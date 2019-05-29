В Подебрадах открылся очередной курортный сезон

В древнем городе Подебрады, славящемся своими целебными источниками, открылся 111-й курортный сезон. Первый источник минеральной воды был обнаружен здесь в 1905 году с помощью лозы. Каждый новый сезон работы курорта отображается на цветочных часах в парке. Архитектурным ядром города, расположенного в 50 километрах от Праги, служит замок, возведенный в XII веке Пржемыслом Отакаром II. В чешскую историю город вошел благодаря «гуситскому королю» Иржи из Подебрад (1420–1471) – будучи выдающимся дипломатом, он стал первым политиком, попытавшимся создать унию европейских монархов.