«УПА так и не удалось взять чешский Купичев»

Роль Украинской повстанческой армии в годы Второй мировой войны еще долго будет оставаться предметом острых споров. Сегодня деятельность этой военной организации трактуется с диаметрально противоположных позиций. С 2005 года в Украине официально отмечаются годовщины учреждения УПА, которую считают движением за национальную независимость, боровшимся против советского тоталитаризма. Днем основания организации считается 14 октября 1942 года, когда отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Однако позиция Украины категорически не принимается рядом стран, прежде всего Польшей. В Чехии большой резонанс вызвал новый закон, принятый правительством Украины, согласно которому все без исключения бойцы УПА приравниваются к военным ветеранам.
Свое несогласие с такой трактовкой выразил глава МИД Чехии Томаш Петршичек в ходе визита в Киев, указав, однако, что данное решение – внутреннее дело Украины. В Чехии бойцов УПА, или бандеровцев, многие, включая президента страны Милоша Земана, считают военными преступниками, повинными в «Волынской резне» 1943–44 годах.
«Советская пропагандистская машина создала ряд мифов, которые часто господствуют и по сей день, хотя значительная часть общества с каждым годом, открывая новые страницы истории освободительного движения, меняет свое отношение к Украинской повстанческой армии», – объясняет позицию Украины директор областного Музея освободительной борьбы имени Степана Бандеры Ярослав Коретчук.
В ходе этнических чисток в Украине в годы войны пострадали не только поляки и евреи, но и чехи. Историки продолжают исследовать эти трагические события Второй мировой, собирая архивные документы и свидетельства очевидцев. Ряд независимых историков указывает, что «по своим убеждениям Степан Бандера был радикальным националистом». Вряд ли с идеалами такой личности украинцы, разделяющие европейские ценности, могут себя отождествлять.
Отношение к УПА в украинском обществе на протяжении лет после восстановления независимости в 1991-м колеблется между положительным (борцы за независимость) и прямо противоположным (немецкие коллаборационисты). Оценка часто опирается на пропагандистские штампы обеих сторон.
С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке, а борьба Украинской повстанческой армии считается составной частью Украинского освободительного движения 192–1950 годов.
С соавтором книги Kupičоv, jak nám o tom vyprávěli («Купичев, как нам о нем рассказывали») Милославой Жаковой мы беседовали о процессе героизации УПА в Украине, отношении чехов к событиям, происходившим в период «Волынской резни» – на момент этих трагических событий нашей собеседнице было десять лет, а также о переезде этнических чехов на историческую родину в 1947 г.
«Мы (чехи) желали, чтобы у них была независимая Украина, однако их сотрудничество с фашистами и методы их борьбы мы не могли ни понять, ни согласиться с ними. Чехи хотели быть нейтральными, не вмешиваться и не позволить втянуть себя в борьбу, имевшую национальную подоплеку. Поэтому совет старших в Купичеве никогда не мог принять требование бандеровцев, чтобы определенное число чехов вступили в их ряды. Это должно было стать примером для всей чешской Волыни.
Несмотря на то, что чехи наконец заключили соглашение с поляками и организовали «самооборону», это еще не означало, что они видели в каждом украинце врага. Если бы это было так, то в те тяжкие времена, наполненные враждебностью, в чешском Купичеве не смогли бы найти приют 93 украинца. Они переждали там то время под защитой чехов достаточно спокойно. То, что чехи объединились тогда с поляками, не было враждой в отношении украинцев. С поляками нас в то время объединяла общая опасность, однако и в тот период мы расходились во многих взглядах. Поляки видели в Волыни свою родину, чехи – только свой дом. Это был край, где они родились и жили, однако отчизна, которую они носили в сердце, находилась в другом месте. Поэтому и поведение чехов было другим, и патриотизм носил другой характер ... Они были нейтральными и хотели таковыми остаться», – пишут авторы сборника.
Западная часть Волыни вошла в состав Польши согласно Рижскому мирному договору 1921 года. Чехи жили в этой области с 60-х годов XIX века. В 1939 году и польская часть Волыни была присоединена к СССР, начались сталинские репрессии. Нападали на чехов и украинские националисты.
– Считаете ли вы этнической чисткой то, что происходило по вине соратников Бандеры с 1943 по 1944 год в местах чешских поселений в Украине и конкретно в Купичеве? Какая ситуация там сложилась, как все это воспринимали волынские чехи?
– Волынские чехи тогда охраняли поляков, и все поляки из соседних деревень перебрались в наш Купичев. А у нас, в нашей семье, поселились три польских семьи, каждая занимала одну комнату. Мы все там теснились, наш домик просто трещал по швам, потому что оставаться ночевать где-нибудь в более отдаленном месте, среди украинцев, по большей части означало не дожить до утра.
– То есть ситуация предельно обострилась? В какие месяцы 1943 или 1944 г. это происходило?
– Да, ситуация была драматической. Мне сейчас трудно точно вспомнить, в какие месяцы, но дело было в 1943-м, преимущественно осенью. Потому что как раз в 1943-м волынские чехи трижды защищали чешскую часть Купичева от нападения бандеровцев. Знаете, как? Купичев был довольно большим селением, но они окружили его колючей проволокой и выкопали окопы, где установили постоянное патрулирование. Отряды УПА три раза пытались прорваться в Купичев, но ни разу его так и не захватили.
– Погиб ли в округе кто-нибудь из чехов?
– Убиты были примерно тридцать чехов, это были жители хуторов. Поэтому никто позже уже не хотел оставаться на таких уединенных местах, все переселялись в Купичев. И он выстоял.
– Вы считаете, что главным мотивом сподвижников Бандеры, кто убивал – в данном случае чехов, – был именно геноцид как таковой?
– Да, однозначно геноцид. Они руководствовались известным призывом, что «Украинская земля должна быть чистой, как стакан воды или как слеза», и они не потерпят у себя никаких чужаков. Одна наша чешка так и сказала: «Вначале бандеровцы поубивали евреев, потом принялись за поляков, ну а теперь, видно, настал наш черед. Вот мы потом и решили, что надо бежать в Чехию».
– Однако в Чехию, тогда еще в Чехословакию, этнические чехи из Украины смогли уехать в массовом порядке лишь в 1947 году, не так ли? Насколько многочисленной была волна этих переселенцев?
– Да, это было в 1947 году. Тридцать тысяч волынских чехов тогда переехали в Чехословакию, и только из одного Купичева было около тысячи чешских переселенцев. Наши отцы во время Второй мировой войны добровольно стали бойцами Чехословацкого батальона во главе с Людвиком Свободой (в 1944 году бригада была преобразована в 1-й Чехословацкий армейский корпус, ставший участников боев за освобождение Чехословакии – ред.). Они остались в Чехословакии после войны, так как боялись, что в противном случае, если семьи будут воссоединены в Украине, Сталин не разрешит нам уехать на родину наших предков,
– рассказала Русской службе Радио Прага Милослава Жакова.
Напомним о некоторых фактах. Автор статьи «Чешская эпопея в Волыни» сообщает, что «на начало 1944-года, согласно призывным протоколам, почти 12 тысяч чехов из Волыни вступили в 1-й Чехословацкий армейский корпус в СССР. Нередко туда приходили целыми семьями – отец с двумя-тремя сыновьями».
– Возвращаясь к переселению чехов на историческую родину – Иосифу Сталину идея явно не понравилась…
– Да, Сталин этому очень противился. Однако наш послевоенный президент Эдвард Бенеш настаивал на своем требовании – наверное, не только из-за нас самих, а потому, что надо было заселять чехословацкое пограничье. Бенеш снова и снова призывал решить этот вопрос, и наконец в сентябре 1946 года СССР и Чехословакия подписали договор о репатриации.
– Были ли чехи, погибшие от рук членов УПА в отдалении от Купичева, достойно похоронены непосредственно после своей смерти или это не представлялось возможным в то время? Отправлялись ли чехи искать своих погибших на хуторах?
– Да, да их отправляли хоронить в Купичев, на местное кладбище, так как в Купичев бандеровцы так и не проникли.
– То есть Вам доподлинно известно о том, что убиты в округе были примерно тридцать этнических чехов? Эти сведения были где-нибудь задокументированы?
– Да, задокументированы, было около тридцати погибших чехов. Более подробно об этом можно узнать из сборника Kupičev, jak nám o tom vyprávěli («Купичев, как нам о нем рассказывали»), одним из соавторов которого стала и я. Эта книга недавно была переиздана. Двое других соавторов уже скончались, они были старше меня – один на четыре года, а второй, Вацлав Китл, на пять лет. Китл – уроженец Купичева, как и я, был настоящей ходячей энциклопедией, очень начитанный, у него была великолепная память. Он и предложил мне: «Давай вместе все это опишем», а я опасалась, что мало что помню из того времени, так как была моложе, чем он. Третий соавтор – Вацлав Запотоцкий, статистик по профессии. Он и собрал все доступные статистические данные. Думаю, что благодаря всем этим обстоятельствам история ни одного из тех поселений не была описана так обстоятельно, как история Купичева.
– В Купичеве было большое поселение этнических чехов, какими были отношения между местными чехами и украинцами до войны и в ее начале?
– Пока не было подогревания всех эти националистических страстей, мы жили вполне по-соседски, нормально, без каких-либо проблем. Но потом, когда все это разгорелось, даже те, кто водили дружбу, раздружились. konec
– История, увы, повторяется. Вернулись ли в нормальную колею отношения между представителями этих народов в том же Купичеве и в окрестностях после Второй мировой войны?
– Я думаю, что наши отношения после войны возобновились. Между нами не было никаких противоречий. Я, например, ходила в одну школу с украинскими детьми, и мы с ними дружили.
– Книга «Купичев, как нам о нем рассказывали», в которой описываются, помимо прочего, и случаи убийств невинных чехов, вышла в Чехии около двадцати лет назад. Проявил ли кто-нибудь с украинской стороны интерес к этим материалам?
– Нет, никто с украинской стороны к нам по этому вопросу не обращался. Мой сын Пршемек нашел в Интернете диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Ее автором был украинец, который, как и мы, соавторы упомянутой книги, был уроженцем Купичова. В своей работе он пишет о национально-освободительной борьбе в Купичеве. Однако автор все искажает, пытается убедить читателя в совершенно обратном, в том числе в том, что украинцы, в отличие от поляков, там никого не убивали. И цифры, касающиеся жертв, приведены им неверно. Я сохранила в своем архиве ссылку на эту публикацию, но это грустное воспоминание,
– подытоживает свой рассказ Милослава Жакова.
Бесчинства бандеровцев сменили преступления нацистов. Одним из самых трагических событий того времени в жизни волынских чехов стало сожжение нацистами 13 июля 1943 года Чешского Малина.