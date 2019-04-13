От бублика до русалки – калейдоскоп пражских домовых знаков

Домовые знаки – любопытное явление в истории и архитектуре Праги. Главная причина их появления – рост городов и увеличение плотности застройки. Когда уже невозможно было определить конкретные дома по их хозяину, для ориентации в городском пространстве стали устанавливать домовые знаки. Подобная традиция уходит корнями во вторую половину XIV в. – причем не только в Чехии, но и Германии, Франции. В первую очередь, на своих дворцах их помещали представители аристократии, а затем и горожане, не имевшие собственных гербов. Самый старый знак относится к 1356 году, и красуется он на доме «У черной звезды», находящемся в Старом Городе. В конце XIV в. чешский король Вацлав IV издал декрет, в котором потребовал украшать фронтоны зданий различными домовыми знаками. Свой пик подобные знаки переживают в конце XV – начале XVI вв. Историки полагают, что связано это с окончанием гуситских войн, когда в период контрреволюции исчезла идеологическая подоплека и пришли простые, утилитарные знаки, необходимые, прежде всего, для рекламы ремесленников и торговцев.

«Целебный» единорог и богема под орлиной сенью

– Сейчас мы сможем охватить лишь толику этого архитектурного изобилия, и для начала отправимся прямиком на Староместскую площадь – к дому «У белого единорога», который, к слову, расположился прямо у подножия Тынского храма...

– Это один из самых больших и красивейших домов площади. Его современный облик относится к XV–XVI вв. (хотя построен он был в далеком XIII в.). Само название дома отсылает нас к мифическому животному, существование которого наука отрицает. Также полагают, что связано оно и с аптекарями, мечтавшими создать лекарство на основе рога единорога – ведь тот был символом жизни, энергии и благополучия. Кроме того, в Средневековье подобный рог считался лекарством от ядов. Интересно, что на территории Староместской площади известны сразу три дома, носившие аналогичное название. Знак на доме №17, где в XVIII в. была аптека, размещен на уровне третьего этажа.

– На площадь выходит прекрасная улица Целетна, где тоже можно обнаружить очень много домовых знаков. Мы же с вами остановимся возле дома «У красного орла» (Celetná 21). Многие знаки, появлявшиеся в XV–XVI вв., были тесно связаны с геральдикой. Орел символизировал власть, силу, являлся царской птицей – даже на щите св. Вацлава, покровителя чешских земель, красуется орлица.

– Безусловно. Когда Габсбурги стали правителями Австрии, императорами Священной Римской империи и чешскими королями, двуглавые орлы и орлицы все чаще появляются на пражских эмблемах.

– Современный дом «У красного орла» возник в XVIII в. путем объединения трех старых построек. В начале XVI в. здесь располагалась гостиница с корчмой, и носила она название «У оленя в котелке». Посетителю сразу было ясно, что на стол ему подадут дичь. В XVIII в. в Праге появляется все больше кофеен. Не обошла эта мода и дом «У красного орла» – в нем открыли кафе «У Сухих». Частенько сюда заглядывала столичная аристократия: люди пили кофе, выкуривали заранее набитые прислугой трубки, играли в шахматы, домино... Так как дом находится в непосредственной близости от Карлова университета, уже в первой половине XIX в. сюда то и дело захаживала чешская богема, интеллектуальная элита, известные писатели, поэты, ученые. Сам знак украшает фасад с 1838 года.

Переживут ли ежи львов?

– Улица Мелантрихова, которая, сужаясь, также втекает в Староместскую площадь – еще одна популярная туристическая артерия. В самом ее начале, на углу с улицей Рытиржской, мы можем отыскать рельефы двух львов...

– Раньше в этих местах находился целый ряд магазинов, а позже, когда в 1835 году они были снесены, здесь выросло новое здание. Именно тогда и появились эти два льва. К сожалению, в начале XX века один из них был закрыт витриной, а второй потерян. Лишь в 1955 году окрашенные в тусклый красный цвет львы были снова вырезаны из дерева и помещены на парапет. Необходимо напомнить, что для пражан лев является одним из самых любимых знаков – это символ могущества, власти.

– Одно дело – орлы, львы, фамильные гербы, но откуда появился знак «У двух ежей»? Найти его можно по адресу ул. Конвиктска 17, около Бетлемской площади.

– Дом этот стоит здесь еще с XVII в. Почему его украшают именно ежи – загадка. Как бы там ни было, данный знак по-своему уникален: рельеф с надписью, сделанный из искусственного камня, относится к стилю модерн, и создан он был в 1919 году. Известно, что некоторые домовые знаки также отображали темперамент и нрав своего хозяина. Возможно, как раз в этих стенах некогда проживал «колючий» человек...

Счастливая любовь без хвоста

– Покидая Старый Город и отправляясь в Малую Страну, мы пройдем по Карловой улице. Давайте остановимся у дома №14, с угла которого нас рассматривает русалка.

– Это улица – одна из главных на территории Старого Города. Прежде всего, здесь проживали торговцы, знатные ремесленники, ювелиры... Буквально все они украшали свои дома различными знаками. Образ русалки – достаточно неожиданный. Дело в том, что в христианской традиции с изображениями русалок связывались души утонувших людей или ангелов, изгнанных с небес. Считалось, что встреча с русалкой ничего хорошего не принесет. При этом, купцы, привозившие заморские товары, размещали на фасадах своих домов именно русалок, говоря, что те являются символом торговли. Как и со многими другими столичными домовыми знаками, с этим тоже связана одна легенда. Поговаривали, что когда-то давно рядом с домом устраивались целые представления, и некий предприимчивый человек демонстрировал здесь живых русалок. Так вот, один юноша влюбился в такую красавицу, но не знал, как ему признаться в своих чувствах. Когда он к ней обратился, оказалось, что она была обыкновенной девушкой, а хвост – искусственным... Молодые люди бежали. История повествует, что они были счастливы, а спустя много лет вернулись обратно в Прагу.

– Итак, сейчас мы с вами перебрались через Влтаву по Карлову мосту и оказались в Малой Стране. Неподалеку от моста на ул. Мишеньска 10 есть дом «У белого барана». Откуда такое название?

– Домовые знаки отнюдь не всегда были связаны с профессией или характером того или иного человека. Порой люди руководствовались чисто эстетическими соображениями. Дом «У белого барана» как раз и относится к данной категории. Хотя, могут существовать и другие интерпретации: на месте, где сегодня возвышается дом, ранее находилось епископство, и вплоть до конца XIV в. здешние территории, включая аптекарские сады при женском монастыре св. Иосифа, занимал епископат. Поскольку есть такое понятие, как «Агнец Божий», часто на церковных постройках можно было обнаружить не барана, а именно агнца.

От сладости к плодовитой птице

– Еще одно примечательное название малостранского дома, расположившегося по адресу Томашска 12, – «У золотого бублика». Даже слюнки текут...

– В Европе с XV в. символом пекарей являлся бублик (порой также крендель или баранка). «Коронованный» же бублик говорит нам о том, что человек, проживающий в доме, занимал высокую должность.

– Давайте здесь еще немного задержимся: на углу Томашской улицы и Вальдштейнской площади нас к себе манит крайне запоминающийся домовый знак – «У трех аистов». Как они туда попали?

– Этот знак всегда символизировал семью, семейное счастье, детей. Говорят, что свое название дом получил в XVIII в., когда у его хозяина родилась тройня – именно тогда на фасад «взлетели» столь прекрасные, изящные птицы. Интересно, что на территории Праги есть целых 16 домов с изображением аистов – и выполнены они в самых разных цветах, включая зеленый... С этим пернатым также связана одна легенда. Будучи в Праге, Петр Добрженский, представитель старого чешского рода, приручил аиста. Позже, оказавшись в плену, он не смог послать домой весточку о своем положении. Неожиданно Добрженский увидел ту самую птицу, с которой подружился в Праге, и вместе с ней отправил сообщение отцу. Когда последний прибыл на место заточения сына, купец, держащий Петра в плену и узнавший про историю с аистом, отпустил недруга. Спустя какое-то время, семейство Добрженских получило право включить аиста в свой родовой герб.

На сегодняшний день в чешской столице насчитывается порядка 260 домовых знаков. Кроме того, около 70 знаков, срезанных с фасадов домов, можно увидеть в Музее истории Праги.