«Кабанина на мясе лани» - кулинарные приключения Вацлава Гавела

Ваша книга не только красиво оформлена, в первую очередь она содержит ряд интересных документов из личной жизни Вацлава Гавела, письма жене из тюрьмы, описания каждодневного стола в Пражском Граде, а также трапез во время государственных визитов. Это и своего рода экскурсия в самые сокровенные уголки его души. Как зарождалась кулинарная книга, сколько времени ушло на ее подготовку, как вы подбирали рецепты?

«Все оказалось немного сложнее, чем мы изначально думали, но благодаря моим сотрудникам из библиотеки Вацлава Гавела нам удалось засвидетельствовать воспоминания многих очевидцев его кулинарных починов, собрать большое количество рецептов, некоторые были написаны им собственноручно. Вспоминались трапезы эпохи президентской, предпрезидентской, а также послепрезидентской. Эта подготовительная фаза длилась где-то шесть месяцев, а еще полгода мы все пятьдесят рецептов, которые появляются в книге, сами готовили. У председателя совета правления Библиотеки Габа Эйхлера есть очень красивая квартира на набережной, кстати, в доме, где Вацлав Гавел родился. Там мы и собирались раз в две недели, закупали продукты и всю вторую половину дня готовили. Выбрасывать нам все это добро не хотелось, поэтому мы стали приглашать на ужин людей, имеющих какое-то отношение к Вацлаву Гавелу или подготовке самого издания - чтобы убедиться в том, что все съедобно».

Каково было отношение Вацлава Гавела к еде? Вы уже намекнули, что положительное, но давайте немного пооткровенничаем…

«На самом деле, ему больше нравилось готовить, чем есть. Я не скажу, что он не любил еду. Наоборот, но особенно в последние десятилетия его жизни у него были проблемы со здоровьем, в результате чего он ел все меньше и скромнее. Он всегда любил «деликатесы холостяцкой жизни» - разного рода закуски в пивных ресторанах, маринованные сардельки (по-чешски утопленники), мясной холодец и т.д. Всю жизнь он обожал супы. Однако его подход полностью менялся, как только он узнавал, что к нему собираются гости. Сразу становился другим человеком, необычайно находчивым, старался порадовать других вкусной едой, а также немного произвести на них впечатление. Я бы сказал, он больше гордился своим кулинарным талантом, чем литературными и политическими произведениями – у мужчин так иногда бывает. И был безумно рад, когда другие получали от его еды удовольствие. Мы часами спорили о том, если лучше мариновать овощи для «свичковой» день или два, обжаривать ли мясо, или сразу его тушить, в общем, могли подолгу вести подобные беседы».

Вы вспоминали о пристрастии Гавела к супам... В обед супы в Пражском Граде подавали довольно часто. Как это воспринималось сотрудниками президента?

«Многие страдали от таких обедов, особенно мой наместник Ладя Шпачек любил жаловаться, считая обеды в виде супа, причем скорее даже не супа, а просто бульона, сущим наказанием. Люди, которые были с Гавелом ранее не знакомы, обычно не понимали, что когда в полдень было сказано «Давайте супчику поедим», то речь шла не об обильной трапезе, а действительно только лишь о супе с булочкой. Гавел был доволен, а остальные должны были привыкнуть, нравилось им это или нет».

Переносный смысл имело выражение, которое послужило заглавием кулинарной книги, о которой идет речь. Что означала фраза: подаваться будет «kančí na daňčím», то есть «кабанина на мясе лани»?

«Так Гавел называл вычурные, торжественные трапезы, обычно связанные с государственными визитами или юбилеями, празднование которых сопровождалось пышным и шикарным застольем. Тогда он говорил: «будет кабанина на мясе лани», хотя такое блюдо на самом-то деле никогда не подавалось. Но мы для себя решили, что это отличная идея, и попробовали ее воплотить в жизнь, получилось очень даже неплохо».

Что представить себе под рецептом, который называется «Гнев Лукашенко»?

«Гнев Лукашенко» нам привез показать один из жителей Брно, рецепт написан самим Гавелом, и, думаю, название вполне уместно. На самом деле это суп, отдаленно напоминающий борщ, который готовится в кастрюле-скороварке, и в нем есть абсолютно все: несколько видов мяса, копченое мясо, красное вино, лук, помидоры, перец, специи и так далее. На первый взгляд перечень ингредиентов ужасает, но как ни странно, суп получается отменный».

Улыбка замерзает на лице при чтении рецепта «Льдинки на луке». Какие события дали возникнуть этому «лакомству»?

««Льдинки на луке» - это абсурдная шутка. Рецепт возник, когда сам Вацлав Гавел находился в тюрьме. Его жена Ольга вместе со своими подругами тогда основала Библиотеку национальной самодеятельности «Гробница», которая заведомо занималась бессмысленными, абсурдными и ненужными вещами, в первую очередь, распространением литературы, лишенной всякой художественной ценности. Библиотека издавала также собственный журнал «Брак», где кроме прочего печатались и рецепты. В то время в государственных заведениях общепита было весьма распространено блюдо «Почки на луке» - «Ледвинки на луке». Один из философов, член группы, опустил в названии букву «в» и создал рецепт «Лединки на луке», то есть жаренный лук, поверх которого сервируют кубики льда».

Чем закончилась попытка приготовить фаршированного верблюда по рецепту Богумила Грабала?

«Первая попытка повторить рецепт не наша, а именно Вацлава Гавела и его тогдашнего друга Павела Когоута. Найти мясо верблюда в социалистических универмагах было несколько непосильным трудом, то прежние амбиции ушли на задний план. По-моему, они тогда фаршировали гуся уткой, курицей и начинкой из яиц. Мы попробовали повторить их начинание, тоже отказавшись от верблюда. Так как гусь и утка оказались для нас в наши годы слишком жирным вариантом, мы фаршировали индейку гусем, курицей и так далее, но за неимением духовки таких размеров нам пришлось обратиться к знакомому ресторану и запечь индейку там. Получилось очень вкусно».

В кулинарной книге фигурирует еще одно величественное блюдо из мяса птицы. Кого Вацлав Гавел угощал президентской уткой?

«Гавел угощал уткой целый ряд государственных деятелей, у некоторых возникала даже определенная зависимость. Утка подавалась немецкому канцлеру Гельмуту Колю, тогда готовились целых две утки. Возможно потому, что за несколько месяцев до Коля в Прагу впервые приезжал Борис Ельцин. Мы взяли его в ресторан. Вацлав попросил тарелочку, наверное, мясного холодца, а Ельцин заказал утку, причем не только заказал, он ее всю съел. Гавел глядел на него с таким удивлением и восхищением и сказал: похоже, он мог бы спокойно съесть еще одну. Поэтому мы, проверяя рецепт, тоже на всякий случай приготовили сразу две».

В заключение нашей беседы чисто теоретический вопрос: появись у вас сейчас возможность снова встретиться с Гавелом у плиты, что бы вы вместе приготовили?

«Мы готовили вместе гуляш для федеральных политиков, пытаясь таким образом притормозить или воспрепятствовать распаду Чехословакии. Этого нам не удалось, но гуляшом мы остались довольны. Если бы мы начали готовить «свичкову», то мы наверняка бы поссорились. Но у нас есть общая страсть – это супы. Я думаю, мы бы сварили суп».

