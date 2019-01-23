Сказочное ледяное королевство в сердце Бескидских гор

Одним скульпторам ближе принцип Микеланджело – взять и отсечь от холодной глыбы все лишнее, другим – складывать свое творение с помощью ледяных «кубиков», постепенное наращивая объем. Однако большинство мастеров, которые приезжают в Пустевны, вырезают своих героев по частям из построенной ими же ледяной стены электро- и бензопилой, без которых тут не обойтись. В ход, конечно, идут стамески, резцы и другие инструменты.

«Изначально все начиналось преимущественно со снежных скульптур, а потом к ним прибавились и ледяные, которые мы выставляем здесь с 2000 года, то есть уже девятнадцать лет. В этом году наш фестиваль проходит со 2 до 27 января, что позволяет в течение всех трех недель любоваться прекрасно освещенными творениями во всей их красе»,

– представила фестиваль от имени организаторов смотра зимних скульптур Дита Koрчак-Гртусова.

Скульпторам пришлось выпилить или обработать примерно 40 тонн блоков льда, что потребовало трех недель. Однако эта хрупкая красота стоит того – посетители оказываются в чертогах Снежной королевы, неизвестно когда расширившей свои владения и передавшей бразды правления – неужели тому же Дракону? Слегка подтаявший лед становится подобен стеклу.

«В нынешнем году мы решили выбрать сказочную тему. Taк что в одной палатке мы немного подразним детей, а, возможно, и попугаем, ведь у нас там создан и ледяной Ад, подсвеченный красным светом. Возникает такое впечатление, как будто вы и впрямь оказался в чистилище. А вот в другой палатке мы уже можем порадоваться присутствию принцессы, а также увидим Дракона, правда, более скромных размеров. Это – его владения».

Тему для нового смотра придумывают сами мастера. Группа резчиков собирается здесь в январе, чтобы создать изо льда персонажей, которые легко обживут волшебное пространство заснеженных гор и надолго останутся в памяти посетителей бескидского фестиваля. Вся эта красота рождается в зачастую неблагоприятных погодных условиях. Для создания ледяных скульптур используются блоки весом в 70 кг, которые потом «склеиваются» путем поливания швов водой. Работа сопряжена с риском и требует предельной концентрации внимания, чтобы глыба не упала кому-нибудь на ноги.

Резчики сохраняют верность Пустевнам

Создают свое творение мастера примерно неделю. Некоторые из них ваяют свой персонаж не только изо льда, но также из снега, чтобы достичь эффекта другой структуры. Искушенный глаз при естественном освещении приметит и разные оттенки льда.

«К нам в Пустевны ездит одна и та же команда резчиков. Они способны справляться как со льдом, так и с деревом. A в текущем году приехали шестеро мастеров, и им помогали шестеро помощников. Это преимущественно чехи, но приехал и oдин умелец из Словакии», – поясняет Дита Корчак-Гртусова.

Лед и пламень. Черт - рекордсмен

Ледяной Ад укрылся в палатке, разбитойй всего в нескольких шагах от канатной дороги. Что увидят посетители курорта Пустевны? Огромную голову музы Гоголя — черта, который показывает ну очень длинный заиндевевший язык – 20 метров, что делает из него ледового рекордсмена по размерам в истории этого смотра. Вторая палатка, где скрывается чешский собрат Змея Горыныча, расположилась над местом парковки. Взгляд Дракона направлен на принцессу, а может на ее жилплощадь в виде прекрасного замка?

«Мы приезжаем сюда уже третий год подряд и, думаю, что год от года здесь становится все интереснее. В Пустевне очень приятно побывать, хорошо, что придумали такое мероприятие. Мы вот успели заглянуть в здешний Ад, и мне очень понравился этот образ черта с длиннющим языком. А детей очень впечатлило, когда они увидели грешников в адском чане. Здорово!»,

– говорит один из посетителей зимнего фестиваля, на который ежегодно приезжают сотни туристов.

Вход в палатки открыт с 8.30. до 16.30. В выходные дни предусмотрена сопроводительная программа, в рамках которой состязаться в разных дисциплинах могут дети и взрослые, открывается и снежный бар. Случается, что в некоторые дни люди стояли не менее полутора часов в очереди, чтобы полюбоваться этой недолговечной красотой. Смотр завершится в конце января или в начале февраля – все зависит от погодных условий, подтверждает Дита Koрчак-Гртусова.

Пока солнце не принялось за работу

«Мы помещаем скульптуры в палатки, чтобы на него на попадали солнечные лучи – пусть они подольше сохранятся, ведь выставка длится три недели. Если нам удастся, мы хотели бы продолжить выставку еще недели на две, так же, как и в минувшие годы, так как интерес с этим работам действительно велик. Через пять недель мы уже покидаем скульптуры на произвол судьбы, и они живут своей жизнью. Палатки, тем не менее, еще некоторое время остаются на своих местах, так как убрать их нам удается лишь после того, как начинает таять. А стоит нам убрать наши «шатры», как солнце принимается за работу, и в течение одного-двух дней они растаивают».

Лыжники могут воспользоваться на курорте девятью горнолыжными трассами. Неподалеку от верхней точки канатной дороги по направлению к горе Танечница (Танцовщица в переводе на чешский) открыли новую подвесную тропу длиной в 150 метров, которую называют «Гималайской», и обзорную площадку Skywalk. Она расположена на высоте 1099 метров над уровнем моря.