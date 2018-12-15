Особенности чешской национальной охоты

Строение необычной восьмиугольной формы с башенкой, увенчанное изображением оленя, в начале XVIII века построил как свою охотничью резиденцию известный чешский аристократ Франтишек Йозеф Чернин из Худениц, чье родовое поместье Петроград расположено неподалеку. В конце XVII века в Богемии появилась парфорсная охота с гончими – эту моду ввел масон и вольнодумец граф Франц Антонин Шпорк, который для своих приятелей из числа аристократов даже основал в 1695 г. охотничий Орден св. Губерта по развитию этики и эстетики охоты.

Замок Франтишека Йозефа Чернина также носит имя этого святого, считающегося покровителем охотников. Знак Губерта – олень с сияющим крестом в рогах, которого, согласно легенде, повстречал будущий епископ Льежа, – давно служит символом охоты и, например, украшает этикетку ликера Jägermeister.

«Сейчас мы находимся посреди бывших угодий, где паслись лани, и этот небольшой замок стоит в самом их центре. От каждой из восьми его стен лучами звезды расходились широкие лесные просеки, служившие для наблюдения за передвижением дичи. Флюгер в виде оленя был установлен для того, чтобы охотники могли ориентироваться на местности. В верхней башне, так называемом «фонаре» с окнами по периметру, сидел наблюдатель, который следил за животными и, поворачивая флюгер, подавал конным охотникам сигнал, куда им следует направляться. То есть это была хорошо продуманная система охоты», – рассказывает краевед и публицист Роман Гартл.

Из восьми проложенных в XVIII веке лесных просек до наших дней сохранилось всего три. А во времена графа Чернина обзор охотничьих угодий был просто великолепным.

Флюгер и рожок – сигнальная система XVIII века

«Видно отсюда было очень далеко, особенно когда просека существовала в своем изначальном виде, поскольку она тянулась до края угодий. И если бы сейчас было видно до самого конца, то мы могли бы разглядеть великолепный павильон в стиле барокко, который стоит там до сих пор».

Причем эти два строения сообщались между собой – все это служило для координации действий охотников во время травли зверя. «Когда у участников охоты были подзорные трубы, они могли вести наблюдение на очень большом расстоянии. Для подачи сигналов, как уже говорилось, применялся флюгер. Также в то время начали использоваться новые виды охотничьих рожков, так что они могли подавать звуковые сигналы».

Непременной частью охоты является и возможность отобедать на лоне природы – замок Святого Губерта был местом, где участники охоты могли отдохнуть после травли зверя и отведать добытую дичь. «Столы для охотников накрывали прямо в замке, потому что он в основном не использовался как место для ночлега, поскольку рядом находится великолепная лесная резиденция в стиле барокко, где часто останавливались гости. В большом зале крестообразной формы с превосходно инкрустированным охотничьим столом проводили охотничьи пиры».

Во владении семьи Чернинов замок Святой Губерт оставался вплоть до 1945 года, после чего был национализирован. В 1958 г. здание получило статус национального памятника культуры.