Прага пляжная – прохладная вода «Дикой Шарки»

Это место посреди Шарецкой долины, где можно позагорать и выкупаться, так и называется – «У Веселика», по фамилии хозяев. Попасть сюда можно только пешком – по дорожке, петляющей вдоль ручья между скалами.

За кассой сидит сам Иржи Веселик, чей дед в годы Первой республики и построил этот бассейн. «В следующем году мы будем праздновать наше 90-летие. Бассейн открыл мой дед, владевший рестораном, к которому пристроил место для купания. В 1950 году коммунисты все отобрали, однако оставили здесь моего отца в качестве управляющего. В 1991 году имущество нам вернули, и он работал тут до самой своей смерти в 1996 году. Потом это перешло ко мне, а теперь бассейном занимаются мои сыновья», – рассказывает пан Веселик.

Сегодня это место – живописный огороженный забором и окруженный скалами травяной пляж, прилегающий к двум неглубоким бассейнам, выкрашенным голубой краской. А как оно выглядело в 1930 году? «На месте бассейна находился пруд, из которого вода поступала на стоявшую тут мельницу», – объясняет хозяин.

Пляж в стиле ар-деко

Ресторан, вернее, небольшой деревянный павильон, где продаются напитки и закуски, стоит здесь до сих пор, однако семья Веселик им уже не владеет. Когда-то билет сюда стоил одну крону, сегодня – 120 крон (около 4,5 евро). Однако в целом со времен Первой республики здесь мало что изменилось. Даже электричество сюда провели только в 1970-е годы – до этого тут пользовались керосиновыми лампами. Хотя деревянные закрывающиеся кабины для переодевания, снабженные внутри скамейкой и вешалкой, пришлось заменить, их сделали в том же стиле тридцатых.

«Дикая Шарка» славится своей холодной, но кристально чистой водой – в бассейны она поступает из подземных ключей. Даже в самые жаркие дни вода прогревается лишь до 23 градусов, однако когда температура воздуха в Праге подбирается к сорока в тени, эта прохлада кажется настоящим спасением.

Пани Арноштова сохраняет верность этому месту уже более тридцати лет. Обычно пражанка арендует здесь на все лето закрывающуюся на ключ кабинку. «Я могу приходить налегке, с одной сумочкой, как сегодня. Если мне неожиданно захочется сюда выбраться, то здесь у меня все есть – пара купальников, три полотенца. Муж тоже держит тут вещи. Я прихожу сюда, даже когда температура воздуха не превышает 21 градуса, а вода еще холоднее – 18–20 градусов, меня это устраивает. Некоторые жалуются на длинную дорогу по здешнему «каньону», но я, когда туда попадаю, сразу ощущаю себя на отдыхе, ведь путь сюда – двадцатиминутная прогулка в окружении великолепной природы. Для меня это – настоящий оазис!» – не устает восхищаться пани Арноштова, которая считает «Шарку» самым красивым открытым бассейном Европы.

Здесь всегда много иностранцев, которые использую это место вместо традиционной для чехов поездки на дачу. «Мы из Испании, но постоянно живем в Праге, в Чешской Республике. Вода тут очень холодная, но, возможно, это хорошо для системы кровообращения, во время жары, чтобы избежать теплового удара», – делится впечатлениями один из посетителей.

Koupaliště Divoká Šárka работает с мая до середины сентября. В хорошую погоду пляжный центр открыт ежедневно, с понедельника по воскресенье, с 9 до 19 часов.

Помимо бассейнов, тут есть «лягушатник» для самых маленьких посетителей, детская площадка, волейбол, столы для пинг-понга и бадминтона и шезлонги, которые, правда, больше похожи на антиквариат и помнят если не Первую республику, то уж точно времена ЧССР. Конечно, чешский пляж не может обойтись без шпикачек и пива – в выходные дни здесь бывает достаточно оживленно, и в киоски выстраиваются длинные очереди. Впрочем, пляж может вместить всех любителей жарким чешским летом поваляться на солнышке.

Древнечешский триллер

Остается сказать, что Шарка – чешский вариант имени Сара, и в Чехии поныне можно встретить немало Шарок. Название «Дикая Шарка» связано с чешскими легендами, одна из которых повествует о Девичьей войне, когда после смерти княгини Либуше женщины не захотели подчиниться мужчинам и взяли в руки оружие. Не пренебрегали они и хитростями: красавицу Шарку использовали как приманку, привязав к дереву на пути, по которому ехал некий рыцарь Цтирад со своими дружинниками. В этом триллере погибли все – Цтирада замучили чешские амазонки, которые тоже в итоге проиграли гендерную войну, а Шарка сбросилась со скалы. Сегодня это место в заповеднике так и называется – Девичий прыжок. В общем, отправляясь в бассейн, не забудьте захватить с собой томик Алоиса Ирасека «Старинные чешские сказания».