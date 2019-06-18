«Связующая нить между Чехией и Россией – вторжение 1968-го и история инакомыслия»

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Чешский «Последний адрес», взятый под опеку государственным «Институтом по изучению тоталитарных режимов», вдохновлен одноименным российским проектом журналиста Сергея Пархоменко. Главной целью чешского проекта является сохранение памяти о жертвах политических репрессий, проводившихся властями Чехословакии.

В брошюре Министерства иностранных дел Чехии к вручению премии Gratias agit сказано: «Общество «Мемориал» длительное время ведет поиск и публикацию информации о ключевых событиях чешской истории и репрессиях, которым подверглись в СССР выходцы из Чехословакии. Для чешских исследователей, занимающихся темой преследований чехов и чехословацких граждан в Советском Союзе, собранные «Мемориалом» документы являются главным источником основной информации. Без помощи «Мемориала» невозможно было бы создание документального фильма «Чехословаки в ГУЛАГе», снятого «Чешским Телевидением» при сотрудничестве с «Институтом по изучению тоталитарных режимов», а также реализация чешской версии проекта «Последний адрес».

Период репрессий является общей темой для российской и чешской стороны, который исследуется рядом историков. В Чехии этой темой долго время занимался историк Мечислав Борак, которому «Международный Мемориал» также оказывал максимальную помощь в работе над его книгами.

Начало правозащитного движения в СССР – это Чехословакия и 1968 год

Мечислав Борак (1945 - 2017) – журналист и историк, много лет занимавшийся архивными поисками и исследованием судеб чехословаков, подвергшихся репрессиям в Советском Союзе. Им найдены сотни ранее неизвестных имен чехов и словаков, исчезнувших в жестокий ХХ век в СССР.

«Связующими нитями для чешской и российской сторон является пристальное внимание к общему трагическому и постыдному прошлому Советского Союза и Чехословакии, вторжение 1968, а также история сопротивления и инакомыслия», – подчеркивает исполнительный директор «Международного Мемориала» Елена Жемкова.

«1968 год – это начало правозащитного движения в СССР, поэтому к этому периоду истории возвращаются постоянно. Ни одна протестная демонстрация сегодня не обходится без упоминания о вторжении в Чехословакию. Молодежь, которая ходит на демонстрации, очень хорошо знает историю этих событий. Это тема выставок, проектов, обсуждений, когда речь идет о диссидентстве. Полный зал собрал вечер, посвященный истории чехословацкого андеграунда 70-х годов», – рассказывает в интервью «Радио Прага» заведующий библиотекой «Мемориала» историк Борис Беленкин.

Платформа свободы

Премия Gratias agit, акцентирует МИД Чехии – это знак высокой оценки работы «Мемориала» по организации в Москве и других российских городах выставок, посвященных чешской истории, проведению лекций чешских исследователей и презентации их книг. Особо отмечается, что: «В современной России общество «Международный Мемориал» – одна из немногих платформ, позволяющей свободно обсуждать темы, связанные с вторжением 1968 года и другими аспектами истории Чехословакии социалистического периода».