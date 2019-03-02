Зима, прощай! На лыжах в футболке

«Это классическое весеннее катание на лыжах. Тем, кто любит теплую погоду, катание в простой футболке, но, все-таки, на снегу, здесь нравится, – уверен Либор Бездек, директор пражского «Дома детей и молодежи», который с 20-х чисел января заботился о временном «зимнем стадионе», организованном в одном из наиболее высоко расположенном районе Праги. – Трасса лыжного кольца – 350 метров. Лишь на одну неделю, когда выпал настоящий снег, нам удалось ее расширить до 2 километров. Однако уже через 7 дней все вернулось обратно «на круги своя». Но и 350 метров позволяют большому количеству народу получить настоящее удовольствие от пробежек на лыжах».

Тем более что каждую ночь, как только температура воздуха опускалась до - 4°C, включались специальные пушки, и площадка покрывалась новым слоем снега, хотя и технического.

«За неделю, что здесь были идеальные условия для катания, когда трасса была самой длинной, я была здесь три раза. Но и сейчас все очень хорошо, хотя снег и тает довольно быстро. Я боялась, что круг будет маловат, но его вполне хватает, – уверяет лыжница Зузана Кроупова. – Я с самого детства каталась на горных лыжах. Беговыми лыжами я начала любительски заниматься десять лет назад. Больше люблю горные склоны, но и беговые лыжи вовсе не отвергаю».

По словам Либора Бездека, в прошлом сезоне временным «зимним стадионом» воспользовалось около 30 тысяч человек. В этот же раз он надеется, что итоговая статистика будет выше. В дни, когда в Праге выпал естественный снег и трассу удалось расширить до 2 километров, здесь было настоящее столпотворение.

Несколько уроков мастерства всем желающим на пражском «Выпихе» преподнесла также чешская лыжница, чемпионка мира и золотая олимпийская медалистка Катержина Нойманова.

За последнюю треть января и еще две ночи в феврале удалось накопить немного снега про запас. Чудес никто не ожидает, но, вполне возможно, что заключительное масленичное гулянье 6 марта, которое станет точкой в пражском лыжном сезоне этого года, пройдет еще на заснеженном пятачке.