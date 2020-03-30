«Масарик хотел звезды». Чешскому флагу – 100 лет

Как вам, как вексиллологу, нравится чешский флаг?

«Понятно, что я считаю его одним из самых красивых флагов, я к нему нераводушен. Мне скоро исполнится 70 лет, и я помню его в самых разных ситуациях. Иногда приятных, например когда наш флаг взял с собой в космос первый чехословацкий космонавт, или когда он развевался над головами чешских спортсменов - победителей олимпийских игр. Но я видел его и в 1968 году, когда он был пропитан кровью. В такие моменты человек начинает относиться к нему абсолютно по-иному».

Кого можно считать автором чехословацкого, а позднее чешского флага?

«Вряд ли можно говорить об одном авторе, это было коллективное творчество. Решающую лепту внесла геральдическая комиссия тогдашнего Министерства внутренних дел. Наибольший кусок работы проделали три человека. Первым был Ярослав Курса, работник архива МВД, который обладал художественным талантом и в то же время интересовался геральдикой. Вторым был Антонин Валшик из Министерства национальной обороны – офицер военно-морского флота еще при Австро-Венгрии, у которого был богатый опыт с использованием флагов в море. Свой след в концепции отечественного флага оставил также доктор В. Штех – чиновник Министерства образования. Тот пригласил к сотрудничеству Франтишека Кыселу, известного художника, который предложил, чтобы синий клин был крупнее, заканчивался в центре полотна, и тем самым флаг получился эстетичный, внешне уравновешенный».

Как понравилась такая концепция политикам? Кажется, первый чехословацкий президент Томаш Гарриг Масарик хотел флаг со звездами…

«В то время, клин использовался редко, подобный флаг был тогда только у Кубы, остальные были в большинстве своем полосатыми. Чехословакия не желала иметь полосатый флаг, хотела как-то выделиться. Например, член конституционного комитета Йозеф Заруба Пфефферманн считал, что синий клин, символизирующий Словакию, недостаточен. Он пришел с предложением, чтобы на белом поле была красно-бело-сине-бело-красная вставка – так называемый флаг американских словаков. Пфефферманн пытался заручиться поддержкой Эдварда Бенеша и президента Масарика, который, в свою очередь, предложил добавить туда еще звезды, представляющие отдельные территории Чехословакии: Чехию, Моравию, Силезию, Словакию и Подкарпатскую Русь. Депутаты парламента в итоге отдали предпочтение простой концепции флага с клином. Два флага в одном – это было бы не самое удачное решение».

В случае чешского флага разговоры шли также о черном клине. Почему выбор остановился на белом, красном и синем цветах?

«Основываясь на традиционных цветах чешского королевства, сначала было принято решение создать бело-красный флаг. Такой флаг развевался на берегу Влтавы, например, во время торжественной церемонии, приуроченной к началу строительства национального театра. К сожалению, белый и красный уже использовали Австрия и Польша. Поэтому геральдическая комиссия предложила дополнить еще один цвет. А так как чехи и словаки относятся к славянским народам, был предложен синий – в качестве символа Словакии. Далее уже велись дискуссии только об его оттенке».

Какое у чехов, по вашему мнению, отношение к государственному флагу?

«Чехи берутся за флаг, например, когда страна переживает спортивные успехи. Но вывешивать в частном порядке флаг на 28 октября, в день возникновения самостоятельной Чехословакии, или 1 января, когда мы празднуем образование Чешской Республики, не принято. Интересно, кто из чехов вспомнит о флаге 30 марта, в день его сотого юбилея и вывесит его из окон, чтобы выразить уважение к флагу, к национальному символу».