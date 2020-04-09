Тайны волшебных Есеников. Рейвиз – сюрприз

Нашим проводником по здешним местам станет Иоанидис Сотирис, которому пришлось в девятилетнем возрасте покинуть Грецию. В период Гражданской войны в Греции и после нее в Чехию переселились четырнадцать тысяч его земляков. Бывший лесничий живет в Рейвизе с 1948 года и является настоящим патриотом этого края, а также автором нескольких книг об истории и легендах Есеников. Над его домом в Рейвизе полощутся чешский и греческий флаги. Местные жители полушутя говорят: «Наш Сотирис – наиболее высоко обосновавшийся греческий посол в Европе, а, возможно, и во всем мире». Величественные хребты настоящих, как подчеркивают чехи, гор, Моравско-Силезских Бескидов и Есеника, возвышаясь к северу, образуют естественную границу со Словакией и Польшей.

Наш собеседник черпал сведения о местных особенностях, включая предания о нечистой силе, из чешских и немецких фолиантов, мемуаров и других источников. Что, на его взгляд, характерно для типологии мифологических обитателей данного региона?

– Совершенно оригинальным героем нашего края является горбатый пастух Гилл, ставший одним из краеугольных камней местной мифологии. Это пятнадцатилетний грешник. В своей греховности он превосходил даже взрослых, был проклят Прадедом и превращен им в вечно голодного бродягу, которого никто не хочет приютить. Поэтому он веками страдает и скитается вокруг озер. Прадед – не только самая высокая гора в Есениках, но также таинственный дух или, если хотите, Бог. Пастух Гилл может появляться под различными обличьями. Одна из легенд гласит, что скиталец этот преобразился в черного пуделя и покусал путешественника, который умер от заражения крови и был похоронен на местном кладбище в Есенике, - переносит нас в мир сказаний и легенд давний житель этого края.

Среди жителей области вокруг Рейвиза распространение получили нередко устрашающие предания, во многом связанные с местными торфяными болотами. Пока здесь не было фашинного покрытия, люди нередко оказывались посреди болота по колено в мутной черной жиже, в страхе, что они целиком погрузятся в трясину. Одной из самых частых здесь является легенда, повествующая об исчезновении города Гунограда, который давным-давно существовал, однако из-за греховности городского населения как сквозь землю провалился.

В области Златых Гор бытуют, прежде всего, сказания о добыче руды. Но легенды легендами, а жизнь в горах Есениках продолжает течь своим руслом. Несмотря на то, что большая часть свыше двухсот семидесяти гектаров заповедника вблизи Рейвиза покоится на темной глади болота, посетители могут быть спокойны: местные туристические трассы обозначены хорошо и не позволят им заблудиться. Как рассказал Иоанидис Сотирис, это очень давняя традиция.

– Уже с начала прошлого века Eсеники были обозначены лучше всех других мест. Здесь существовало Судетско-немецкое туристическое общество. Его члены очень кропотливо обозначали туристические тропы на карте и устанавливали указатели. Их методы позже стали образцом для всей Чехословакии. По крайней мере, так об этом пишут.

Образцы народной архитектуры XVIII в.

Поселок Рейвиз известен не только как живописное место, откуда удобно совершать вылазки в заповедник, но и наличием образцов народной архитектуры. Первый дом здесь построили еще в 1768 году. Подлинным раритетом считается одна из местных пивных.

– Вырезанные из дерева орнаменты и детали, по большей части, стали украшением Пенсиона Рейвиз, ранее известного в округе под названием «Носкова хата». Большинство фрагментов было вырезано в начале XX века. Есть у нас старинное строение, редчайший и очень красивый винный кабачок, где сегодня разливают пиво. Он был построен в 1795 году, вся работа была сделана вручную. И балки вытесали вручную и пропитали бычьей кровью.

В обществе священника, пономаря и сумасшедшей Беты

Плотник из Есеника по фамилии Браунер приобрел это питейное заведение в 1890 г. и сразу же принялся его украшать. Вначале это были вырезанные из дерева обои. В начале XX века мастеру пришла в голову оригинальная мысль – почему бы не вырезать из дерева стулья, спинки которых будут изображать завсегдатаев трактира?

– Завсегдатай должен был купить стул у трактирщика, но, придя в очередной раз в кабачок, он мог рассчитывать, что будет сидеть на своем личном стуле. До сих пор в трактире сохранились стулья, которые являются карикатурными изображениями приходского священника, лесничего, пономаря и других местных жителей – к примеру, сумасшедшей Беты – она забиралась на верхушки деревьев, выстроившихся в аллею, и там пела, прекрасно пела.

Кто сел на мой стульчик?

2000 г. было решено воскресить традицию вырезанных из дерева стульев. Так что и ныне завсегдатай кабачка может заказать стул-автопортрет, заплатить за него и, всякий раз появившись в пивной, занять свое место.

Сегодня прихожих встречают улыбкой, а то и характерным прищуром глаз стулья – чемпион Чехословакии по велосипедному спорту 1968-69 гг. Фридрих из Брно, который навещает любимую пивную по приезде в Рейвиз, или местные «штамгасты» – так на немецкий манер называют постоянных посетителей. А также каменщик Сватя Станя или столяр Павел Водак, и, конечно, наш проводник Сотирис Иоанидис в зеленом камзоле лесника! Автором карикатурных стульев является пан Цидлик из города Фридек Мистек.