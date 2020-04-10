Чехия отмечает Великую пятницу

В 2020 году Пасха по западному календарю отмечается 12 апреля, на неделю раньше, чем в православных церквях, которые живут по юлианскому календарю. С 2016 года Великая, или Страстная, пятница является в Чехии выходным днем. Это решение правительства Чешской Республики восстановило прерванную традицию – Великая пятница была в стране государственным праздником вплоть до 1950-х годов. И хотя в 2020 году обычное течение церковной жизни было нарушено из-за эпидемии, верующие надеются, что скоро они смогут вернуться в храмы.

О Страстной неделе, Пасхе в годы социализма и взаимоотношениях католиков и православных «Радио Прага» рассказал настоятель храма св. Игнатия Лойолы в Праге, член ордена иезуитов Йозефом Чунеком.

30% чехов считает себя христианами

– У Чешской Республики сложилась репутация страны, далекой от религии, страны, где, по сравнению с другими европейскими государствами, верующих значительно меньше. Насколько это соответствует действительности?

– Есть статистические данные, и они свидетельствуют о том, что верующих здесь действительно мало. Однако статистика показывает, что тут, скорее, не слишком много тех, кто отправляет религиозные обряды. В жизни христиан – католиков, протестантов, православных – религиозные практики присутствуют минимально. Христианами себя называет 30% населения республики, что не так уж мало, однако воцерковленных среди них лишь 4–5%.

– Если мы говорим об обрядах, то нашим слушателям будет интересно узнать, как католики готовились к этому празднику. Например, как соблюдается пост?

– Католическая церковь предписывает два дня строгого поста – Пепельную среду и Великую пятницу, и католики это соблюдают. У греко-католиков и православных посту придается гораздо большее значение, чем у католиков и протестантов. В католической среде существует 40-дневный постный период, однако с точки зрения практики он значит достаточно мало. Например, сказано, что в это время не следует посещать развлекательные мероприятия – балы, танцы, не следует играть свадьбы. Однако лишь небольшой процент людей действительно соблюдают эти правила.

Священнослужитель поясняет, что для католиков пост означает, прежде всего, частое посещение храмов. В сознании западных верующих он ассоциируется с фиолетовым облачением священников, чтением библейских текстов, повествующих об аскезе, однако не с 40-дневным воздержанием от скоромного. Ограничений в пище, предписанных в православии и мирянам, у католиков придерживаются только монахи, причем лишь в тех монастырях, где такие правила были специально установлены.

– Как именно проходят католические церковные службы в эти предпасхальные дни?

– Дни непосредственно перед Пасхой мы называем: Зеленый четверг, Великая пятница, Белая суббота и Воскресение из мертвых. В это время проводятся особые обряды – церковные службы, установленные именно для этих дней. В Зеленый четверг мы вспоминаем о евхаристии, о том, как Иисус с апостолами служили первую литургию. Это событие отмечается вечерней службой. В католической церкви приняты утренние и вечерние службы, но в предпасхальные дни утренние службы не проводятся, за исключением епископального костела, где епископ и его священники проводят освящение масел – масло катехуменов (katechumenorum), масло болящих (infirmorum) и масло хризма.

В Зеленый четверг колокола улетают в Рим

В Зеленый, или Великий, четверг звучит древний гимн Gloria in excelsis Deo – «Слава в вышних Богу». Это, как сказано в Евангелии от Луки, песня, которую пели ангелы, когда пастухи пришли поклониться Младенцу Иисусу. «Глория» исполняется в сопровождении органа и колокольного звона, после чего музыка замолкает до навечерия Пасхи. Церковные песнопения исполняются без сопровождения музыкальных инструментов, а верующие говорят: «Колокола улетели в Рим». Хлеб – Тело Христово переносится с центрального алтаря в боковую капеллу, украшенную как Гефсиманский сад. В Зеленый четверг церковь вспоминает о предательстве Иуды, когда Иисус был схвачен после молитвы в этом иерусалимском саду.

– Что же происходит в католическом храме в Страстную пятницу?

– Великая пятница – единственный день в году, когда не служат мессу. Проводится служба Страстной пятницы, разделенная на две части – читаются полный текст из Евангелия одного из евангелистов о муках Господа – от въезда в Иерусалим до распятия. Весь текст прочитывается или поется. За этим следует проповедь – гомилия. Потом настает время особого обряда – поклонения Кресту. В этот день костелы бывают переполнены, причем туда приходят и невоцерковленные, те, кто посещает храм один-два раза в год – на Пасху и Рождество. В нашем храме в Праге обычно собирается до 350–400 человек. Верующие разделяются на группы. Во главе – священник, держащий большой крест с распятым Христом, которому приходят поклониться люди. Обычно это происходит в 15 часов. Наш Господь умер в 3 часа пополудни, но поклонение бывает и в 16, и в 18 часов. Во время этой службы поют лишь канторы, и заканчивается она в полной тишине.

После того как священник прочитает «Отче наш», все в тишине расходятся. Это день самого строгого поста, когда церковные правила позволяют католику есть постную пищу только один раз в день.

На следующий день наступает Белая суббота – «Суббота Гроба Господня». Гефсиманский сад превращается в гробницу, и там устанавливается пьета – скульптурное изображение мертвого Христа. Верующие приходят туда в полной тишине, вспоминая и о собственной смерти, которая ждет каждого. В ночь субботы проходит воскресная вигилия, которая может начинаться и в 8 вечера, и в полночь – это решает сам настоятель. Пасхальная вигилия – самая торжественная литургия католической церкви. «Мы считаем, что она несколько напоминает православную, или восточную, литургию, главное своей продолжительностью, потому что длится 2,5 – 3 часа», – поясняет настоятель.

Католикам не хватает торжественности православной службы

– Даже эти праздничные богослужения – не такие торжественные, как православные, которые сопровождаются многоголосым песнопением, где зажигаются сотни свечей. В латинской церкви все скромнее. Западные христиане понимают это и, вероятно, будут со временем искать более торжественную форму богослужения. Но все равно и у нас – это очень красивая служба, которая начинается затемно. В котором часу – не так важно, главное, чтобы это происходило после захода солнца. Вне стен костела разводят огонь, который благословляется. От него зажигается пасхал – большая свеча, символизирующая Христа – Свет Света. С зажженным пасхалом процессия следует к главному входу в храм, где уже находится множество верующих, а часть из них следует с процессией. У всех в руках свечки. И когда главная свеча вносится в центр костела, все зажигают от нее свои маленькие свечи, и только этим светом освещен храм.

Praeconium paschale

Как мы видим, эта часть католического обряда мало отличается от кульминации православной пасхальной службы. В течение всей Великой ночи читаются тексты из Ветхого Завета. Важной частью ночной пасхальной службы становится крещение катехуменов – обряд крещения проходят взрослые люди, уверовавшие в Христа. Заканчивается служба около полуночи или незадолго до рассвета.

В западных странах Пасхальный понедельник – государственный праздник, также как и Страстная пятница. В Чешской Республике она была объявлена выходным днем в 2016 году, после того как за это проголосовал парламент страны. Посещать литургию в понедельник уже не обязательно. Это день народных гуляний, веселья. День, когда девушек и замужних женщин с пожеланиями здоровья и молодости стегают специальными сплетенными в косу прутиками – «помлазками», распевают пасхальные колядки и дарят друг другу крашеные яйца.

– Мы знаем, что западная и восточная Пасха не всегда совпадают, потому что их даты рассчитываются по-разному. Но это – не единственное, что разделяет западную и восточную ветви христианской церкви. На Кубе Папа Франциск, который является членом вашего ордена, встречался с Патриархом Рксской православной церкви Кириллом – это была их единственная встреча, которая стала для России большим событием. Я понимаю, что для католического мира это не так значимо, тем более что Понтифики уже встречались с другими высшими предстоятелями православной церкви, включая Патриарха Иерусалимского. И все же – как эта встреча была воспринята католическим миром?

– Конечно, определенная реакция была. Ничего необычного в этом нет – Папа может встречаться с кем угодно. Однако мы знаем, что с православным миром этих встреч не слишком много, и дипломатические связи не слишком сильны, так что в этом была определенная новизна, вызвавшая отклик у западных христиан, и не только у католиков. Когда я беседую с различными людьми – как с верующими, так и с неверующими, то вижу определенную поляризацию мнений. Некоторые воспринимают это с радостью, некоторые качают головой, спрашивая: «Чего этим хотели добиться?», и не верят до конца в искренность этой встречи.

Католицизм и православие – «Европа должна дышать двумя легкими»

– Насколько для католической церкви важно единство христианского мира, единство с православной церковью? Хочет ли католическая церковь исправить то, что произошло в XI веке, – Великий раскол? Предпринимает она что-либо в этом направлении?

– Мы, католики, считаем, что живем с желанием объединения, единства христианства. Менее образованные из нас не понимают, что это стремление к единству – экуменизм – направлено, в основном, отнюдь не на протестантизм. Это желание объединения Западной и Восточной церквей, римского и византийского христианства. Именно в этом состоит теологическая основа экуменизма. Эта идея особенно укрепилась после Второго Ватиканского собора, завершившегося в 1965 году. Понтифики посылают туда своих кардиналов и теологов с целью установить диалог. Весь понтификат Папы Иоанна Павла II прошел под знаком усилий проложить дорогу объединению западного и восточного христианства. Образ, который Папа заимствовал у русского поэта: «Европа должна дышать двумя легкими».

– Каков ваш прогноз – произойдет объединение церквей, учитывая ситуацию в мире, еще в этом столетии? Или через 200–300 лет? Или нам придется подождать еще 900? Возможно, в XI веке мы все немного погорячились?

– Когда мы смотрим на это с точки зрения человека, то это, действительно, продолжается уже 900 лет, и возможно, продлится еще столько же, пока не произойдет примирение, прощение, взаимопонимание – а примирение может произойти лишь там, где есть взаимопонимание. Лично я не думаю, что для этого потребуется столько времени. Однако при существующих различиях – политических, культурных, разницы в менталитете, мы, христиане, знаем, что человеческими силами достичь этого пока невозможно. Это может случиться лишь милостью Духа Святого. С человеческой же точки зрения это продлится еще не одно столетие. Однако мы, христиане, верим в божественное проведение, так что я не рассуждаю, как долго это продлится, главное – что мы хотим ради этого совершить. Нас, иезуитов, посылают в качестве миссионеров, чтобы проработать этот диалог. Так, рядом с Папой Иоанном Павлом II находился наш иезуит – кардинал Томаш Шпидлик, профессор, знаток восточной духовной традиции, который всю жизнь занимался изучением византийских текстов и византийского искусства. Он жил этим диалогом с православными христианами и очень любил иконы. Скончавшийся несколько лет назад, он рассказывал нам, молодым, как следует понимать иконы, смотреть на них, как их воспринимать.

«Православные гораздо ближе католикам, чем протестанты»

– Возможно, мой вопрос может показаться некорректным, и все-таки – как католическая церковь рассматривает православную? Как схизму?

– Скорее, католикам кажется, что православная церковь не заинтересована в диалоге. Нам кажется, что у другой стороны отсутствует заинтересованность. Но 200–300 лет назад западные христиане, вероятно, придерживались взглядов, что это – ересь, схизма. Сегодня мы, католики, уже так не рассуждаем. Мы говорим о двух развивающихся традициях. Христианство существует в двух формах – в католической и ортодоксальной – православной. Протестантизм – это тоже христианство, но находится от нас гораздо дальше.

Священнослужитель пояснил, что между таинствами католической и православной церкви нет существенных различий, включая церковные таинства, и православие воспринимается католиками как самое близкое направление христианства. Взаимно признается крещение, несколько большей проблемой являются смешанные браки, но, в целом, все таинства взаимно признаются.

– Если католик окажется где-нибудь в Сибири и не найдет там римско-католический костел, он совершенно спокойно может принять участие в православной литургии, и это прекрасно…

Иезуиты проникали в послереволюционную Россию и гибли в ГУЛАГах

– Если вспомнить историю, то когда Папа Климент XIV в 1773 г. упразднил ваш орден, то он пережил этот период, сохранившись, прежде всего, в Пруссии и России, где иезуиты сыграли очень важную роль в сфере образования русского дворянства. Остались ли у ордена какие-то особые связи с Россией, или революция их полностью уничтожила?

– Революция была очень жестокой, и это еще мягко сказано. Все знают, сколько было уничтожено и, главное, сколько погибло русских и населения будущих союзных республик. Все связи были уничтожены. В 20-е и 30-е годы ХХ века предпринимались попытки, прежде всего членов ордена иезуитов, проникнуть в Советскую Россию. Некоторые получали такое задание от Римских Понтификов того времени. Они пытались тайно попасть к остававшимся там католикам, чтобы помогать им. Сегодня об этом уже написаны целые книги, составлены биографии священников, оказавшихся впоследствии в ГУЛАГах. Это были наивные западные люди – американцы, англичане, полагавшие, что могут попасть в Советский Союз инкогнито. Однако у СССР были прекрасно работавшие спецслужбы, об этих людях сразу же становилось известно, и любые связи пресекались. Сейчас иезуиты вновь пытаются устанавливать связи в России – в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах, где действует католическая церковь, среди немцев и других верующих, чье происхождение связано с западным христианством.

Гонения на церковь в социалистической Чехословакии были достаточно жестокими

– Вы вступили в орден еще во времена ЧССР. Не могли бы вы описать, как выглядела церковная жизнь при социализме? Насколько это было опасно?

– Здесь внедрение советского режима было куда более жестким, чем в ГДР, Польше или Венгрии. Чешские и словацкие коммунисты хотели выслужиться перед советскими коммунистами, и преследование церкви также было достаточно жестким. Но я родился уже в 1950-е, так что моя юность пришлась на 60-е, 70-е, и мы уже научились жить в этих условиях. Мы пережили 1968 год, «Пражскую весну», когда произошло существенное ослабление режима. Потом, правда, все вернулось на круги своя, но мы научились с этим жить и не бояться. Конечно, каралась любая несанкционированная режимом деятельность. Я вступил в орден в 1979 году, и нам были хорошо известны принципы конспиративной жизни. Мы почти не проводили встреч, с иерархами иезуитского ордена встречались только с глазу на глаз, не группами, в заранее условленном месте, и так далее. Мне было 20–25 лет, и в таком возрасте молодой парень видит это, скорее, как игру в казаки-разбойники. Мы знали, что риск существует, но в 70-е и 80-е годы уже не было смертной казни, в отличие от 50-х.

При этом, объяснил настоятель, при социализме спецслужбы, местный комитет госбезопасности (STb), занимались устранением особо непокорных священников. Например, так погиб мораванин отец Цоуфал, замученный в 1970-е годы в Братиславе. Было немало тех, кто заплатил за свою веру жизнью, кто умер под пытками. Но эти люди, подчеркнул настоятель, знали, что делали и сознательно шли на героическую смерть, открыто занимаясь церковной деятельностью, которую государство жестоко карало.

Не только празднование Пасхи в католической и православной традиции мало чем отличается, но и судьбы христианства в русской и чешской истории ХХ века оказались похожи.

Фраза о «двух легких Европы», которую любил цитировать Папа Иоанн Павел II, принадлежит Вячеславу Иванову. В 1926 году, находясь в эмиграции, поэт совершил «акт соединения с католической церковью» в римском соборе св. Петра по формуле Владимира Соловьева. Среди наследия поэта есть стихотворение «Пасхальные свечи»:

Пусть голод пленниц-душ неутолим:

Все ж ночью вешней колокол пасхальный,

Как белый луч, в тюрьме сердец страдальной

Затеплит Новый Иерусалим.

И вновь на миг подвигнутся сердца.

И трепетно соприкоснутся свечи

Огнепричастьем богоносной встречи.

И вспыхнет сокровенное далече

На лицах отсветом Единого Лица

Христос Воскрес! Воскрес Христос,

И смертью смерть попрал!

Кто духа тьмы в юдоли слез

Любовью поборал,

Пленял любовью духа злоб

И крест любви понес, –

Над тем распался душный гроб,

Тому воскрес Христос.