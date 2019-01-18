По Чехии на беговых лыжах

Павел Бенц выступал за Чехословакию и Чехию на нескольких Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Сегодня в Союзе лыжников Чешской Республики он отвечает именно за беговые лыжи: «Долгое время горнолыжников было больше, но в последнее время все более заметным явлением становятся беговые лыжи. Если рассматривать количество спортсменов, зарегистрированных в Союзе лыжников, где горнолыжники нас всегда обгоняли, то сегодня мы фактически находимся на одно уровне. Из этого я делаю вывод, что по массовости катания мы их догнали».

На территории Чехии первое появление лыж, которое тогда привлекло всеобщее внимание, относится к 1887 году. Их по каталогу заказал из Норвегии юноша из богатой пражской семьи Йозеф Рёсслер-Оржовский.

Вацлавская площадь как первая лыжная горка

«Интересно, что свои первые лыжи он испытывал не где-нибудь, а на Вацлавской площади в Праге. Потом он катался на лыжах в Королевском заповеднике – сегодняшнем парке Стромовка. Однако серьезнее всех за беговые лыжи взялся граф Ян Непомук Франтишек Гаррах. Он пятью годами позже привез две пары лыж – одни из Норвегии, а вторые из Вены. Граф хотел облегчить труд своих лесничих и поэтому заказал изготовление копий этих лыж в поселке Горни Бранна или других окрестных деревушках. Так у нас появились первые деревянные лыжи», – объясняет Павел Бенц.

Лыжи быстро получили распространение – прежде всего в регионах, где бывали суровые и долгие зимы, как, например, в Высочине, на границе Чехии и Моравии. Многие годы лыжный клуб в городе Нове Место-на-Мораве возглавлял Ладислав Слонек, который организовал соревнования «Золотая лыжа» – их часто включают в программу чемпионата мира. Однако его главной страстью остается классическое катание на лыжах, ставшее без преувеличения любовью всей жизни. Ладислав Слонек преподавал, а после 1989 года стал деканом факультета лесного хозяйства университета им. Менделя в Брно и гордится тем, что у истоков этого вида спорта в Высочине стояли лесничие, а также его дед – плотницких дел мастер Адольф Слонек.

Конно-лыжная премьера и лыжи из кастрюли

«В 1892 году лесничий Рудольф Габессам впервые проехал на лыжах, которые тянули лошади. Такую веселую «презентацию» он сделал для всего общества лесничих. Когда его увидел некий трактирщик Косек, то решил соорудить собственными силами подобные лыжи. Так, руководствуясь лишь тем, что ему удалось увидеть, он начал изготавливать лыжи, однако получалось это у него не слишком хорошо. Главной проблемой, с которой он столкнулся, был изгиб носка лыжи. Он пытался сделать носок на кухне, в кастрюле с горячей водой, пока у его жены не лопнуло терпение, и она не прогнала его вместе с его лыжами. Тогда он отправился в Рокитну, к мастеру Адольфу Слонеку, плотнику и столяру. Для того не составляло проблемы изготовить нужную копию. Так трактирщик Косек получил свою первую пару лыж», – рассказывает Ладислав Слонек.

Гендерное равноправие начала ХХ века

«Первое упоминание о лыжных гонках относится к 1910 году. Уже тогда среди соревнующихся была и одна женщина – некая пани Мария Грегорова. Нам известно, что участникам были указаны определенные точки, которые они должны были пройти под надзором членов жюри. Разумеется, тогда еще не было никакой техники для обработки снега, ни искусственного снега, ни компьютерных прогнозов погоды, какие есть у нас сегодня. Участники состязания просто получили определенные точки, которые должны были пройти, и ехали по ним», – напоминает Слонек.

Долгое время лыжный спорт был занятием для энтузиастов, посвящавших ему свое свободное от работы время. Кроме того, в годы социализма, как правило, было очень сложно найти качественную экипировку. Член чехословацкой сборной, олимпионик Павел Бенц начинал свою карьеру в 70-е годы прошлого века.

Первые лыжи – запах детства

Те времена он вспоминает с определенной ностальгией: «Когда я еще ребенком получил лыжи, я с ними неделю практически спал, прежде чем на них проехаться. Я клал их рядом с кроватью, и до сегодняшнего дня помню их запах. Это чувство радости просто невозможно передать. Те лыжи были для меня огромной драгоценностью. Для сегодняшних детей это, скорее, уже просто предмет, который они получают, надевают, едут, а потом отставляют в сторону. Душевное отношение к катанию на лыжах уже, наверное, ушло. Я не хочу этим как-то осуждать сегодняшнюю эпоху, просто она уже совсем другая. В наше время достать лыжи было непростой задачей. Сегодня мало кто ценит то, как легко сейчас можно приобрести качественные лыжные ботинки и хорошую экипировку».

Времена, наступившие после развала социализма, принесли новые порядки в организацию лыжного спорта. В Высочине, у города Нове Место, вырос современный комплекс «Высочина Арена». Зимой там проводятся соревнования Чемпионата мира по биатлону, летом – по горным велосипедам.

«Высочина Арена» – комплекс мирового уровня

А теперь после перерыва, вероятно, сюда вернется и Кубок мира по лыжным гонкам. На это надеется Ладислав Слонек: «Я чувствую глубокое удовлетворение, ведь соревнования Кубка мира проводятся только там, где созданы лучшие трассы, подготовленные в соответствии с правилами Международной федерации лыжного спорта (FIS). Кроме того, там, конечно, должна быть соответствующая инфраструктура, как для участников соревнований, так и для телевизионных штабов и передвижных телестанций – для них у нас здесь отведено соответствующее пространство. Также здесь находятся журналисты, освещающие соревнования для газет, и главное – зрители. А поскольку в этом комплексе мы проводи состязания по трем видам спорта – лыжным гонкам, биатлону и горному велосипеду, то интерес бывает фантастически высоким. Недавно в декабре сюда на соревнования Кубка мира по биатлону съехалось 33 000 зрителей. Одно это требует больших усилий по организации и много дополнительной работы. Сейчас уже не то, что раньше, когда было достаточно одной лыжни, одного трактира на всех и одной комнаты для жюри».

Регион Высочина, прежде всего его самые высокие территории, пролегающие между городами Ждяр-над-Сазавой, Нове Место-на-Мораве, Свратка и Ждирец-над-Доубравой – без преувеличения идеальный ландшафт.

Поэзия лыжни

«Наши горы – не восьмитысячники, они выстой восемьсот метров. У нас так называемый пятый пояс холода, так что для лыжников эта область очень привлекательна. Если зимой посмотреть на спутниковые снимки, то часто можно увидеть, что окрестности города Нове Место-на-Мораве – это такой заснеженный островок. Также важно, что здась подходящий рельеф местности, который похож, например, на область Даларна в Центральной Швеции. Там проводится знаменитая гонка Васа Лоппет, но, в отличие от наших мест, там вы не найдете альпийский ландшафт с крутыми склонами. У нас край выглядит более романтично и подходит для беговых лыж. Не то чтобы здесь не было крутых склонов, но это, скорее, исключение. Это место, где можно наслаждаться поэзией бега на лыжах», – считает Ладислав Слонек, который также напоминает, что этот вид каатания обходится куда дешевле горнолыжного спорта, требующего дорогостоящего снаряжения и привязанного к подъемникам.

Павел Бенц согласен, что Высочина идеально подходит для лыжной прогулки: «Здесь приятный и просторный лыжный ландшафт. Например, в горах Крконоше тоже есть прекрасные места для беговых лыж, однако они годятся для опытных, хорошо тренированных спортсменов, а в окрастностях Ждяра и Нового Места трассы больше подходят для обычных смертных».

В одном вы можете быть уверены – условия для занятий в Чехии этим видом спорта за последние двадцать лет существенно изменились к лучшему. Это можно сказать о всех лыжных регионах страны, но, в первую очередь, о Высочине.