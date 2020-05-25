Святомикулашская городская колокольня стратегического значения – оповещение о пожарах и шпионаж

Святомикулашская городская колокольня была построена иезуитами по принуждению императорской канцелярии в 60-е годы XVIII века.

«Мы находимся в городской сторожевой башне Малого Города Пражского. В средневековье с этих башен кроме прочего следили за пожарами, а также другими природными катастрофами, повреждениями крыш в результате ветряных бурь или за наводнениями. Отсюда жителей оповещали о важных событиях, в подобных целях были использованы также башни костелов. Начиная с XVI века, с этой целью начали возводить специальные башни. Они постепенно становились «визитной карточкой» города. Именно поэтому к строительству Малостранской башни призвали известного строителя эпохи барокко Килиана Игнаца Динценхофера», - рассказывает Карел Кучера, куратор охраняемых памятников архитектуры Музея столицы Праги. За сохранностью построек следили смотрители башен, которые прямо в них и жили.

«Смотрители башен следили за всем происходящим. Их не слишком хорошо оплачиваемая работа заключалась в патрулировании города с высоты. Если они замечали где-либо огонь или дым, то начинали бить в колокола, а затем по направлению к пожару свешивали флаг или зажигали фонарь, если дело было ночью. Их работу, однако, умели финансово оценить владельцы компаний и предприятий - именно они чаще всего несли ответственность за пожар в городе. Городские власти снабжали смотрителей за свой счет теплой одеждой, дровами для печки и водой».

Все приходилось поднимать наверх на руках, работа смотрителя была очень тяжелой, поэтому стражи города иногда менялись каждые полгода. Многие из них скончались от воспаления легких или в результате падения с высоты. В Малостранской башне были две квартиры с прилегающей кухней, единственной своего рода, сохранившейся в черте города.

«Башня построена из пражской опоки. То есть камня, плохо переносящего жар. Когда опоку чрезмерно нагревают, она краснеет и начинает крошиться. Именно поэтому стены кухни покрыты глиняной штукатуркой, по большей части сохранившейся до наших дней».

С колокольни открывается уникальный вид на Прагу, видны сады и дворы малостранских дворцов, в которые с улицы посторонним не попасть.

Башня вошла и в современную историю. Начиная с 1964 года, в ней обосновалась Служба государственной безопасности Чехословакии (StB, чехословацкий аналог КГБ). Отсюда спецслужба координировала слежку за дипломатами посольств западных государств.

«Наверху располагалось одно из управляющих звеньев контрразведки СтБ, пункт «Кайка», которое координировало слежку за посольствами западных империалистических государств. Часто некоторые ошибочно утверждают, что сотрудники СтБ следили с высоты башни за дипломатами. Отсюда посольства то и не видны практически. Сюда стекалась информация о передвижении отдельных лиц, здесь происходила координация оперативных работников», - подытожил Кучера для «Чешского Радио».

Cвятомикулашская городская колокольня (Svatomikulášská městská zvonice) открыта ежедневно с 10 до 20 часов. Вступительный билет стоит 100 крон, семейный – 250 крон.