иной политической группы.

– Недавно – и уже не в первый раз – еврокомиссар Вера Йоурова высказывала опасения в том, что Россия пытается повлиять на европейские выборы. Здесь в качестве примера обычно вспоминают скандал вокруг выборов президента США. Насколько эти опасения оправданы?

– О вмешательстве России в европейские выборы говорит не только еврокомиссар Йоурова, но и другие представители Евросоюза и отдельных стран. Подобную тревогу выразил и директор Службы информационной безопасности (BIS) Михал Коуделка. Вне всяких сомнений Россия является самым явным иностранным игроком, заинтересованным в воздействии на результаты европейских выборов, чтобы «лошадки», на которых она поставила, заняли как можно более высокое положение в Европарламенте. Если оглянуться назад, то мы увидим различные виды влияния – финансовую поддержку, как это было в случае Марин Ле Пен, кибератаки на различные структуры, политические партии и, разумеется, массированное распространение дезинформации.

– А кто в Чехии может служить теми «скаковыми лошадками», на которые делает ставку Кремль?

– Если рассматривать поддержку политических субъектов Чешской Республики со стороны России, то это никак не отличается от других европейских стран – это партии на краю политического спектра, ультраправые и ультралевые, которые давно испытывают расположение к политике Кремля. В Чехии мы можем наблюдать симпатии пророссийского информационного сегмента, который перенимает нарративы российской государственной пропаганды. Они появляются на соответствующих Интернет-сайтах, а затем пропагандируются партиями евроскептиков, которые стремятся расколоть ЕС, говорят о выходе из Евросоюза и т.д.

– О сайтах, которые занимаются распространением фейков, говорится в докладах агентств Manipulátoři.cz, «Европейские ценности», Пражского института изучения информационной безопасности. Они утверждают, что таких сайтов на чешском языке буквально десятки. Вы можете назвать какие-то конкретные названия или адреса?

– Сайтов, занимающихся вбросами дезинформации и фейков, в Чехии несколько десятков. По некоторым оценкам, наиболее значительных насчитывается двадцать два. Их можно разделить на несколько категорий. Некоторые действительно пытаются «насытить» свою целевую группу, публикуя некие, в кавычках, «шокирующие разоблачения». Люди на них больше кликают, тем самым повышая доход от продажи рекламы на сайте. Далее есть некие отдельные люди, которые верят в какую-либо конспирологию – в «химиотрассы», в то, что американцы сами уничтожили Башни-близнецы и т.д. Кроме того, существует чешская версия сайта Sputnik, который официально относится к информагентству «Россия сегодня». Туда закладывается определенное содержание, и даже если мы видим комментарий, что «точка зрения может не совпадать с позицией редакции», все равно это всегда отвечает точке зрения Кремля.

– Существует ли помимо России еще какая-то сила извне, которая хочет и пытается влиять на чешских избирателей на предстоящих выборах в Европарламент?

– Если брать Чешскую Республику и влияние на выборы, то и согласно анализу контрразведки, о чем упоминает и глава Службы информационной безопасности, самым значительным игроком, который ставит перед собой наиболее крупные задачи, является именно Россия. В последнее время все больше говорят о влиянии на европейскую политику Китая, что связано, разумеется, и с проблематикой выборов. При этом, если Россия делает ставку на конкретных «лошадок», стремясь обеспечить им высокие посты, то Китай чаще привлекает на свою сторону политиков, уже обладающих положением. Он приглашает их в Китай, обеспечивает им всякие увеселительные программы.

– Говоря упрощенно, Россия преследует политические цели, а Китай экономические?

– Я полагаю, что у России есть как политические, так и экономические цели, и те, и другие присутствуют и у Китая. У обеих этих стран с недемократическим руководством политику и экономику невозможно разделить, эти сегменты тесно связаны.

– Традиционно чешские избиратели не слишком активно участвуют в выборах в Европарламент, и к избирательным урнам приходит от 20 до 30 процентов граждан. Ожидается, что и майские выборы не станут исключением. Как это сказывается на конечном воздействии кампаний по дезинформации?

– Это дает дополнительные возможности именно маргинальным, экстремистским партиям мобилизовать в свою пользу хотя бы несколько тысяч голосов. Пусть им и не позволит преодолеть пятипроцентный барьер, но у них появляется шанс получить средства за поддержку других политических партий. Так что эти партии путем вбросов ложных данных, воздействующих на эмоции, стремятся мотивировать людей идти на выборы и отдать им свои голоса. В итоге, пара тысяч голосов может означать, что эта партия или политический субъект получит неплохие деньги.

– Можно ли найти подобный пример на чешской политической сцене?

– На прошлых выборах в Европарламент в Чехии был любопытный пример, когда туда успешно прошла партия Свободных граждан, которая в предвыборном рейтинге набирает 1-2%. Это партия евроскептиков, чья программа направлена на борьбу не только с ЕС, но и против государства как такового. В тот раз им удалось мобилизовать количество людей, достаточное для преодоления пятипроцентного барьера, что при низком участии – достаточное небольшое число голосов. Однако сложно ожидать, что партия, которая проходит на выборах в Европарламент, затем с тем же успехом выигрывает выборы у себя в стране, поскольку там участие избирателей значительно выше.

– Мы знаем, что в эпоху Интернета и соцсетей дезинформация распространяется просто и стремительно. Как специалист, что вы можете здесь посоветовать? Что нужно делать, чтобы твоим сознанием и взглядами никто не манипулировал?

– Чтобы избежать манипуляций и чужого влияния, важно руководствоваться разумом, а не эмоциями. Ведь большая часть дезинформации апеллирует именно к эмоциям, будь то страх или ненависть, что вызывает у людей мгновенную реакцию. Конечно, нужно выдерживать определенную паузу. Если что-то такое придет на ваш Facebook, отойдите на пять минут от компьютера, сварите кофе, а потом уже со спокойной головой можно вернуться к этой информации, а не пересылать ее дальше. Разумеется, здесь необходимо критическое мышление – посмотреть в других источниках – занимался ли этим уже кто-то, возможно, опроверг. Можно предпринять и собственное расследование. Если мне кто-то будет рассказывать, что у российской границы высадились американские войска, а на фотографии будут пальмы и тропический пляж, то можно понять, что это отнюдь не граница России. Однако процент людей, которые это видят, достаточно мал. Большинство верит написанному – или из-за недостатка критического мышления, или наплыв эмоций застилает им разум, так что они всему верят и рассылают дальше.