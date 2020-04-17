«Атеистическая Чехия соблюдает заповеди лучше, чем те, кто на каждом углу кричит о православии»

– Как изменилась ваша жизнь в связи с коронавирусом и карантином? Поменялось ли вообще для вас что-нибудь?

– В Праге мы живем уже почти девять лет – у нас мальчики-двойняшки. Конечно, жизнь изменилась, учитывая тот факт, что я работаю на рынке недвижимости, и основной поток моих клиентов – это иностранцы. Разумеется, они сейчас чисто физически не могут приехать в Чехию, чтобы посмотреть какие-то объекты, поэтому практически все остановилось до лучших времен. Однако я использую это время, чтобы привести в порядок накопившиеся дела по сдаваемой в аренду недвижимости, тем более что сейчас как раз подошел период финансовых отчетов по налогам. Моя жена работает учительницей в школе Монтессори, и для нее жизнь изменилась гораздо больше, чем для меня. Практически каждый день она ведет уроки онлайн, и это занимает больше времени, чем работа в обычном режиме. Как оказалось, чтобы подготовиться к онлайн урокам – так, чтобы ученикам это было интересно, – необходимо тратить больше времени. Поэтому моя супруга очень занята работой, хотя и находится целый день дома.

«Щенок померанцевого шпица устроил нам на карантине веселую жизнь»

Что касается детей, то не могу сказать, что они слишком сильно скучают. Они двойняшки, им по 12 лет, так что вдвоем им никогда не скучно, всегда есть сообщник по играм. Но, так случилось, что еще за неделю до карантина, мы взяли им щенка померанского шпица, так что он тоже скрашивает наш карантин, он всем нам устроил более веселую и разнообразную жизнь. Поэтому мы как-то уже даже привыкли к этому ритму, и что-то в этом образе жизни нам даже начинает нравиться. Но, в принципе, я всегда чувствую себя лучше всего, когда вся семья рядом и все они находятся в поле моего зрения. Конечно, нынешняя ситуация повлияла и на доходы, но я хочу отметить, что та помощь, которую оказывает малым предпринимателям и индивидуальным предпринимателем правительство по чешским меркам весьма ощутима.

«Я получаю дотацию по уходу за детьми и пособие как предприниматель»

Поскольку у нас мама вроде как дома, но при этом ее как бы и нет, ведь она работает, а с детьми в основном нахожусь я, то я с чистой совестью подал на выплату так называемого «больничного по уходу за детьми» (ošetřovné). К тому же, каждому предпринимателю выделяются 25 тысяч единоразовое пособие, которое рассчитывается как бы на пятьдесят дней. То есть, если посчитать, то этот так называемый «больничный» выходит в 424 или 434 крон – не помню точную цифру – в день, плюс 500 крон в день из тех 25 тысяч, то в сумме получается 900 с лишним крон в день, в месяц это порядка двадцати семи с лишним тысяч. И, по чешским меркам, я бы сказал, что это весьма солидная помощь со стороны государства. Не очень понятно, почему многие сетуют, что вот, мол, еще не получили выплат. Существуют определенные бюрократические процедуры, закон этот должен был одобрен парламентом. Потом должен был быть разработан (кстати, очень простой и доступный) формуляр на выдачу пособий. Ведь речь идет не о том, что их не выплачивают, а о том, что это может несколько затянуться. Поэтому можно пока еще существовать.

«В Чехии многое было сделано вовремя»

К тому же, очень радует то, что в Чехии ситуация меняется в лучшую сторону. Здесь многое было сделано вовремя. Я даже вчера смотрел кое-какую статистику и, кажется, Оксфордский университет назвал Чехию третьей страной по качеству борьбы с коронавирусом по тем показателям, насколько оперативно и быстро они среагировали. Ведь еще даже не было смертельных случаев, когда уже закрыли школы, был объявлен карантин, и так далее…. Поэтому, в принципе, динамика более-менее позитивная, лучше, чем у всех окружающих стран. Радует, что существует такой профессиональный подход – и со стороны министра здравоохранения Адама Войтеха, и со стороны главного эпидемиолога Романа Примулы, и, разумеется, со стороны главы кабинета Андрея Бабиша. Да, они там что-то где-то меняют, например, несколько раз меняли время, когда магазины открыты только для пенсионеров. Но ведь мы сейчас переживаем уникальную ситуацию, и, в конечном итоге, они нашли наиболее удобное время.

«Все знают, как не надо себя вести, но никто не знает, как правильно»

Вообще, сейчас у нас такая ситуация, когда все знают, как неправильно себя вести в связи с коронавирусом, но никто не знает, как правильно. Но я надеюсь, что мы здесь, в Чехии, максимально приблизились к тому пути, который можно назвать правильным, и к концу месяца, все уже начнет более или менее работать. Не думаю, что это положительно скажется сразу на моем бизнесе, потому что люди не начнут сразу же летать в Чехию в поисках жилья. У жены, возможно, онлайн обучение затянется до самых каникул. Ну что ж, это ситуация, через которую надо просто пройти. Сейчас каждый, находясь дома со своей семьей, наконец-то сможет понять, правильно ли он женился, или правильно ли женщина вышла замуж. Ведь человек хоть и женится на всю жизнь, но не предполагает, что придется целый месяц провести вместе.

– То есть, психологически, находиться постоянно дома с семьей – для всех вас в этом нет проблемы?

– Для меня это в радость. Я, в принципе, человек, который всегда очень сильно переживает и за детей, и за жену. Я всегда требую, чтобы она мне позвонила, когда доедет куда-то и сообщила, что все хорошо. Так что когда я всех их вижу вокруг себя, то я как квочка, мне хорошо. Я сам по натуре домосед. Для других людей, предполагаю, это может быть достаточно психологически трудно. Но, если вспомнить, как наших дедов вывозили поездом в Сибирь, там выкидывали из вагонов в чистом поле в сорокаградусный мороз и говорили: «Обустраивайтесь!», то мне кажется, что нам не так-то плохо в тепле и сытости. И вся эта критика, что мы якобы умрем с голоду...

«Сейчас не война, и с голоду никто не умрет»

Все-таки, сейчас не война, никто с голоду не умрет, тем более, здесь, в Чехии. Достаточно позвонить соседу, да даже просто написать в Facebook просьбу о помощи, и вы увидите, как человек десять вам пришлют пиццу домой. Что касается сострадания, взаимопомощи во время этой всей пандемии, то Чехия показала себя с наилучшей стороны. То, как шили маски и раздавали их бесплатно, то, как помогают старикам, носят им еду и многое другое – это пример, достойный подражания. Меня всегда поражало, что Чехия, вторая по степени атеизма населения страна после Китая, соблюдает десять заповедей лучше, чем те страны, в которых о православии кричат на каждом углу.

– Как, на ваш взгляд, изменились межличностные отношения? Некоторые говорят, что люди стали более осторожными, озлобленными.

– В своем кругу я с этим не сталкивался, в интернете, безусловно, злобы появилось очень много. Многие ищут виноватых там, где их нет. Это происходит еще и потому, что люди не ходят на работу – а чем больше у людей свободного времени, тему глупее Facebook. Они все пишут, все пытаются что-то выплеснуть... Озлобленности, конечно, стало больше – мы стали слишком избалованы, привыкли к абсолютному комфорту. И вывести из себя может любое, совсем небольшое неудобство. Ну, казалось бы, что такого страшного проводить время вместе с любимыми людьми? Ведь, допустим, когда вы едете на море и попадаете в неделю дождей, вы же все сидите в одном номере, и это не вызывает ни у кого никакого такого страшного дискомфорта. А здесь как будто на людей давят, все пытаются найти какие-то ошибки. Я думаю, что это пройдет, но не верю в то, что человечество из этой всей ситуации выйдет сильно изменившемся. Мы не извлечем, к сожалению, из этого урока.

– Вы считаете, что, когда все закончится, мы опять будем наступать на те же грабли? Быстро все забудем и начнем делать все то же самое? Люди не меняются?

– Нет, люди меняются – они становятся хуже. Когда у человека по утрам похмелье, ему очень плохо, и он потом целый день страдает, это же не значит, что потом он уже никогда не выпьет. Это все очень быстро забывается. Женщина рожает в адских болях и клянется, что это в последний раз. А через год рожает следующего. Так создан человек – он забывает неприятности и продолжает жить, как раньше. Даст Бог, кто-то какие-то выводы сделает, но я сильно сомневаюсь... Люди слишком эгоистичны и слишком зациклены на себе.

«Цены на квартиры не упадут»

– Вопрос как к специалисту по недвижимости – вы уже упомянули, что будет с куплей-продажей, а что ожидает аренду? Будет ли она снижаться? Ведь освободилось много квартир, в которых жили иностранцы. Что буде происходить в этом сегменте?

– Ну, я бы не сказал, что я крупный специалист. Однако я работаю в этой области, читаю множество литературы, интересуюсь мнением экспертов. Говоря, что рынок недвижимости сейчас застыл, я имел в виду лишь тех, кто работает с иностранцами, но ведь чешский рынок недвижимости не держится на одних иностранцах. Я предполагаю, что цены на квартиры быстро падать не будут, и те, кто этого ждет, лишь напрасно теряют время. Если цены и упадут, то очень-очень мало, поскольку больших новостроек в этом году ждать не приходится, так как все иностранцы, работающие на этих стройках, сейчас находятся за рубежом. Просто некому строить. И так мало строилось, а сейчас еще и строить некому. Так что цена упадет, но лишь немного, до той поры, пока люди не поменяют свои жилищные условия к лучшему, а потом пройдет некая пертурбация. Цена чуть-чуть снизится и на том уровне и останется, ведь цены в Праге действительно сильно завышены.

В настоящее время, я думаю, на некоторое время рынок вообще замрет, поскольку министр финансов пообещала отменить 4% налог на покупку недвижимости. Поэтому сейчас все, кто хочет ее приобрести, ждут, когда это обещание будет воплощено в жизнь. Однако министр финансов совершила небольшую ошибку, пообещав, но не согласовав свое обещание с правящей коалицией. Однако если ее предложение пройдет, тогда, конечно, люди сразу начнут больше покупать, будет оживление на рынке. Ведь 4% от жилья, которое, допустим, стоит пять миллионов крон, – это все-таки 160 тысяч. А это тоже деньги. Поэтому пока будет некая стагнация, в основном будет работать рынок аренды.

«Продукты медленно, но дорожают»

– Как вам кажется, подорожали ли продукты за последнее время? Продукты в магазинах есть, но подорожали ли они или нет?

– В нашей семье уже так сложилось, что, поскольку жена все время занята на работе, а у меня более или менее свободный график, то где-то уже год в 95% случаев приобретением продуктов занимаюсь я. Могу сказать, что цены на продукты начали расти не с начала пандемии, они начали дорожать еще с прошлого года, пусть и понемногу. Сейчас, как мне кажется, то, что связано с пандемией, – это совершенно новые для нас цены на овощи и фрукты. Необычно дороги в этом году даже чешские яблоки; красный перец, скажем, по скидке сейчас стоит 69 крон, а его обычная цена доросла до 99 крон – это много. Для нас это необычные цены на овощи и фрукты, хотя подорожало, в принципе, практически все – чуть-чуть мясо, чуть-чуть молочные продукты, чуть-чуть еще что-то. Нельзя сказать, что как-то шокирующе, но по чуть-чуть идет подорожание.

– Вы делали стратегические запасы?

– Зачем? Чтобы умереть сытым? Мы не видим в этом никакого смысла. Я вот могу сказать, почему люди ринулись покупать туалетную бумагу, об этом мало кто знает. Дело в том что в Китае была выпущена рекомендация, чтобы люди, выходя из дома, брали с собой рулон туалетной бумаги. И к какой бы поверхности ни прикасались, отрывали пару кусочков бумаги и использовали ее, чтобы не контактировать непосредственно с поверхностью. Например, чтобы открыть ручку двери и сразу после этого этот клочок бумажки выкинуть. Кстати, у меня сейчас в кармане тоже есть бумага. Люди услышали, что китайцы скупают туалетную бумагу, но они перепутали ее функциональное назначение в данном случае. Так что вообще какая-то глупость получилась, будто это самое главное. Я еще могу где-то каким-то краем мозга понять скупку продуктов. Хотя сколько там накупишь и используешь? Сейчас они будут пожинать плоды этих закупок, ведь всякие жучки-червячки очень быстро заводятся в крупах. Ну, на какое время их можно набрать? Это все – пережитки нашего советского, а в Чехии социалистического прошлого, когда всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.