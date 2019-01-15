Чехия на культурной карте Петербурга

Какими «чешскими» событиями был отмечен в Петербурге ушедший год? Об этом «Радио Прага» беседует с членом Общества братьев Чапеков, филологом Татьяной Ивановой.

– Чем занимается эта организация?

– На наших встречах обсуждаются различные темы, связанные с чешской литературой, выходом новых книг, переводов с чешского. Однако затрагиваются и социальные вопросы — например, чешские корни, которые обнаружили некоторые жители Санкт-Петербурга, решившие исследовать свою родословную.

– Когда появилось это общество, и кто его создал?

– Оно было создано более двадцати лет назад, а у его истоков стояло несколько человек. Инициаторами выступили известнейшие петербургские богемисты: Ирина Макаровна Порочкина, Игорь Владимирович Инов, Олег Михайлович Малевич, Виктория Александровна Каменская. Всю свою жизнь они посвятили переводам с чешского, чешской культуре. Они узнали о существовании Общества братьев Чапеков в Чехии и по аналогии с ним решили создать петербургский вариант, который позволил бы им встречаться с единомышленниками. Все основатели общества были прекрасными переводчиками и чувствовали, что им не хватает возможностей чтобы публиковаться, писать о чешских авторах, раскрывать определенные темы. Большая часть мероприятий проходила и проходит при поддержке и в помещениях чешского консульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, практически сразу же был основан и ежегодник Общества братьев Чапеков. Его редактор – Ольга Владимировна Акбулатова периодически получала грант на его издание от чешского правительства. Наряду с ней долгое время редактором ежегодника была и Ирина Макаровна Порочкина. Такие богемисты как Лидия Яковлевна Бударагина, публиковались и продолжают публиковаться в этом издании.

– Сейчас мы подводим итоги прошедшего 2018 года, который в Чехии назывался «годом восьмерок», поскольку на него пришлось несколько очень важных юбилеев, прежде всего, столетие независимой Чехословакии. Вы принимали участие в праздновании, которое проходило и в Петербурге. Расскажите об этом.

– Здесь проходил целый ряд мероприятий. В Большом зале филармонии выступал чешский оркестр, открывались выставки, посвященные истории Чехословакии. В Музее политической истории состоялась большая конференция, посвященная чехословацким легионерам. Один из выступавших там специалистов позже сделал на заседании Общества братьев Чапеков доклад «Вторая жизнь Масарика», в котором проводил параллели с современностью и объяснял, почему наследие Масарика для нас важно сегодня.

– По случаю столетия Чехословакии, то есть в октябре 2018 года, в Санкт-Петербурге состоялся большой прием, на котором вы присутствовали. Чем он вам запомнился?

– Это было очень красивое мероприятие, подготовленное совместно консульствами Чехии и Словакии. Для его проведения выбрали историческое здание — Аничков дворец. В концертном был исполнены гимны трех стран – России, Чехии и Словакии. Я слышала, как некоторые зрители в зале подпевали словам чешского гимна. После выступления чешского и словацкого консулов началась музыкальная часть приема. Из Словакии специально для участия в мероприятии приехал хор. Петербургский хор Urbi et orbi исполнил чешские песни. После этого всех пригласили к столам, где были представлены блюда чешской кухни: гуляш, кнедлики, различные виды тушеной капусты. Я слышала, что повара были для этого специально выбраны чешским консульством. Разумеется там было и пиво. В очереди к бочонку я наблюдала интересный эпизод: кто-то из русских зрителей спросил сотрудника консульства, почему он стоит в очереди, являясь организатором мероприятия. На что он ответил: «У нас демократия». Мне это понравилось. Также там подавалось очень хорошее вино – кажется, оно было, в основном, из Словакии, но присутствовали и чешские марки. В конце один из выпускников чешского отделения славянской кафедры, который стал певцом и часто ездит в Прагу с концертами, начал играть на рояле в фойе, и все желающие могли спеть чешские и русские песни и потанцевать.

– Вы находитесь в центре чешской культурной жизни в Петербурге. Какое место, по вашему мнению, занимает «чешский элемент» в северной столице?

– По моим ощущениям, последние три года идет определенный подъем и увеличение доли Чехии в многообразной культурной жизни Санкт-Петербурга. Например, на фестиваль «Серебряная лира» из Чехии постоянно приезжают музыканты. Регулярно проводятся выставки, в том числе фотографии, чего раньше не было. Прошел ретроспективный показ фильмов Милоша Формана в гостинице в центре города, на Исаакиевской площади. Консульство Чехии работает активно, и это дает свои результаты. Также в числе событий прошедшего года следует упомянуть несколько презентаций новых книг, которые проходили в публичной библиотеке им. Маяковского. Среди представленных авторов был, например Антонин Баяя.

В последние два года Чехия «звучит» на конференции по переводу, которая проводится в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. В прошлом году я выступила там с докладом о переводческой деятельности Ирины Макаровны Порочкиной и Игоря Владимировича Инова и их роли в установке в Санкт-Петербурге памятника Т. Г. Масарику.

– Этот бюст, как мы помним, является единственным памятником первому президенту Чехословакии на территории России.

– Совершенно верно. И именно Ирина Макаровна Порочкина и Игорь Владимирович Инов в 2003 году добивались его установки. Тут следует поблагодарить тогдашнее руководство Санкт-Петербургского университета — ректора Людмилу Алексеевну Вербицкую и декана филологического факультета Сергея Игоревича Богданова. Изначально планировалось установить мемориальную доску на одном из домов Санкт-Петербурга, в котором жил Масарик, однако это «пробить» не удалось. После этого Ирина Макаровна Порочкина, будучи тогда доцентом университета, обратилась с просьбой установить там памятник, поскольку Масарик там преподавал.

– Насколько я помню, будущий чехословацкий президент получил звание почетного профессора университета именно в тот период, когда город назывался Петроградом. Напомните, где в итоге был установлен памятник, ведь эта особая территория, которой городские власти не распоряжаются.

– Это так называемый Филфаковский дворик. Памятник установлен так, что за спиной Масарика — окна Славянского кабинета. На открытии бюста присутствовала пани Клаусова – супруга президента Вацлава Клауса. Также мне очень приятно, что в этом году по моему предложению в программу Культурного форума в ноябре включили чтение стихов чешских поэтов в переводах Игоря Инова. Это еще раз подтверждает, что интерес к Чехии не только не гаснет, а, наоборот, возрастает.

– Недавно отмечалось русское православное Рождество, но я знаю, что и чешское Рождество не обходит стороной Петербург. Ежегодно в городе силами диппредставительств устраивается благотворительный базар, и немалую роль в этом мероприятии играет и Генеральное консульство Чешской Республики. Как проходит это мероприятие?

– Я была на этом базаре два года подряд. Это очень приятное мероприятие, куда приходят целыми семьями, с детьми, поскольку там можно попробовать кухню разных стран, купить сувениры. Чехия и в 2017, и в прошлом году была очень заметна. В этот раз в чешском киоске были не только сувениры, но даже горячая еда, то есть и там можно было попробовать чешский гуляш с кнедликами.