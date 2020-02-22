«Украинская диаспора межвоенной Чехословакии заставила Европу признать Голодомор»

Славист и культуролог Оксана Пеленская посвятила много лет изучению межвоенной украинской эмиграции в Чехословакии. Итогом работы стал энциклопедический словарь «Украина вне Украины» («Украïна поза Украïною»), изданный Славянской библиотекой на украинском языке при поддержке Общества им. Тараса Шевченко в Канаде.

Русская и украинская диаспоры – непересекающиеся прямые

– Для своего словаря вы определили временные рамки с 1919 по 1939-й. Эти годы мы обычно связываем с «Русской акцией помощи», поддержанной первым президентом Чехословакии Масариком. Украинская диаспора чувствовала себя частью общего потока эмигрантов из Российской империи?

– Изучив архивы русской, украинской и белорусской эмиграции, я могу сказать, что эти диаспоры не сотрудничали, между ними не было контактов, а если и были, то единичные, но учебные заведения, гимназии были либо украинские, либо русские.

– Почему они не объединялись? Ведь эти люди бежали из одной страны, от одних и тех же большевиков...

– Российская империя, по мнению выходцев из Украины, не дала развернуться Украинской Народной Республике, которой в 1919 году не стало. Хотя здешние русские эмигранты и не поддерживали красную Москву, в глазах белорусов и украинцев они все равно были представителями империи. И если белорусские и украинские студенты могли иногда провести какую-то совместную акцию, то с русскими подобные примеры можно пересчитать по пальцам.

– Украинская диаспора была исключительно украиноязычной, или кто-то пользовался русским языком?

– Разумеется, пользовались, прежде всего, те, кто приехал с Восточной Украины, из Киева. В Национальном архиве Чешской Республики я нашла переписку семьи Антоновичей. Дмитрий Антонович – историк, искусствовед, бывший дипломат, его жена Екатерина — художница. У них было трое детей, имена всех трех начинались на «М»: Марко, Мыхайло (Михаил) и Мария. Михаил погиб в ГУЛАГе, Марко удалось бежать, и он умер в Канаде, как и его сестра Мария. В одном из писем, написанных на русском языке, Екатерина Антонович пишет сыну Марко: «Давайте разговаривать и писать по-украински! Мы же украинцы». То есть на них отразилась русификация, и русский язык был просто привычкой.

– Какие организации и учреждения украинской межвоенной эмиграции в Чехословакии можно считать ключевыми?

– Весной 1921 года в Вене был основан Украинский свободный университет, однако уже осенью того же года он переехал Прагу, где находился вплоть до 1945-го, и по сегодняшний день продолжает работать в Мюнхене. В межвоенный период он был единственным высшим украиноязычным учебным заведением за пределами Украины. Все эти годы он действовал без перерывов, хотя и с разной активностью. В 1945 году, когда ситуация начала меняться, университету предложили переехать в Мюнхен, и вплоть до распада СССР вуз спонсировала диаспора, а сейчас помогает Украина как независимое государство. Однако, в основном, университет живет за счет добровольных пожертвований. Кроме того, в Праге была открыта Высшая педагогическая школа, но попытка возродить ее за рубежом после 1945 года не увенчалась успехом. Не следует забывать, что в Чехословакии оказалось множество ученых – филологи, историки, географы, так что обучение шло на украинском языке, издавались книги, выходили научные статьи, публицистика.

– Для кого готовили кадры эти учебные заведения?

– Для будущей Украины. С этой мыслью они приезжали и жили: «Мы здесь, но обязательно вернемся на родину». Для этого нужно было подготовить кадры, которые умели и хотели работать. Меня очень взволновала история дома для сирот – он действовал полностью на добровольной основе. Детей, оказавшихся в силу разных причин сиротами, приютили, кормили, одевали, обучали, там работали бесплатно, в основном женщины. В детдоме издавался журнал, который сегодня хранится в Славянской библиотеке. Там можно увидеть удивительные детские рисунки, рассказы, воспоминания о родине. Помимо этого, действовала украинская гимназия, школы и, как я уже упоминала, высшие учебные заведения.

– Как украинцы взаимодействовали с чехословацкой средой?

– Ни украинцы, ни белорусы, ни русские не смогли бы попасть в Чехословакию, если бы не помощь президента Масарика. В архиве президентской канцелярии мне удалось найти следующий документ, подписанный перед Рождеством: «Выделить для помощи украинским студентам 20 000 крон». Это была немалая по тем временам сумма. Президент Масарик знал об эмигрантах и помогал им. На мой взгляд, за этим стоял и своего рода расчет – если этим людям помочь, то они выучатся, будут хорошо работать, а это, в свою очередь, поможет процветанию Чехословакии, то есть он преследовал как практические, так и гуманитарные цели.

Масарик видел Украину только в составе России

Михаил Грушевский (1866–1934) – украинский историк, общественный и политический деятель, председатель Украинской Центральной рады, профессор Львовского университета, член Чешской академии наук и искусств, автор «Истории Украины-Руси».

– Как известно, «Русская акция» Масарика была направлена, в том числе, и на то, чтобы подготовить специалистов для будущей свободной России. А как первый президент относился к идее независимости Украины?

– Как и многие политики того времени, Масарик считал, что Украина может быть самостоятельным образованием, но в составе Российской федерации. Полная независимость у многих тогда просто не укладывалась в головах. Тем более что украинцы попробовали создать самостоятельное государство, но сделать этого им не удалось, после чего многие и оказались в эмиграции. При этом Масарик поддерживал очень тесные связи с лидерами украинской эмиграции, например, с Михаилом Грушевским, который бывал в Праге, – на доме, в котором он жил, даже открыта мемориальная доска. В книге гостей из архива канцелярии президента я обнаружила отметки о нескольких визитах Владимира Винниченко – интереснейшего самобытного писателя, который затем уехал во Францию. Масарик приезжал в Украинскую хозяйственную академию в Подебрадах, встречался со студентами и преподавателями.

Ольгерд-Ипполит Бочковский (1885–1939) – украинский социолог, политолог и этнолог, педагог, публицист и общественный деятель. Секретарь украинской дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Праге, профессор Украинской хозяйственной академии в Подебрадах, преподаватель Украинского свободного университета.

– В межвоенной истории есть несколько болевых точек, одна из которых – Голодомор 1932–33 годов. Как на эти трагические события в СССР откликнулись украинские эмигранты?

– Конечно, украинская эмиграция не могла не знать о Голодоморе, хотя информация из Советского Союза проникала с трудом. В числе эмигрантов был известный ученый и политолог Ольгерд-Ипполит Бочковский, который в 1933 году стал автором открытого письма премьер-министру Франции Эдуару Эррио. Французский премьер побывал в Советском Союзе, его свозили в Киев, где показали специально убранный Крещатик с массовкой в виде хорошо одетых молодых мужчин и женщин. По возвращении Эррио на весь мир начал кричать, что никакого Голодомора на Украине нет. Тогда и появилось известное письмо на французском языке, где Бочковский говорит, что подобные утверждения – ложь, что на Украине гибнут люди. Из этого письма Европа узнала о Голодоморе на Украине. Посылать помощь через советскую границу было очень трудно, однако эмигранты пытались передавать средства, чтобы поддержать этих людей, проводили специальные акции по сбору средств, одежды, например в Пражском выставочном комплексе. Однако самым сильным оружием была информация, ведь Москва отрицала Голодомор – «этого нет и быть не может», но когда о нем заговорили в Европе, куда проникла пара фотографий, скрывать это было уже невозможно, и заслуга в этом принадлежит именно украинской эмиграции в Чехословакии.

– Какие еще пласты из истории украинской эмиграции можно найти в вашей книге?

– Этой темой я занимаюсь давно, материала накопилось много, и я хотела придать ему цельность – сделать в форме словаря. А первым толчком к началу работы стал случай, который можно назвать настоящим чудом. В 1998 году мне позвонили из Славянской библиотеки и пригласили меня прийти: «Мы нашли какую-то папку с произведениями искусства». Я не пришла, а прибежала. Это был в хорошем смысле шок – в папке оказались рисунки, акварели, эстампы, подписанные очень известными украинскими художниками, и на обороте каждой работы стояла печать: «Музей освободительной борьбы Украины в Праге». Это подтверждало то, о чем я только читала, – что музей владел огромнейшим собранием произведений искусства.

Украинские холсты под бомбами, упавшими на Прагу

История была не слишком благосклонна к украинской эмиграции – 14 февраля 1945 года в ходе боев американские бомбы вместо Дрездена упали на Прагу, и один авиаснаряд попал в здание музея. Со всех уголков города на пепелище стекались украинцы, пытавшиеся спасти хоть что-то…

– Расскажите об истории этого музея. Как он появился?

– Более двадцати тысяч украинцев приехали в Чехословакию, получили возможность здесь жить и работать. Среди них были известные поэты, прозаики, художники, ученые. Первые годы все надеялись вскоре вернуться домой, а когда поняли, что этого не произойдет, решили, что творческий потенциал нужно как-то поддерживать. В 1923 году в Праге открылась Украинская студия изобразительного искусства, которую обычно называли Украинская академия. Вскоре стало понятно, что произведения искусства нужно где-то хранить, и им попытались найти место. Что-то выделило Министерство иностранных дел Чехословакии, пару подвалов – Министерство внутренних дел, но этого было недостаточно. Тогда кинули клич по всей украинской диаспоре, в том числе в США, Канаде, Франции, Германии и здесь, в Праге, собрали необходимую сумму и смогли купить здание в пражском районе Нусле, в котором в 1925 году и был открыт музей. В его собрании была коллекция произведений украинских художников, включая Архипенко. В Праге жил и умер Дмитрий Антонович, бывший до последних дней директором музея и тщетно пытавшийся его возродить в 1945 году. Творческая группа сотрудников учила лепить, рисовать, писать маслом, то есть Украинская академия исходила из программы классического вуза, выдавали дипломы, которые официально признавались Чехословакией. Студенты получили крышу над головой и возможность учиться у очень известной профессуры.

Дмитрий Антонович (1877– 1945) – украинский общественно-политический, государственный и культурный деятель, историк искусства. Один из лидеров Революционной украинской партии и Украинской социал-демократической рабочей партии. С марта 1917 года – активный член Центральной рады Украинской Народной Республики, заместитель М. Грушевского. С 23 декабря по 14 марта 1918 года — министр морских дел УНР. В 1918 г. – генеральный консул Украинского государства в Швеции, в 1919–1920 гг. – глава миссии УНР в Италии. Один из основателей и ректор Украинского свободного университета в Вене и Праге.

Киевлянин Юрий Вовк – автор сотен иллюстраций

Сначала в небольшом помещении на сегодняшней Револучни улице открывались небольшие выставки, потом они разрастались. В 1923 году при поддержке чешского теоретика искусства Карела Тейге в Прагу пригласили с выставкой Александра Архипенко. Некоторые выпускники нашли свое место в чешском искусстве, так, киевлянин Юрий Вовк стал одним из самых знаменитых иллюстраторов детской книги в Чехословакии, работал с лучшими издательствами. В Музее национальной письменности на Страгове мне удалось найти огромное количество его работ, входивших в собрание графика и коллекционера Арношта Карасека, впоследствии национализированное. Также было национализировано издательство «Велимек», для которого Вовк активно работал. Часть работ я обнаружила в музее Словакии, куда иллюстратор бежал в 1945 году, опасаясь, что будет отправлен в ГУЛАГ.

Георгий Волков (Юрий или Иржи Вовк) (1899–1961) родился в Киеве, изучал живопись в Риме, где служил в посольстве Украинской Народной Республики. В 1922 г. переехал в Чехословакию. Художник-иллюстратор, член объединения славянских художников «Скифы». Входил в кружок чешских оккультистов «Униварсалия», объединявший адептов герметизма. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

– В каком стиле работали художники? К каким художественным направлениям принадлежали?

Роберт Лисовский (1893– 1982) – украинский художник-график. Занимался графикой, декоративно-прикладным искусством, сценографией и дизайном. Учился в Украинской государственной академии искусств под руководством, окончил Берлинскую академию искусств. Преподавал в Украинской студии пластического искусства в Праге. Жил в Лондоне и Женеве.

– Иван Кулец – известнейший художник, профессор Украинской академии. Когда он заметил, что оказывает слишком сильное влияние на своих учеников, то запретил себе показывать им свои работы. Очень интересное собрание его произведений сегодня хранится в Национальной галерее, поскольку именно в Чехии сохранились его работы периода кубизма. Галина Мазепа – очень тонкий график; ее работа помещена на обложке словаря. Еще я бы назвала Екатерину Антонович, которая отдала много сил жизни украинской диаспоры: делала афиши и плакаты для вечеров, праздников, писала портреты исторических деятелей и современников. Сохранились и ее прекрасные пейзажи, которые удалось найти в Славянской библиотеке и Национальном архиве. Для меня было очень важно взять в руки дипломатический паспорт Дмитрия Антоновича как представителя Украинской Народной Республики. Когда я перебирала его документы, то нашла там открытку о Голодоморе. Сохранились материалы о художнике Архипенко. После выставки 1923 года несколько его полотен было приобретено в частные коллекции. Карел Тайге, хорошо знавший Архипенко, в переписке возмущался, почему государственные музеи не приобретают работы этого украинского художника, – их купили только в частные собрания в Карловых Варах и в Праге. Сегодня эти вещи экспонируются в чешской Национальной галерее. Здесь жил и работал Роберт Лисовский. Мало кто знает, что он автор логотипа авиакомпании Lufthansa.

Иван Кулец (1880–1952) – художник-пейзажист, ведущий представитель украинского авангарда, один из основателей Украинской студии пластического искусства, преподаватель живописи и рисунка. Служил в австро-венгерской армии, работал военным художником. После войны, узнав, что родной дом уничтожен, а отец умер, решил остаться в Праге.

– Мы знаем Ольшанское кладбище в Праге как Русский некрополь, но одновременно это и Украинский некрополь, где похоронены многие знаковые для украинской истории и культуры люди.

Александр Олесь, настоящее имя Александр Кандыба (1878–1944) – украинский прозаик, поэт, драматург, представитель символизма.

– Я очень рада, что сегодня украинскими могилами занимается государство. Большинство захоронений ухожено и приведено в порядок – этот долг следовало отдать уже давно, чтобы не повторилась история с могилой поэта Александра Олеся. В 2017 году пришло ужасное известие о том, что его прах изъят из могилы, в которой также была погребена его жена и установлена табличка в память о его сыне Олеге Ольжиче, погибшем в концлагере. Следует пояснить, что в Чехии могилы арендуются на определенный срок, и если никто не платит, место поступает в распоряжение кладбища, которое передает его другому лицу, а останки кремируют. Гражданин Чехии, плативший за это место и решивший использовать для захоронения своего родственника, к сожалению, не связался ни с украинским посольством, ни с кем-то из диаспоры, и украинцы узнали об этом слишком поздно. Этот случай имел очень большой резонанс – об этом говорили и писали украинцы во всем мире. Прах Александра Олеся и его жены был перезахоронен на Лукьяновском кладбище в Киеве. Государство и общественные организации подключились к этой проблеме. Буквально месяц назад посольство Украины в Чехии опубликовало на своем сайте перечень всех украинских захоронений на всех кладбищах по всей Чешской Республике.

Максим Славинский (1868–1945) – украинский общественно-политический деятель, поэт-переводчик, дипломат, публицист, редактор, представитель украинской общины в Петербурге. В сентябре 1917 года представлял Временное правительство на Съезде народов России в Киеве. В 1919 г. возглавлял дипломатическую миссию Украинской Народной Республики в Праге и остался в Чехословакии.

– То есть украинским могилам не грозит исчезновение, в отличие от Русского некрополя, на который общество «Русская традиция» собирает средства буквально по копейке по всему миру – ни Российская Федерация, ни посольство РФ этими захоронениями не интересуются…

– Все поставлено на учет, и можно чувствовать себя спокойнее. Например, здесь похоронен Максим Славинский – посол Украинской Народной Республики в Чехословакии, известный писатель, лично знавший Лесю Украинку, с которой переписывался. То есть это – очень значимая для истории фигура, и сегодня мы можем не переживать, что с его могилой что-то случится. Там похоронен Константин Стаховский – известный скульптор и замечательный педагог, о котором оставили теплые воспоминания многие студенты Украинской академии.

– Как изменилась жизнь украинской диаспоры после Второй мировой войны, когда с Красной армией вошли отделы СМЕРШ и НКВД, которые были нацелены на бывших подданных Российской империи?

– Как русского, так и украинского языка на улицах Праги больше не было слышно. Говорили тихо, чтобы не выдать себя, о выпуске газет или книг, о праздновании национальных праздников речи уже быть не могло. Когда начали забирать и убивать, думали об одном – как спастись. Когда Петр Зеленка, уважаемый издатель, один из известнейших европейских филателистов, увидел, что под его окнами остановился автомобиль, то есть за ним приехали из НКВД, он выбросился из окна и погиб. Судьба его богатейшей коллекции марок не известна до сих пор. Когда в мае 1945 года умер Дмитрий Антонович, на его похороны пришло более двухсот человек – никто из них не выжил, все были схвачены и погибли.

– Насколько чехословацкая эмиграция интересна в самой Украине, и попадет ли туда ваша книга?

– Да, попадет. Я долго работала над книгой, и одна из целей — открыть и чехам, и украинцам сокровища, которые здесь находятся и которыми нужно активнее пользоваться, проводить выставки, читать произведения и рассказывать об украинцах, которые оставили глубокий след в истории.