Пороховые ворота. Перекресток времен

Когда-то именно с этого места чешские правители отправлялись на коронацию. Правда изначально эта часть Праги выглядела совсем иначе. На месте Муниципального дома стояла королевская резиденция – Королевский двор, построенный по повелению короля Вацлава IV. Королевский двор должен был стать его городской резиденцией.

Уже с XIII столетия здесь возвышались одни из ворот старинных крепостных укреплений Старого города – Горные ворота (Horská brána), в свое время сменившие ворота святого Амвросия.

«Здесь начинался путь в город Кутна Гора, являвшийся главной сокровищницей земель чешской короны. Эти ворота стояли всего в нескольких метрах от тех, которые мы видим здесь сегодня – чуть западней, у современной Целетной улицы», – рассказывает Карел Кучера из Музея Праги.

Но в связи с основанием Нового города старые крепостные стены начинают терять свое значение и ворота превращаются лишь в место, где собирали таможенную пошлину. Башня ветшает, рассыпается и получает в народе не слишком лестное прозвище – «Ободранная».

– «Ну, а так как изначально резиденция короля Вацлава IV, а позже Ягеллонов, находилась рядышком в Королевском дворе, то иметь по соседству руину им казалось недостойным. Отцов Старого города принудили построить новые ворота. Старое строение было снесено и всего в нескольких метрах в сторону от изначального места были построены новые – Пороховые ворота».

Cначала, правда, ворота так и назывались – Новые. Строительством руководил сначала Вацлав из Жлутиц, а с 1478 года М. Рейсек из Простейова.

Однако, желания королей изменчивы. В 1484 году Владислав II Ягелонский переселяется из Королевского двора, служившего чешским монархам и во времена гуситских войн, в Пражский град. Строительство Новых ворот прекращается. Недостроенную башню покрывают временной крышей, и с XVII столетия она служит в качестве порохового склада. Это обстоятельство и стало причиной сегодняшнего названия ворот. Порох – прах, Prašná brána (Прашана брана) – Пороховые ворота.

С момента переселения Владислава II в Пражский Град свое первоначальное значение теряют не только Пороховые ворота, но и Королевский двор.

Габсбурги, занявшие чешский трон в 1526 году, старой королевской резиденцией не интересовались. В 1631 году Королевский двор был продан, и в нем основали семинарию. После пожара 1689 года резиденцию перестраивают и на ее территории появляется костел Св. Войтеха. В 1776 году семинарию переселяют в Клементинум и Корлевский двор превращается в казармы. Во второй половине XIX столетия сюда приходят воспитанники кадетской школы.

Историю Королевского двора закончила большая перестройка всей Праги. Город было решено превратить в современную европейскую столицу. И в 1903 году Королевский двор был полностью снесен. Подобная судьба могла постигнуть еще раньше и Пороховые ворота, которые были сильно повреждены еще в 1757 году во время осады Праги. Но ворота спасла реконструкция и достройка по проекту Я. Моцкера, начавшаяся в конце 70-х годов XIX века.