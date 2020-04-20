Замок Меттерниха, районы Праги и Брно признаны наследием ЕС

Поэтому символическое значение исторического места или памятника в данном случае является более важным критерием, нежели его эстетическая или архитектурная составляющая. Знак присуждается с 2013 года.

В Кинжварте обсуждалась судьба Европы после завершения Наполеоновских войн

Замок Кинжварт связан прежде всего с исторической инициативой австрийского канцлера Клеменса фон Меттерниха, многие десятилетия определявшего политику Австрийской империи. Меттерних, заключивший тайный тройственный союз с Великобританией и Францией, стал одним из организаторов Священного союза. Он превратил замок в свою резиденцию, принимал здесь самых влиятельных дипломатов Европы и венценосных особ. В Кинжварте обсуждалась судьба Европы после завершения Наполеоновских войн, разделение наследства поверженной Франции и варианты изменения европейских границ. Слово смотрителю замка Ондржею Цинку.

– Особенно в первой половине XIX века, когда владельцем замка стал князь Меттерних, Кинжварт превратился в место встреч европейских дипломатов и политиков. Именно здесь появились на свет документы, повлиявшие на развитие Европы.

Среди первых именитых гостей замка числился австрийский император Фердинанд V, прозванный в Чехии Фердинандом Добрым – в 1835 г. он провел здесь три дня в сопровождении российского канцлера Карла Нессельроде, принц Пруссии, папский нунций, монархи Нидерландов, а после открытия замка и великий князь Михаил Павлович, четвертый сын Павла I и Марии Федоровны, младший брат императоров Александра I и Николая I.

Замковый парк принадлежит к самым большим в Чехии

Как рассказал в интервью Radio Pragie International Ондржей Цинк, одним из немаловажных критериев при присвоении статуса является наличие планов на будущее использование oбъекта.

— Можно сказать, что на данном этапе мы пожинаем плоды того, чему посвящаем много своих усилий, а именно укреплению европейской идеи. В прошлом мы подключились к нескольким европейским проектам. Например, инициировали идею передвижной выставки «Меттерних и его представления о мировом порядке». Наш план рассчитан, скорее всего, на три года, и включает также создание выставки об ознакомительной замковой трассе, или тропе, пересекающей парк замка. Этот парк принадлежит к самым большим в Чешской Республике. Мы также готовим экспозицию о коллекциях Меттерниха. В качестве главного экспоната выбран дагерротип, который удостоился в 2017 году внесения в список памятников национальной культуры ЮНЕСКО «Память мира».

Дагерротип стал предшественником фотографии. На лицевой стороне металлической пластины изображена мастерская художника, на обратной стороне — дарственная надпись художника, химика, изобретателя, автора первого снимка с изображением человека и одного из создателей фотографии Луи Жака Манде Дагера. Подаренный канцлеру в 1839 году лично Дагером, причем еще до обнародования этого открытия, экспонат является особенно ценным среди предметов богатой коллекции, которая хранится в замке.

В замке Кинжварт, ранее уже получишем премию Europa Nostra, была проведена масштабная реконструкция. Присвоение Знака европейского наследия является признанием проделанной работы и побуждением к дальнейшему совершенствованию территории парка, считает Цинк.

– Для меня лично, как и для моих коллег, присвоение статуса является побуждением для активных дальнейших действий. Это позволит нам работать над проектами, которые, на мой взгляд, имеют смысл. В настоящее время, например, я занимаюсь подготовкой подачи заявки на получение средств из Норвежского фонда. Мы хотели бы обновить часть территории, которая до сих пор находится в запущенном состоянии. Речь идет о павильоне, называемом Чайным, в замковом парке.

Районы Баба и Новый дом — смелые решения межвоенного периода

Помимо упомянутого замка, жюри престижного конкурса присвоило Знак европейского наследия районам, удивившим смелыми решениями межвоенного периода — пражской Бабе в Дейвице и так называемой колонии Новый дом (Nový dům) в Брно. Они получили статус в рамках совместной заявки Чехии, Польши, Австрии и Германии, где в аналогичный период появились подобные застройки в космополитичном стиле функционализма.

В прогрессивный район Баба, расположенный на высоком холме, вошли тридцать три виллы, построенные под руководством архитектора Павла Юнака. Здесь жили много выдающихся личностей Чехословакии, которые заказывали строительство домов, спроектированных известными архитекторами. В свое время Баба стала одной из шести образцов новаторски решенных комплексов в Европе, поэтому в 1993 году территория получила статус зоны охраны памятников Праги.

Koлония Nový dům в Брно-Жабоврески, в свою очередь, представляет шестнадцать зданий в стиле функционализма, созданных в 1928 году по случаю десятой годовщины возникновения Чехословакии.

Среди «новичков», получивших Знак европейского наследия, значится и группа трех исторических домов в центре Старой Риги, «Три брата» на улице Маза Пилс.

В прежние годы аналогичный статус присвоили, например, архитектурному ансамблю Тартусского университета, бывшей угольной шахте Буа-дю-Казье в Бельгии, деревне Шенген как «синониму свободного передвижения в Европе», бывшему нацистскому концлагерю Нацвейлере-Штрутгоф, Сигитский тюрьме – мемориалу жертв коммунистических репрессий в Румынии. В целом на сегодняшний день знак присвоен сорока восьми объектам.