Кардиолог Ян Пирк – чудо биения донорских сердец

Чье сердце не знает покоя...

Пять лет назад доктор Пирк проводил около 330 операций в год, то есть по две в день, с учетом выходных и отпуска. Позже нагрузка несколько снизилась: сегодня профессор проводит до 150 оперативных вмешательств в год, при этом некоторые из которых длятся по восемь часов.

К сегодняшнему дню пересадки сердца в Чехии ждут около восьмидесяти человек, 56 из них – в пражском Институте клинической и экспериментальной медицины (IKEM), прославившемся целым рядом уникальных операций. Ко дню нашей встречи с профессором Яном Пирком, возглавляющим кардиоцентр IKEM, в 2019 году новое сердце забилось в стране у шестидесяти человек, более половины которых прооперировали в столичном кардиоцентре. Первую успешную трансплантацию этого органа врачи впервые провели 35 лет назад. С той поры кардиохирурги – а Ян Пирк был в числе первопроходцев отечественной транспланталогии – спасли жизнь десяткам сотен пациентов.

35 лет со дня первой успешной пересадки сердца в чешской клинике

Рудольф Секава, один из первых пациентов в Чехословакии, получивших донорское сердце, скончался в этом году на 84-м году жизни, прожив после пересадки почти 35 лет. Он стал мировым рекордсменом по продолжительности жизни после подобной трансплантации. Некоторые из наших слушателей писали нам, что пану Секаве повезло, поскольку его донором оказалась молодая девушка, и именно поэтому он так долго прожил. На этот вопрос нам тоже ответил профессор Пирк.

Недавно в кардиоцентре освоили методику пересадки сердца без его остановки, то есть изъятие органа без остановки сокращений сердечной мышцы. Помимо механического устройства, специалисты IKEM с ноября 2017 года используют так называемое биосовместимое искусственное сердце; оно полностью заменяет больное. Биомеханическое сердце считается одним из самых совершенных аналогов живого и способно полностью заменить человеческое.