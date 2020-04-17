Эксперт Чехии по безопасности: Мы делаем врага из России совершенно напрасно

На данный момент статуя временно помещена в депозитарий, после чего станет составной частью экспозиции нового «Музея памяти XX века».

Глава российской дипломатии Сергей Лавров указывает, что «были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений на протяжении последних почти тридцати лет. Нас заверяют, что он являлся муниципальной собственностью, но мы твердо знаем, что это нет так».

«Демонтаж памятника с площади Праги-6 не нарушает ни одного из чешско-российских договоров», в свою очередь, сообщается в пресс-релизе МИД Чехии.

Оставим пока в стороне интерпретации о том, чьей собственностью на деле – муниципальной или государственной – является памятник. Как в целом видит ситуацию в плане усиливающегося напряжения между Москвой и Прагой эксперт по вопросам безопасности, бывший руководитель военной разведки Чешской Республики Андор Шандор?

«Оскорбленные чувства россиян я понимаю»

– Мы являемся свидетелями долгосрочного ухудшения ситуации с Российской Федерацией в рамках глупого русобуйства трактирного деревенского уровня. Ему не место в публичном пространстве. Только глупец расширяет круг своих врагов совершенно напрасно. Россияне воспринимают это на нескольких уровнях: они чувствуют себя оскорбленными на официальном уровне, тем более что все это происходит фактически накануне празднования 75-й годовщины победы над фашизмом, и в личной плоскости потому, что в каждой русской семье во время Второй мировой войны был кто-то убит или ранен. Мы здесь, возможно, это настолько обостренно не воспринимаем, но россияне, полагаю, чувствуют именно это. И решать ситуацию таким образом, по моему мнению, нельзя.

"Российское общество имеет неправильное представление о Чехословакии, Чехии, Центральной Европе"

«Отношения между Чехией и Россией после «бархатной» революции, распада Советского Союза развиваются в нескольких направлениях. Это понятно, поскольку чехам никогда не забыть 1968-го года. И когда Чехия стала членом ЕС и НАТО, отношения с Россией тоже изменились. Конечно, если посмотреть с точки зрения СМИ, которые нагнетают обстановку, можно наблюдать и русофобию, что Россия для нас опасна. Влияют на отношения и события в политике.

В целом, с экономической точки зрения, можно сказать, что отношения у наших стран развиваются неплохо. Российское общество имеет неправильное представление о Чехословакии, Чехии, Центральной Европе. С другой стороны, некоторые чешские СМИ высказывают простые тезисы, что раньше наши страны были друзьями, а теперь мы почти враги. С этим я не могу согласиться. Такова сегодня точка зрения некоторых политиков и масс-медиа. Может быть, завтра все будет по-другому»,

– выразил в 2018 г. надежду на лучшее в интервью Radio Prague International сотрудник отдела истории ХХ века Института истории Академии наук ЧР, секретарь Чешско-российской комиссии историков и архивистов Эмиль Ворачек по завершении первого заседания Чешско-российского дискуссионного форума.

— «Завтра», как все мы видим, еще не наступило. Противостояние сторон принимает болезненные, а в ряде случаев и карикатурные формы. Памятник маршалу Ивану Коневу, тем не менее, является собственностью Чехии ...

– Несомненно. Спор из-за памятника, вся эта перепалка, главным образом, является проблемой заместительного характера. Я вовсе не думаю, что в России все плачут именно из-за Конева. Дело тут в общей позиции по вопросу о роли СССР и Красной армии в период Второй мировой войны, а она не подлежит сомнению. Сказать, что нам пришлось демонтировать памятник потому, что на Коневе не было медицинской маски – это просто идиотство на уровне ребят пубертатного периода.

Я вовсе не думаю, что в России все плачут именно из-за Конева. Дело тут в общей позиции по вопросу о роли СССР и Красной армии в период Второй мировой войны, а она не подлежит сомнению.

Наконец и я лично не воспринимал памятник как восхваление Конева, а напоминание о героическом усилии Красной армии, которая при освобождении Чехословакии лишилась 550 тысяч солдат. Сто сорок тысяч из них погибли. Оно заслуживает того, чтобы хранить обо всем этом скорбную память. Я одновременно не уверен, что самым подходящим решением было установление в 1980-м памятника Коневу, однако раз уж его поставили, обращаться с памятником таким образом мне кажется очень и очень, мягко выражаясь, неподобающим.

– Напомним, что «шутку» о демонтаже памятника в разгар эпидемии коронавируса, которая многих покоробила, отпустил глава района Праги 6 Ондржей Коларж. Какие шаги, на ваш взгляд, предпринимает со своей стороны Россия для улучшения чешско–российских отношений? МИД Чехии, например, неоднократно упоминал о нежелании российских властей восстановить военные захоронения чехословацких легионеров на территории России.

Продолжение напряженных отношений - не в интересах ни России, ни Чехии

– Да, конечно, это правда. Фактом является и то, что в России иначе, нежели в Чехии смотрят на роль легионеров того времени. Однако при наличии двусторонних договоренностей об опеке над воинскими захоронениями, Россия, без сомнения, также должна их соблюдать. И то что в реакции на демонтаж памятник в Праге, Москва инициирует новый законопроект, который позволит преследовать тех, кто таким образом отнесется к военным символам, по-моему, лежит совершенно за гранью допустимого. Реакцию российской стороны, хотя вся эта история с демонтажем нам действительно не очень-то удалась, я воспринимаю как крайне неуместную.

По правде говоря, если Российская Федерация воспринимает нас как члена НАТО в качестве самого большого врага в стратегическом плане, видя и в нас угрозу своей безопасности, она сообразно этому и выстраивает политику в нашем отношении. Я всегда говорил – Россия представляет не только военную угрозу, но и угрозу безопасности. Говорю и сейчас: Россия — агрессивно-оборонная, но не агрессивно-нападающая.

Раздается уже достаточно много голосов о том, что следует пересмотреть политику в отношении России, задуматься, если расширение альянса на восток, которое произошло без оглядки на интересы безопасности России, сделало Европу более безопасной или нет. На этот вопрос каждый сам сегодня сможет ответить, однако думаю, что после коронавирусного кризиса следует задуматься об улучшении наших отношений. Продолжение в том же духе (напряженности – прим. ред.) не в интересах ни России, ни Чехии,

– подчеркивает в программе «Чешского Радио» эксперт по безопасности Андор Шандор.