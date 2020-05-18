Махово озеро – императорский пруд и кладезь вдохновения поэта-романтика

И соловей изнемогал,

Услышав розы страстный вздох.

И озеро тайком грустило,

Тенистый брег ему внимал

И воды кругом обнимал;

(из поэмы «Май» К. Г. Махи в переводе Д. Самойлова)

Это строки из знаменитой поэмы, повествующей историю молодого Вилема, изгнанного жестоким отцом из дома. Став благородным разбойником –«суровым властелином лесов» и стремясь отомстить за свою возлюбленную Ярмилу, Вилем убивает ее обольстителя, не зная, что он поднял руку на собственного отца. Ярмила утопилась в озере, а Вилем был приговорен за убийство к смертной казни.

«Махово озеро появилось в 1366 году благодаря стараниям императора Карла IV. Можно сказать, что властитель чешских земель, таким образом, сделал себе подарок к пятидесятилетию. Изначально Большой пруд занимал 300 гектаров, сегодня он чуть меньше – 278 гектаров. Одна из легенд гласит, что Карл IV взобрался на ближайший холм, сегодня называемый Šroubený (можно перевести, как Витой холм), увидел под собой ущелье с ручьем и воскликнул – «здесь будет Большой пруд заложен – самым большим под крепостью Бездез»», – рассказывает историк Рената Маусерова, сотрудник информационного сервера KulturaDoksy.cz.

Озеро – конечно звучит лучше, чем пруд. А когда одновременно еще упоминается имя прекрасного поэта, то душе сразу хочется петь.

– «Карел Гинек Маха впервые побывал в этих местах в 1832 году. Поэт пришел из Праги пешком. Здешние места его очаровали, особенно развалины крепости, а также и легенды, которые он слышал от местных жителей. Многие из них нашли свое отражение в поэме «Май». Он и назвал Большой пруд, основанный Карлом IV, озером. Об этом свидетельствуют записи поэта, связанные с работой над произведением «Вечер на Бездезе», где упоминается островок на озере Hirschberg, так по-немецки называлось наше селение Доксы. В 30-х годах XX-го столетия, когда проходили памятные мероприятия по случаю годовщины смерти Карела Гинека Махи, а также отмечалось 100-летие со дня первой публикации поэмы «Май», было озвучено пожелание переименовать Большой пруд в честь поэта, назвав Маховым озером. Официально, однако, этого никто не утверждал. Еще в 1980-е годы на картах можно было обнаружить название Большой пруд и только в скобках – Махово озеро».

В излюбленное место отдыха чешских жителей Махово озеро превратилось уже в XIX веке. Местная хроника сохранила имя первого официального летнего гостя этого региона. Им стал цветочник Франц Майер, гостивший у своей сестры.

До 1920 года Большой пруд относился к владениям Валленштейнов, которые разрешали местным обитателям и гостям курорта купание в своем водоеме, но только в специально отведенных для этого местах. Ограничения для всех курортников, полюбивших песчаные пляжи вокруг озера, катание на лодках и пароходиках, были сняты в 1928 году. Сегодня по глади озера продолжают бегать теплоходы.

Особенностью Махова озера являются два закрытых орнитологами для посещений островка – Мышиный и Утиный (Myší, Kachní).

Как водится, эти островки также окружены флером из легенд. Одна из которых повествует о ленивом мельнике, который продал душу черту в обмен на беззаботную жизнь. Когда же пришел срок отправиться в пекло, черт предложил мельнику на спор за одну ночь насыпать на противоположном берегу озера по холму, чья горка будет выше, тот и выиграл. Если мельник окажется удачливей, то черт его оставит в покое. Холмы на озерном берегу действительное есть – это Большой и Малый Бездез. Тот большой, согласно легенде – дело рук мельника.

«Мельник сразу понял, что черта ему просто так победить не удастся. Вдруг перед ним очутилась уродливая старуха и говорит: «Обещай на мне жениться, а я тебе помогу с рогатым справиться». Лучше уж со старухой немного пожить, чем в пекле жариться, подумал мельник и согласился. Дала ему бабка передник, велела в подол горсть земли насыпать и отправила с чертом соревноваться. Передник волшебным оказался – земля из него так и посыпалась, только успевай поворачиваться. Увидел черт, что у мельника холм больше получается, разозлился и полетел к скале Йестржеби, схватил два огромных камня и понесся обратно. А когда он над Большим прудом летел, то петух закукарекал. Черт свою силу потерял и выронил камни. Так и появились в Маховом озере два островка – Мышиный и Утиный. Не пришлось мельнику и в преисподнюю отправляться, только со старухой под венец. Но и здесь ему повезло. Бабка-уродина заклятой девушкой-красавицей оказалась, которую за надменность наказали. Она мельнику помогла, чары исчезли, вот красота и к ней и вернулись», – рассказывает о старинной легенде историк Рената Маусерова.

Кроме купания в озере и прогулок по берегу, туристы могут отправиться бродить по окруженным скалами долинам, кататься на велосипедах, осматривать древние крепости и замки или заглянуть в Музей «Четырехлистника», посвященный самому старому чешскому журналу комиксов, который издается уже более 50 лет.

Махово озеро – это еще и популярная у кинематографистов съемочная площадка. В его окрестностях, например, снимали сцены для фильмов – «Лида Баарова» или «Раскрашенная птица».