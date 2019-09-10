Велопробег Пльзень-Африка. 18 тыс. км в одиночку

Так называют это место потому, что на храмовой решетке собора изображен ангел – якобы стоит к нему прикоснуться, и ваши желания исполнятся. Что подтолкнуло Даниэла отправиться, да еще и в одиночку, в такой рискованный путь?

– Наш кружок скаутов называется Калахари, вот мы и подумали, что кто-то из нас просто должен побывать в этой пустыне Южной Африки. Я также являюсь членом объединения Plzeň na kole («Пльзень на велосипеде»). Мне нравится велосипедный спорт, но до этого я никогда не преодолевал особо длинных расстояний и решил – надо попробовать. Ко всему этому у меня сидячая работа, долгое время я занимался исследованиями искусственного интеллекта. Поэтому я решил, что таким образом мог бы несколько месяцев от работы отдохнуть,

– рассказывает в интервью «Чешскому Радио» Даниэл Соутнер.

– Известно, что вы делали перерывы – сколько в среднем километров вам удавалось преодолевать в день, подвергая позвоночник, суставы, локтевые сгибы большой нагрузке?

– Я не особо тщательно следил за тем, сколько точно мне удается преодолеть за день, однако в среднем это были две тысячи километров в месяц. Достаточно длинное расстояние для подобных велопоходов и, скажем, что я отношусь к числу тех, кто преодолевает подобные расстояния, проходя маршруты по Африке или другим континентам, за более короткое время, так как многие другие ограничиваются тысячей километров за месяц. В целом я проехал 18 тысяч километров.

Тут самое время представить верного железного коня нашего собеседника, названного им Тондой. На него Даниэл навьючил 30 кг, основное походное снаряжение в велосумках. В голове у нашего собеседника был лишь приблизительный план велопохода, оставлявший предостаточно места для импровизаций, а также для ознакомления с культурой и историей попутных стран и городов.

В Африке без импровизаций не обойтись

– В Африке неустанно приходится импровизировать, так как из изначальных планов у путешественника остается не так уже много. Этот континент умеет удивлять, а сами африканцы в большой степени наделены даром импровизации. Я, например, встретил местного мотоциклиста. Далеко от его деревни у него порвалась цепь на мотоцикле, что может повредить картер или другие части. У меня с собой были лишь маленькие щипцы для быстрого ремонта звеньев велоцепи, но мы вместе с ним – он ловко орудовал найденным камнем, наконец отремонтировали его мотоцикл. Это одна из таких африканских импровизаций.

Велосипедиста, первый отрезок пути которого пролегал до Испании, а потом до Марокко, ожидала встреча с Сеутой, городом, окруженным крепостной стеной и расположенным на семи холмах напротив Гибралтара, но уже на другом континенте.

- Прибытие в Африку сопровождалось острыми ощущениями. В Сеуте, испанском анклаве на северном побережье Африки, человек сталкивается совершенно с другой культурой и с теми, кто бежит в Европу. Там стоят два высоких забора, беженцы ищут, как их перелезть или обойти преграды.

Школа путешествий без комфорта

Даниэл ехал по пустыне, блуждал по сенегальскому Дакару. В одном из национальных парков, где не разрешается ни ходить пешком, ни ездить на велосипеде, остановил автобус.

– Вообще если говорить о пересечении Сахары, это возможно лишь в двух местах – на западе Сахары, вдоль побережья, и рядом с Нилом в Египте. Есть, конечно, и другие места, однако они гораздо сложнее преодолимы.

Одно из самых сильных впечатлений Даниэла связано с Мали.

– У этой страны – особая душа. Я до сих пор не знаю, как это описать, это надо почувствовать, непосредственно находясь там. Одна из проблем, которую мне приходилось решать в пути, касалась того, как избежать необходимости пересечения территории Нигерии или других государств, из-за сложной политической ситуации в этих государствах или необходимости оформления визы. Или языковой барьер – в португалоязычной Aнголе я договаривался с помощью рук,

– смеется Даниэл Соутнер, путешествовавший по Африке без велосипедного шлема. Ему он предпочитал головной убор в виде платка, как его носят местные жители.