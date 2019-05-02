Экс-премьер Шпидла: Евросоюзу нужна дальнейшая интеграция

Удачным ли был тот путь, по которому ЧР следовала последние полтора десятилетия?

«Он был успешным во всех отношениях. Конечно, чудо не случилось, все мы только люди, но последние 15 лет были для Чехии однозначно удачными».

Решение о вступлении в ЕС принималось на всенародном референдуме. Вы были уверены в его однозначном исходе?

«Я верил в положительный результат, но определенные опасения имели место. Все-таки, это было важное стратегическое решение. В случае проведения референдума вы никогда не можете быть уверены в исходе голосования, тем более что до этого на предмет вступления в ЕС велись дискуссии, и мнения звучали самые разные».

В отличие от соседней Словакии, мы не сделали следующий шаг – не ввели евро в качестве национальной валюты. Возможно, Чехия из-за этого оказалась вне идейного ядра Евросоюза?

«Нет. Утверждения, что мы стоим в стороне - неверны. Фактически, мы являемся частью «ядра», вне зависимости от того, считаем мы так или нет. Мы обросли в ЕС самыми разными связями на самых разных уровнях. Но вы правы в том, что мы несколько приглушили наш рупор, так как евро дает больше шансов влиять на решающие экономические процессы в Евросоюзе. Мы – в центре, но в этом плане слабее, чем Словаки».

До проведения выборов в европейский парламент остаются несколько недель. И мы вдруг опять слышим упрощенные дискуссии, однобокие лозунги. Почему европейскую дискуссию не удается поднять на более рациональный, деловой уровень?

«Вряд ли вы можете отделить дискуссию об Евросоюзе от общеполитического дискурса. Вам кажется, что другие политические беседы в нашей стране ведутся на более рациональном уровне? Я пока такого не заметил».

Многие сходятся во мнении, что Евросоюз нуждается в реформе. Вы в свое время занимали пост еврокомиссара, хорошо изучили евросистему изнутри. Прошло много лет и вряд ли вас теперь кто-либо может упрекнуть в предвзятости. По какому пути следует Евросоюзу отправиться на ваш взгляд?

«По пути дальнейшей интеграции. В мире есть несколько супергосударств, таких как США, Китай, до определенной степени это и Российская Федерация, Индия, Австралия. Они доминируют миру, упираясь лишь в экологические границы. Наступит время, когда доступ к ресурсам обретет первостепенное значение. Евросоюз представляет силу. Если он не сможет в некоторых ситуациях постоять за себя как супердержава, то это добром для него не кончится».

Владимир Шпидла – политик, с июля 2002 по июнь 2004 года занимал пост премьера Чешской Республики. В 2001-2004 гг. был председателем Чешской социал-демократической партии. В 2004 г. назначен на должность европейского комиссара по трудоустройству, социальным вопросам и равным возможностям, пост занимал до 2010 года. В октябре 2011 г. стал директором социал-демократического научно-исследовательского центра « Демократическая академия им. Масарика». С 2014 по 2017 г. руководил Отделом советников председателя правительства.