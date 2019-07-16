Крепость Пецка – каменная «косточка» средневековья

Пецка была возведена как готическая твердыня – ее сторожили два могучих донжона и глубокий ров, ведь некогда в соседнем селении Ступна добывали золото. В эпоху позднего ренессанса крепость перестроили. Свое название она получила по имени горы, на которой стоит – слово «пецка» в переводе означает «косточка», например, ядрышко фрукта. В общем, эта фортификация была как кость в горле врагов, желавших ее добыть.

Сегодня замковый ров давно засыпан, от величественных крепостных ворот остался лишь каменный контур. Однако даже остатки крепостных стен еще способны рассказать о былой мощи этого сооружения.

Суровому каменному зданию – единственному, сохранившемуся в крепости, – с трудом подходит название дворец. Оно служило жилищем хозяевам и защитникам замка, а в его глубоких подвалах, казалось, еще витает запах вина и пива, которое там хранили на протяжении многих веков.

Кастелян замка Ян Мурдих напоминает, что Пецка – единственный замок в Крконошах и предгорьях, в котором сохранились внутренние помещения – время и войны не пощадили древние крепости этих мест. «Внутри Пецки тоже осталось не слишком много – большая ее часть рухнула в середине XIX века, после большого «пецковского пожара», а потом местные жители с разрешения властей начали использовать крепость для восстановления городка как источник строительного материала. До наших дней дошел лишь Гарантовский дворец с его кухней эпохи ренессанса», – рассказывает кастелян.

В скрипе и шипении старой музыкальной шкатулки можно разобрать мелодию «Где дом мой?», ставшую чешским гимном. «Это – оркестрион, созданной фирмой, чей владелец был местным уроженцем. Он перебрался в Прагу, где открыл мастерскую по производству подобных оркестрионов. Если заглянуть внутрь, то там можно обнаружить номер 1159, так что таких музыкальных шкатулок он сделал немало. Потом у него отобрали лицензию на изготовление оркестрионов, потому что он перестал платить своим поставщикам», – объясняет пан кастелян.

Еще один необычный экспонат – вытянутая корзина. Обычно посетителям предлагают отгадать ее предназначение. «У корзины – четыре ручки, так что она служила для переноски тяжестей. Кстати, долгие годы корзина стояла в пецковском трактире, откуда к нам попал и этот оркестрион».

Криштоф Гарант – путешественник, полководец, композитор, бунтарь

Самым известным хозяином Пецки был Криштоф Гарант – появившийся на свет в 1564 году, одновременно с Шекспиром и Галилеем, он стал одной из самых ярких фигур Богемии своей эпохи. Любимец императора Рудольфа II прожил полную приключений жизнь, говорил на семи языках, сочинял стихи, осаждал города, прославился как автор путевых заметок «Путешествие из королевства Богемия в Венецию, оттуда в Святую Землю, в страну Иудейскую и далее в Египет».

Второй женой Криштофа Гаранта была вдова Карла Шкопка Барбора – в ее приданое и входила Пецка. С 1612 г. бывший дипломат и придворный жил здесь постоянно, завершив переделку в духе ренессанса внутреннего убранства, где хранил свою уникальную коллекцию. Здесь Гарант создал свои лучшие музыкальные произведения и здесь же произошел его духовный переворот – он оставил католическую церковь ради протестантизма.

В Гарантовском дворце сохранилось помещение, которое четыреста лет назад служило Криштофу Гаранту кабинетом. Сегодня тут стоят клавикорды – возможно, именно на них играл сам хозяин. Из этого инструмента уже невозможно извлечь мелодию, настолько он рассохся, однако если провести рукой по струнам, они еще издают тихий нежный звук…

После поражения чешских протестантов в битве на Белой горе в 1620 году Гарант укрылся в Пецке, однако был схвачен солдатами Валленштейна и выдан императорским властям, которые припомнили ему осаду Вены антигабсбургскими силами. 21 июня 1621 года он третьем взошел на эшафот на Староместкой площади Праги – сегодня это место обозначено 27 былыми крестами, по числу казненных.

Замок преступника был конфискован – тогда же пропала большая часть рукописей и партитур Криштофа Гаранта. Хотя его третьей супруге Саломене Градиштской удалось выкупить Пецку, позже вдова продала замок Альбрехту Валленштейну, который, в свою очередь, передал его ордену картезианцев. В конце XVIII века, когда император закрывал монастыри и церковные центры, замок опустел. Дело довершил пожар 1830 года, перекинувшийся с городка на крепость. И сегодня в стенах Пецки живет лишь ветер.