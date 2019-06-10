Первый завод по производству динамита в Австро-Венгрии стоял на окраине Праги

Великое открытие шведского химика датируется 1866 годом, а возведение первого промышленного комплекса по производству динамита стартует на два года позже.

«Место было выбрано не случайно. Следили за тем, чтобы завод находился в стороне от города, чтобы от возможных взрывов не могла пострадать жилая застройка», - рассказал ЧТ Бенямин Фрагнер, специалист по индустриальной архитектуре Чешского технического университета. И действительно, завод, расположенный неподалеку от Чимицкого ручья, притаился между скал и был укрыт от глаз случайных прохожих.

На момент своего создания, промышленный комплекс состоял из нескольких зданий, в том числе и жилого дома для рабочих. Отходы от производства динамита вторично обрабатывались и использовались в качестве сырья для удобрения.

Начала промышленного производства динамита были непростыми. Недолго после открытия фабрики там произошло несколько ЧП. В результате одного из них завод полностью взлетел на воздух. Тем не менее, практически сразу же был на том же месте возведен новый комплекс, окруженный насыпями. В эпоху Первой республики на заводе работали около пятисот человек.

В начале XX века, по мере того, как разрасталась сама Прага, стало производство и хранение динамита в этих местах опасными. Новый завод, выпускающий взрывчатку, был построен в альпийских ущельях. Часть производства осталась на территории Чехии, недалеко от города Пардубице.

«Тем не менее, богницкий комплекс сохранил свой характер оружейного завода. Инженер Франтишек Янечек в 1923 году там же открыл производство пиротехнических изделий и боеприпасов», - рассказал ЧТ Зденек Коваржик, историк столичного района Прага 8. Во время Второй мировой войны немцы в богницких производственных помещениях открыли филиал «Чехословацких заводов по производству оружия в Брно», выпуская здесь порох.

Взрывчатый материал производился на заводе также несколько лет после бархатной революции.

Теперь же комплексом владеет итальянская фирма, которая заявила о намерении перестроить полуразрушенные здания, окруженные живописной природой, в места для отдыха и туризма.