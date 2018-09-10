Минарет в Леднице: романтика Востока на юге Моравии

Несмотря на то что ее внутреннее убранство украшает восточная вязь, а интерьер носит явный след работы арабских мастеров, башня имеет чисто декоративный характер.

С высоты ее верхнего балкона потомки династии Лихтенштейнов и их гости могли любоваться видом на замок и окружающий его парк, а в нижней части Минарета находилась сокровищница, в которой хранились экспонаты коллекции, собранной представителями княжеского рода во время их путешествий по экзотическим странам.

«Минарет был построен в 1798-1805 гг. В Европе в то время царила эпоха романтизма, когда было принято возводить в парках разного рода постройки. У Лихтенштейнов не было возможности любоваться парком и всей окрестностью с высоты. Поэтому родилась идея построить смотровую башню, для которой аристократы выбрали форму восточного минарета», - говорит смотритель замка «Леднице» Ивана Голаскова.

Минарет был возведен Алоисом Иосифом I по проекту австрийского архитектора Иосифа Гардмута - изобретателя, промышленника и строительного директора династии Лихтенштейнов. Так называемая Турецкая башня относится к самым высоким постройкам своего рода в Европе.

«Минарет строился не в качестве религиозного символа ислама, а исключительно ради его романтичного восточного облика. Это красивая, декоративная постройка», - объясняет Голаскова.

Башню возвели из каменных блоков весом больше ста килограммов, причем на болотистых почвах, поэтому фундамент Минарета пришлось укреплять при помощи 500 деревянных свай длиной больше 17 метров.

В нижней части Минарета расположено восемь комнат, богато украшенных восточными мастерами. Потолки, стены и полы расписаны орнаментами и цитатами из Корана.

«Если подняться наверх – а на вершину башни ведут ровно 302 ступени – то мы окажемся на высоте 62 метров. Отсюда прекрасно виден парк площадью 200 гектаров, а когда видимость хорошая, то даже виноградники Палавы и расположенный неподалеку город Валтице», - рассказывает смотритель замка Леднице.

«Конечно, стоит прогуляться сюда пешком по очень красивому парку, но если это кому-то не по силам, то от замка сюда можно доплыть на лодке или доехать в карете», - завершает Ивана Голаскова.