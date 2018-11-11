Свойковские мастера дарят старинному стеклу новую жизнь

Эва Туречкова, Ярослав Горжени
11-11-2018
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Либерецкий край издавна славится мастерами-стекольщиками. У подножия Лужицких гор, в маленькой деревушке Свойков, Иржи и Якуб Гайдловы вручную производят реплики исторического стекла. Их продукцию заказывают ведущие музеи Скандинавии, Германии, Франции и Англии, наши слушатели могли ею любоваться также в ряде фильмов и сериалов, например в «Игре престолов».

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Фото: Ярослав ГоржениФото: Ярослав Горжени

История стекольной промышленности в Лужицких горах уходит в далекий XIII век, когда там был найден кварц. Достаток сырья, а также буковой древесины, пепел из которой использовался в процессе изготовления стекольных изделий, дали возникнуть многовековой традиции.

Фото: Ярослав ГоржениФото: Ярослав Горжени Мастерская Гайдловых специализируется на производстве реплик исторического стекла, начиная эпохой раннего средневековья и заканчивая барокко. В качестве образца стекольщики используют экспонаты чешских и европейских музеев, информацию они черпают также из исторических источников, зарисовок, произведений искусства.

«Большая часть нашей продукции возникла на основе археологических находок, найденных обломков. Мы воссоздаем эти изделия в их прежнем виде, сохраняя при этом старинные методы производства. А продаются они в европейских музеях, в основном, в Скандинавии. Посетители знакомятся с работой археологов, а потом могут купить наши копии найденных предметов», - рассказывает Иржи Гайдл.

«Наша продукция используется во многих старинных интерьерах, появляется на кадрах из исторических и документальных фильмов, например про эпоху Рудольфа II и династию Тюдоров. Наше стекло «снималось» в сериалах «Викинги», «Пираты Карибского моря», и даже в «Игре престолов», - перечисляет стекольщик.

Фото: Ярослав ГоржениФото: Ярослав Горжени Стекло в свойковской мастерской плавится в небольшой печи - все стаканы, бокалы, тарелки и кувшины возвращаются в жар по несколько раз.

«Стеклу нужно предоставить необходимое время, этот процесс невозможно ускорить. Придать форму стекломассе можно только при очень высоких температурах. Как только она остывает, ее снова надо нагревать. Наше производство на этом и основано, что мы каждое изделие нагреваем по нескольку раз, украшаем его, а когда оно готово, весь процесс начинается с нуля. Каждый экземпляр – оригинал».

Оценить мастерство свойковских стекольщиков и увидеть своими глазами, как зарождается хрупкая красота, однако можно и на самой фабрике.

«Когда кто-то проявляет интерес и заходит к нам в этот наш маленький, раскаленный ад, мы всегда ему рады. Когда наведываются иностранцы, а особенно с Востока, они всегда недоумевают, как можно в наши дни еще что-то делать вручную», - улыбается пан Гайдл.

Эва Туречкова, Ярослав Горжени
11-11-2018
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