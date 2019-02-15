Смржовка – на санках с ветерком

Идея создать в Смржовке центр санного спорта пришла в голову Милошу Моравеку, входившему некогда в состав чешской олимпийской сборной.

– Как получилось, что центр санного спорта появился именно в Смржовке?

– Сначала возникла идея сделать санную трассу здесь, в Изерских горах. Я обошел множество разных мест, а когда упомянул о своей задаче мэру Смржовки, он удивился и сказал: «Что ты где-то там ищешь? Смржовка – самый «санный» город, так что мы должны сделать это здесь!» Это была точка, когда мы приняли решение, что сделаем природную санную трассу в Смржовке. Я думаю, это стало неплохим решением, потому что, когда мы видим, сколько за сезон приезжает сюда туристов, нас это невероятно радует.

– Вы проводите здесь соревнования по санному спорту?

– Разумеется. Каждый год в конце сезона мы организуем состязания по санкам. В этом году уже в третий раз пройдет кубок Svijany Cup. Это чемпионат, прежде всего, для саночников, которые приезжают сюда в течение сезона, чтобы в финале померятся силами с приятелями и другими участниками.

– Говорят, что в соревнованиях Svijany Cup принимают участие даже спортсмены из чешской олимпийской сборной.

– Саночников в нашей стране не так много, так что когда что-то подобное происходит, обычно они туда устремляются, и спортивный дух не позволяет им не усесться в санки и не принять участие в соревнованиях. Во втором сезоне Svijany Cup состязались спортсмены, которые обычно катаются на искусственных трассах и участвовали в чемпионатах. К времени проведения нашего кубка сезон уже завершился, так что они приехали посоревноваться на нашу природную санную трассу.

– Поскольку в Чехии круг саночников довольно узок, говорят, вы все приятельствуете. Это правда?

– Конечно! Участники соревнований все знакомы друг с другом, поскольку, как мы говорили, в санном спорте не так много спортсменов. Я могу сказать, что нас связывает многолетняя дружба.

– Вы говорили, что сюда приезжает немало туристов. Сколько их побывало тут в прошлом году?

– По самым приблизительным прикидкам — поскольку никаких турникетов у меня тут нет – на санной трассе побывало более 7000 человек.

– Сюда приезжают только чехи, или иностранцы тоже заглядывают?

– Первые три года тут собирались в основном чешские туристы. В этом году мы сделали небольшую рекламную кампанию в Германии и Польше. Я здесь слышу немецкую речь, так что очевидно, что сюда уже протоптали тропинку жители Циттау и близлежащих районов Германии. Здесь появляются иностранные туристы.

– Вы можете описать среднестатистического туриста, который к вам приезжает?

– В основном это семьи с детьми в возрасте от года до 15 лет. Некоторые, совсем маленькие, еще не могут в полной мере оценить катание с горы – это для них совершенно новый опыт. Я здесь катался с двухлетним ребенком, и уже одно то, что ветер дует ему в лицо, создает непривычное ощущение. Однако видел я и другие случаи. Например, десятилетний мальчик хныкал наверху, что боится ехать вниз, а через минуту я уже видел внизу у подъемника, как он тянет отца за руку, приговаривая: "Папа, пошли! Давай еще разок прокатимся"!»

– Чем еще могут заняться те, кто приезжает у Смржовку?

– Смржовка – город спорта, и зимой у нас есть и другие возможности проведения досуга. Санная трасса заканчивается у лыжного подъемника «Филипп», где возвращают арендованные санки. Так что любители лыж тоже не останутся без дела. Прямо в городе сделан каток под открытым небом, куда можно прийти покататься на коньках, а на окраине Смржовки, в так называемой Верхней Деревне, есть круговая лыжня, где туристы, которые любят беговые лыжи, могут пройти двухкилометровую трассу.

– Как вы говорите, организованное катание на санках в Чехии еще только зарождается. Может страна похвастаться спортсменами, которые уже добились серьезных успехов?

– Я тоже бывший саночник, и все спортсмены-саночники моего поколения, которые представляли Чехословакию на Олимпиадах, взрастали на таких природных трассах и постепенно переходили на искусственные. И в Чехословакии был целый ряд выдающихся спортсменов, например, Горстан Урбан, который был заслуженным мастером спорта. В ЧССР такое звание получали только наиболее выдающиеся спортсмены, такие как Затопек, Часловска.

– Если вернуться непосредственно к технике езды на санках – насколько это зависит от качества природного спуска?

– На природной трассе очень важно качество снега. Если перед этим шел снег, а температура воздуха минус десять, то снег твердый, не скользит, и санки идут плохо. И, наоборот, если осадков нет, а трасса твердая и крепкая, что на ней кататься можно просто прекрасно. Случается, что пройдет дождь, а потом подморозит. Тут важно, чтобы катающийся умел управлять своими санями и не вылетел за пределы трассы, поскольку заграждения у нас не очень высокие и не могут его «отпружинить» обратно.

Смржовка – одна из примерно десяти трасс, на которых могут кататься саночники. Самые высокие горы и длинные склоны можно найти в горах Крконоше. Первая специальная трасса для санного спорта была построена в Шпиндлеровом Млине. Самая длинная – пятикилометровая трасса начинается в Медведине и через Мисечки ведет в Шпиндл.