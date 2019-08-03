Волшебные квасцы Каменцова озера

Каменцове озеро вы найдете на окраине древнего живописного города Хомутов, неподалеку от границы с Германией и менее чем в ста километрах от Праги. Что такое квасцы? «Горькую соль» описывал в своей «Естественной истории» еще Плиний Старший, и от его латинского названия alumen произошло слово «алюминий». Сегодня квасцы применяются в косметологии и стоматологии, а в XX веке они широко использовались как кровоостанавливающее средство после бритья.

В Каменцовом озере содержание квасцов превышает один процент, что связывают с залежами в этом районе угольных пластов и пирита. В целом, 323 тысячи кубических метров озерной воды – это настоящий минеральный коктейль: сульфаты, хлориды, железо, калий.

Стрелка, показывающая температуру воды, замерла на отметке 23 градуса – даже в самые жаркие дни озеро остается прохладным, так что здесь можно укрыться от тропической жары, терзающей в этом году Европу.

Пляжный комплекс Kamencové jezero открыт с 1 мая по 30 сентября, с 9 ч до 17 ч. Адрес: г. Хомутов, ул. Tomáše ze Štítného 5971

Об отдыхе на Каменцовом озере «Радио Прага» рассказал директор пляжного комплекса Карел Тон. «Главное – это химический состав воды, ведь на озеро издавна приезжали, прежде всего, ради его лечебного воздействия. Кроме того, оно расположено прямо в городе, что тоже можно считать дополнительным плюсом, – вы и на природе и одновременно в городской среде. Разумеется, здесь есть и велосипедные дорожки, так что тут можно заниматься спортом».

Площадь озера – около 16 гектаров, и оно является одним из самых крупных в Чехии. Не ожидайте, однако, увидеть здесь прозрачную воду: из-за высокого содержания железа у берега она имеет немного «ржавый» цвет, далее переходящий в сине-зеленый. При этом в течение всего года, вне зависимости от температуры воздуха, вода остается чистой. Кстати, глубина водоема достигает четырех метров.

Как уже говорилось, здесь не водится рыба, и туристов, которые по незнанию забрасывают иногда тут удочку, ждет разочарование – они не поймают ничего. «Здесь вы не найдете сине-зеленых водорослей, здесь нет живых организмов, озеро никогда не зарастает. Конечно, в пик сезона вода может быть немного мутной, однако никаких гигиенических проблем или опасности для купающихся тут никогда не возникало», – объясняет директор Карел Тон.

В этом сезоне на пляже появилась новая плавучая платформа. Здесь можно взять напрокат водный велосипед, доску для сапсерфинга, поиграть в пляжный баскетбол и пин-понг. Рядом развернут автокемпинг, желающим предлагают арендовать один из летних домиков или разбить палатку. Часть озера оккупировали каяки и каноэ. Есть тут и кафе-бистро, где можно перекусить, выпить кофе или заказать прохладительные напитки.

Среди купающихся, как отмечает директор пляжа, преобладают чешские туристы, а в кемпинге можно чаще встретить путешественников из Германии и Нидерландов. Немцы вообще не обходят своим вниманием лечебное озеро, приезжая сюда из приграничных городов и поселков, – некоторые даже арендуют на сезон пляжные кабинки. А жители Хомутова не без основания считают озеро своим домашним водоемом.

«На пляже остались старинные деревянные кабинки для переодевания, которые существовали здесь изначально – уже в течение тридцати-сорока лет они переходят в семьях от одного поколения к другому. И даже если мы поставим тут еще двести новых кабинок, их моментально разберут. Не знаю, можно ли это назвать в полном смысле слова раритетом, но хомутовцы очень любят это место», – объясняет пан Тон.

Одна из посетительниц пляжа рассказала, что ходит сюда вот уже пятьдесят лет. «Вода здесь чистая и лечебная, как только оказываешься тут весной, все недуги исчезают», – говорит местная жительница.

В жаркие дни здесь, конечно, бывает довольно многолюдно, однако все же никто не чувствует себя «как селедка в банке». Есть на озере и отдельный нудистский пляж. «На отрезке берега, где нет сквозного прохода, сделан пляж, который могут использовать нудисты. Не только в летние месяцы, но и в течение всего сезона туда стекается множество отдыхающих», – рассказывает директор.

Не грозит ли Каменцовому озеру исчезновение? Не ждет ли его судьба высохшего канадского собрата? «Посетители, бывающие здесь каждый день, видят, что уровень воды, безусловно, меняется. Иногда, когда идет дождь, это сразу же заметно, а иногда за целую дождливую неделю все остается по-прежнему. Сейчас уровень немного ниже обычного, однако, как правило, после дождей и таяния снега вода возвращается к своей средней отметке. Так что я верю, что наше озеро не пересохнет», – смеется Карел Тон. Кстати, ученые так до конца и не могут объяснить особенности гидрологического режима озера – вероятно, на его дне бьют подземные ключи.

Входной билет на пляж стоит 50 крон (менее двух евро) на целый день, дети до трех лет могут находиться там бесплатно; стоимость билета для детей от 3 до 15 лет – 40 крон (около 1,5 евро).

Каменцове озеро считается частью Хомутовского зоопарка, который раскинулся на площади 112 гектаров. Там обитает 116 видов животных, а между зоопарком и пляжем курсирует туристический автопоезд «Амалка». Так что если вы решите отправиться в Хомутов, у вас будет возможность полюбоваться на зверей, выкупаться в волшедном квасцовом озере, прокатиться на водном велосипеде или просто посидеть в кафе на берегу, перелистывая «Естественную историю» Плиния.

Каменцове озеро появилось в конце XVIII века, вероятно, после затопления карьера, где в 1558–1785 гг. добывали глинистые сланцы. Существует и версия его естественного происхождения.