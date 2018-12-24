Беседа в Рождество: как мечтать, желать, верить и не бояться

— Расскажите о том, откуда появилась статуэтка Младенца Иисуса.

— Происхождение её доподлинно неизвестно. Известно только, что она родом из Испании и датируется XVI веком, но имя автора неизвестно и овеяно множеством легенд. Говорят, что Иисус показался в образе маленького ребёнка одному из братьев-монахов. Достоверно, однако, то, что статуэтка как-то попала в дворянскую семью Де Лара. Герцогиня Мария Манрикес Де Лара вышла замуж (за пана Вратислава из Пернштейна в 1556 году – прим. ред.) и переехала в Чехию в конце XVI века. Она взяла статуэтку с собой и подарила её на свадьбу своей дочери, Поликсене из Лобковиц. Фигурку предполагалось передавать по наследству по женской линии, но у Поликсены не было дочерей, только сыновья, поэтому, овдовев, она передала её в монастырь кармелитов в 1628 году. С тех пор скульптура находится здесь.

Драматическая история на этом не закончилась: когда Прага была оккупировала саксонскими войсками, статуэтка пропала. Когда её нашли, то обнаружили, что у Младенца были отломаны обе ручки. Один из монахов починил её и вернул на место, после чего статуэтка обрела известность.

— Кто шьёт одежду для Младенца Иисуса?

— Одежду присылают со всего мира. Люди привозят её уже давно, в основном в знак благодарности, так что на данный момент в гардеробе Младенца более 300 различных вещей. Некоторые из самых ценных выставлены в музее, например, платье, которое собственноручно вышила и прислала Мария Терезия. Далеко не все мы используем для переодевания: некоторые одеяния не очень хорошо сидят или же представляют собой такую историческую ценность, что мы их просто бережно храним.

— Как и в каких случаях происходит переодевание? Оно приурочено к церковным праздникам?

— Совершенно верно, это делается согласно праздникам или литургическим периодам. Например, в Адвент сёстры переодели статуэтку в фиолетовую одежду, в канун Рождества же Младенец Иисус останется на некоторое время без одежды. Всего несколько дней в году можно видеть его в первозданном виде – в простой рубашечке из воска. В остальное время скульптура одета, в рождественские праздники она в белом или королевском наряде. Когда мы оставляем статуэтку без одежды, мы вспоминаем о том, что Иисус родился, как и любой другой человек. Это прекрасный символ простоты и красоты. Дети ведь тоже рождаются без платьишек.

— Почему скульптура имеет именно образ ребёнка?

— Представление Иисуса в образе ребёнка я считаю очень важным. Оно символизирует определённую уязвимость. Статуэтка сама по себе очень хрупкая. Она деревянная, покрыта воском, и с ней нужно обращаться очень осторожно, потому что иначе она может просто рассыпаться. И на самом деле, именно это прекрасно демонстрирует то, что Иисус-Бог, став человеком, стал совершенно беспомощным, был отдан в руки людей, точно так же, как дети оказываются в руках своих родителей, во власти их заботы и любви. Скульптура – это символ того, что Бог приходит не как кто-то, кто намерен насмехаться над нами, или поработить нас, или править нами, но как кто-то, кто сражается за нас и при этом хочет привлечь нас своей хрупкостью. В связи с этим мне думается ещё вот о чём: человек, отстаивая свои отношения, так же беспомощен и хрупок, как ребёнок. Мы ведь не можем заставить живого человека, например, заставить с нами подружиться.

Вера, история и современность

— Где искать силу и веру в наши дни, полные забот и повседневного стресса?

— Я думаю, что самый важный источник силы – внутренний. Христиане верят, что Бог владычествует в наших сердцах, и именно там мы можем с ним встретиться. Остальное, будь то церковь или общество других людей, тоже помогает нам в этом. Я также думаю, что сила может быть найдена в отношениях, прежде всего, в отношениях с Богом и с окружающими.

— Как стоит относиться к тому факту, что Рождество мало-помалу превращается в маркетинговую приманку, в праздник потребления?

— Иногда очень печально наблюдать, как эти второстепенные и не очень важные вещи перебивают основную суть. Для многих людей Рождество становится, таким образом, в тягость, потому что человек ощущает груз требований и находится под маркетинговым давлением. Думаю, что с этим не нужно бороться, скорее, напоминать себе о важном, возвращаться к основам. Эти основы никоим образом не отягощают, наоборот, могут принести облегчение человеческой душе.

— О чём нам стоит помнить в Рождество?

— Рождество – это праздник человечества. Тот факт, что Бог стал человеком, как считают христиане, напоминает нам, что быть человеком – это что-то хорошее, доброе, стоящее. Так что нужно просто быть верным самому себе, не позволить жизни протечь сквозь пальцы, открыть для себя красоту того, что значит человечность, и быть человеком.

— Сколько всего статуэток Младенца Иисуса в мире?

— Точное их количество неизвестно. Изображение Иисуса в качестве Младенца используется повсеместно. Существуют и копии пражской статуэтки, их много, и некоторые выглядят немного иначе, выполнены в другом стиле, но суть остаётся прежней.

— Как скульптуре Младенца и костёлу удалось пережить тяжкие времена тоталитаризма и коммунистов?

— Я думаю, что это маленькое чудо, что статуэтка пережила все смены власти и режимов. Она даже была украдена в 60-х годах, а затем нашлась на Петршине. Так что этот символ веры вполне мог не дожить до наших дней и не сохраниться; вдобавок она художественно прекрасна, даже по сравнению с её копиями. Говорят даже, что Антуан де Сент-Экзюпери вдохновлялся ею, когда писал своего «Маленького Принца», и на самом деле, его принц немного похож на пражского Младенца Иисуса.

— В костёле Девы Марии Победоносной всегда полным-полно туристов. Как, на ваш взгляд, люди воспринимают фигурку Младенца Иисуса – как духовную ценность или всё-таки больше как обычную достопримечательность?

— По-разному. Некоторые люди приходят сюда за культурой, красивой архитектурой, и я это считаю вполне нормальным. Другие, паломники, приезжают по духовным причинам, потому что видят в этом определённую силу.

Проси о том, чего жаждешь

— Говорят, что скульптура Младенца – чудотворна, она исполняет желания. Так ли это? Есть тому подтверждения?

— Многие люди приезжают сюда с какой-то конкретной просьбой, например, об исцелении. Молодые пары приходят, когда не могут иметь детей. Мы действительно знаем людей, которые были услышаны. Я думаю, что когда человек видит перед собой образ Бога, который очень добр и хрупок, Бога, которого не нужно бояться, то это само по себе часто приводит к чудесам в человеческой жизни. Человек перестает чего-либо страшиться, и именно это может привести к исцелению.

— Рождество – время загадывать желания. Как это делать правильно? Вы согласны с тем, что Бог нас слышит всегда и везде, вопрос лишь в том, чтобы пожелать от всей души и так, чтобы это имело смысл?

— Вот именно, имело смысл. Вот только думаю, что мы часто даже сами не знаем, что для нас имеет смысл. Иногда нам кажется, что Бог нас не услышал, а со временем человек вдруг обнаруживает, что это было к лучшему. Однако желать, мечтать и озвучивать свои просьбы – это хорошо. Только вот, может, не стоит слишком уж упираться и настаивать на своём. Хорошо бы понимать, что твоя идея, возможно, не самая лучшая, и через год, через два, вещи могут выглядеть совсем по-другому. Стоит быть открытым для других вариантов развития событий.

— У современного человека есть такая мода: давать себе обещания после праздников начать жизнь с чистого листа. Есть ли в этом здравое зерно, как вы считаете?

— Иногда полезно что-то изменить, но я бы не стал связывать это с Рождеством, потому что в предпраздничной эйфории человек может наобещать слишком многое. Я поступаю по-другому.

— Как вы поступаете?

— Это более долгий процесс. Иногда, когда я озвучиваю для себя что-то, что мне хотелось бы изменить, мне приходится достаточно долго на этом концентрироваться, одного лишь решения часто бывает недостаточно. Человек просто должен неоднократно возвращаться к вопросу, и тогда что-то потихоньку начнёт в его жизни меняться.

Мы беседовали с приором костёла Девы Марии Победоносной Павлом Пола.