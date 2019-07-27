Купальня в Люлече – родник княгини Либуше

Шесть с половиной тысяч квадратных метров водной глади летом становится магнитом для желающих искупаться, а потом понежиться на солнышке. Сначала на берегу кто-то расчистил место для посиделок, потом для того, чтобы можно было расстелить полотенце, а позже из камня для резвящихся детишек вытесали десятиметровую горку с постоянно текущей по ней водой, чтобы лучше скользила. Ребятня даже устраивает на ней соревнования – разогнавшись, пытается долететь по поверхности воды до противоположного берега купальни.

А еще, расписывает окруженную лесом купальню местный глава Адам Майхрак, в озеро можно прыгнуть со специальных мостков или же забраться в ванну, где вода бурлит благодаря нагнетаемому в нее воздуху.

«Сегодня вода прогрелась до 21,5°C, о чем извещается на специальной доске. Наша купальня расположена в скале, поэтому температура воды в ней несколько ниже, чем в обычном водоеме глубиной в два метра. Глубина нашего озера достигает 14 метров. Вода в нем холодней, но и по качеству лучше», – подчеркивает староста населенного пункта.

Посетителей это вполне устраивает. Особенно в жару. Многие сюда приезжают именно поэтому. Купальня «У Либуше» популярна у жителей со всей округи. Отдыхающие из Дрновиц, Вышкова, Брно приезжают сюда прямо с утра группами по 5-6 человек и проводят здесь весь день.

Чаще всего купальню ежедневно посещает около двух-трех сотен человек, что не так много. Это, например, нравится, например, пани Бернардине из Вышкова. Она здесь отдыхает каждое лето: «У нас в Вышкове бассейн всегда переполнен. Я этого не люблю. Здесь гораздо лучше. Тут можно поиграть на площадке, посетить ресторанчик… Все хорошо. Главное же, что у меня здесь много знакомых, с которыми я могу поболтать».

Госпоже Бернардине, вероятно, везет. Она не попадала в ситуацию, когда на пляже у затопленной каменоломни «яблоку некуда было упасть». По словам староста Люлеча Адама Майхрака, в наиболее жаркие дни тут бывает до 2-2,5 тысяч посетителей. Помните, он говорил, что освежающий эффект местной воды всегда гарантирован.

Это подтверждает и посетительница Яна: «Вода остается холодной все лето. Но, по-моему, здесь в жару гораздо лучше, чем в других бассейнах, где температура воды может достигать 29 градусов. Если стоит жара, то прохладная вода – это большой плюс».

Как говорит Адам Майхрак, вода поступает в озеро со дна, благодаря ключам: «Осенью мы воду из купальни частично выпускаем, чтобы укрепить берега, а потом вода сама постепенно возвращается. К сожалению, последние годы нас мучают засухи, и воды бывает маловато. В этом сезоне, например, воду в наше озеро пришлось перекачивать насосами из расположенных в его окрестностях родников».

В летний сезон в купальне «У Либуше» проходит множество различных мероприятий. Детские дни, например. Уже 52 года подряд в Люлече проводится также волейбольный турнир.

Есть в Люлече и свои исторические достопримечательности, например, расположенный на холме костел святого Мартина. Недалеко от церкви находится место, где когда-то стоял замок Люлеча. В округе можно найти несколько городищ и лесных родников. Любознательным понравится научная тропа.