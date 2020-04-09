Тайны волшебных Есеников. Рейвиз – сюрприз

Сегодня мы пригласим вас на прогулку в одно из самых красивых мест на севере Моравии под названием Рейвиз и познакомим вас с его старожилом Иоанидисом Сотирисом, а зaодно и с пастухом Гиллом - вернее, его, призраком. Mногие десятилетия выходец из Греции в роли местного лесничего охранял флору и фауну Есеницкого заповедника, а также взял на себя миссию сохранить историю этого волшебного края. В поселке Рейвиз, расположенном на высоте 780 метров над уровнем моря, насчитывается всего лишь около восьмидесяти домов. Некоторые из них, как, например, пивная в виде выставки стульев-портретов, являются подлинным раритетом. Однако сначала послушаем рассказ о таинственном Прадеде и проклятом им горбатом пастухе.
Нашим проводником по здешним местам станет Иоанидис Сотирис, которому пришлось в девятилетнем возрасте покинуть Грецию. В период Гражданской войны в Греции и после нее в Чехию переселились четырнадцать тысяч его земляков. Бывший лесничий живет в Рейвизе с 1948 года и является настоящим патриотом этого края, а также автором нескольких книг об истории и легендах Есеников. Над его домом в Рейвизе полощутся чешский и греческий флаги. Местные жители полушутя говорят: «Наш Сотирис – наиболее высоко обосновавшийся греческий посол в Европе, а, возможно, и во всем мире». Величественные хребты настоящих, как подчеркивают чехи, гор, Моравско-Силезских Бескидов и Есеника, возвышаясь к северу, образуют естественную границу со Словакией и Польшей.
Наш собеседник черпал сведения о местных особенностях, включая предания о нечистой силе, из чешских и немецких фолиантов, мемуаров и других источников. Что, на его взгляд, характерно для типологии мифологических обитателей данного региона?
– Совершенно оригинальным героем нашего края является горбатый пастух Гилл, ставший одним из краеугольных камней местной мифологии. Это пятнадцатилетний грешник. В своей греховности он превосходил даже взрослых, был проклят Прадедом и превращен им в вечно голодного бродягу, которого никто не хочет приютить. Поэтому он веками страдает и скитается вокруг озер. Прадед – не только самая высокая гора в Есениках, но также таинственный дух или, если хотите, Бог. Пастух Гилл может появляться под различными обличьями. Одна из легенд гласит, что скиталец этот преобразился в черного пуделя и покусал путешественника, который умер от заражения крови и был похоронен на местном кладбище в Есенике, - переносит нас в мир сказаний и легенд давний житель этого края.
Среди жителей области вокруг Рейвиза распространение получили нередко устрашающие предания, во многом связанные с местными торфяными болотами. Пока здесь не было фашинного покрытия, люди нередко оказывались посреди болота по колено в мутной черной жиже, в страхе, что они целиком погрузятся в трясину. Одной из самых частых здесь является легенда, повествующая об исчезновении города Гунограда, который давным-давно существовал, однако из-за греховности городского населения как сквозь землю провалился.
В области Златых Гор бытуют, прежде всего, сказания о добыче руды. Но легенды легендами, а жизнь в горах Есениках продолжает течь своим руслом. Несмотря на то, что большая часть свыше двухсот семидесяти гектаров заповедника вблизи Рейвиза покоится на темной глади болота, посетители могут быть спокойны: местные туристические трассы обозначены хорошо и не позволят им заблудиться. Как рассказал Иоанидис Сотирис, это очень давняя традиция.
– Уже с начала прошлого века Eсеники были обозначены лучше всех других мест. Здесь существовало Судетско-немецкое туристическое общество. Его члены очень кропотливо обозначали туристические тропы на карте и устанавливали указатели. Их методы позже стали образцом для всей Чехословакии. По крайней мере, так об этом пишут.
Поселок Рейвиз известен не только как живописное место, откуда удобно совершать вылазки в заповедник, но и наличием образцов народной архитектуры. Первый дом здесь построили еще в 1768 году. Подлинным раритетом считается одна из местных пивных.
– Вырезанные из дерева орнаменты и детали, по большей части, стали украшением Пенсиона Рейвиз, ранее известного в округе под названием «Носкова хата». Большинство фрагментов было вырезано в начале XX века. Есть у нас старинное строение, редчайший и очень красивый винный кабачок, где сегодня разливают пиво. Он был построен в 1795 году, вся работа была сделана вручную. И балки вытесали вручную и пропитали бычьей кровью.
Плотник из Есеника по фамилии Браунер приобрел это питейное заведение в 1890 г. и сразу же принялся его украшать. Вначале это были вырезанные из дерева обои. В начале XX века мастеру пришла в голову оригинальная мысль – почему бы не вырезать из дерева стулья, спинки которых будут изображать завсегдатаев трактира?
– Завсегдатай должен был купить стул у трактирщика, но, придя в очередной раз в кабачок, он мог рассчитывать, что будет сидеть на своем личном стуле. До сих пор в трактире сохранились стулья, которые являются карикатурными изображениями приходского священника, лесничего, пономаря и других местных жителей – к примеру, сумасшедшей Беты – она забиралась на верхушки деревьев, выстроившихся в аллею, и там пела, прекрасно пела.
2000 г. было решено воскресить традицию вырезанных из дерева стульев. Так что и ныне завсегдатай кабачка может заказать стул-автопортрет, заплатить за него и, всякий раз появившись в пивной, занять свое место.
Сегодня прихожих встречают улыбкой, а то и характерным прищуром глаз стулья – чемпион Чехословакии по велосипедному спорту 1968-69 гг. Фридрих из Брно, который навещает любимую пивную по приезде в Рейвиз, или местные «штамгасты» – так на немецкий манер называют постоянных посетителей. А также каменщик Сватя Станя или столяр Павел Водак, и, конечно, наш проводник Сотирис Иоанидис в зеленом камзоле лесника! Автором карикатурных стульев является пан Цидлик из города Фридек Мистек.