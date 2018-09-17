Костел в Добржикове: по рельсам из Закарпатской Украины

Деревянный православный собор «Всех святых» был возведен в 1669 году в селе Велика Копаня на территории Закарпатской Украины (входившей в состав Чехословакии с 1919 по 1939 г.), недалеко от украинско-румынской границы. Спустя двести лет, церковь разобрали и перевезли в деревню Холмовец. После того, как в Холмовце построили новый, каменный собор, деревянная церквушка начала сильно ветшать.

«От полного уничтожения ее спас сенатор и первый министр национальной обороны Чехословакии в одном лице Вацлав Клофач, который впервые увидел полуразрушенное здание во время своего путешествия по Закарпатской Украине в 1927 году. В 1930 Клофач купил церковь за 16 тысяч чехословацких крон и организовал ее перевозку в Восточную Чехию, в Добржиков, куда он регулярно ездил отдыхать», - рассказывает Иржи Плгак, священник Чехословацкой гуситской церкви.

В восстановлении церкви в Восточной Чехии принимал участие архитектор чешского происхождения из Мукачево Адолф Колена, а помогал ему плотник из Ужгорода Цирил Бартушек.

6 июля 1931 года храм вновь освятил патриарх Чехословацкой гуситской церкви Густав Прохазка.

Церковь «Всех святых» имеет 15 метров в длину и шесть метров в ширину. Она построена из вручную обработанных дубовых бревен, над аркадой возвышается квадратная башня высотой 19 метров. Внутреннее убранство состоит из прихожей части, нефа и пресвитерия или алтаря.

«Прихожая часть в простонародье называется «девичник», здесь раньше собирались женщины». В неф имели доступ мужчины, а пресвитерий предназначался для священника, объясняет Плгак.

Алтарь отделен от нефа иконостасом второй половины XVIII века. Церковь украшает множество православных икон, некоторые из них мастера создали еще в XVII веке.

«На стенах остались надписи на кириллице, это - имена священников, которые служили в этой церкви в 18-м веке. Вообще, она использовалась в качестве такой деревянной летописи. Сообщений тут полно, вот здесь, над дверью кто-то поставил пометку, что в 18 веке в деревне появилась чума».

Иржи Плгак проводит службы раз в две недели, в воскресенье, в два часа дня.

«Мы привыкли к этому храму, мы не воспринимаем его как нечто чуждое. Конечно, он несет в себе и другую традицию, но мы попытались к этому приспособиться. Во время служб, обычно, звучит только пение», - заключает священник Чехословацкой гуситской церкви Иржи Плгак.

Церквей, перевезенных на территорию Чехословакии из Закарпатской Украины, можно в стране найти несколько. Таковыми являются, например, собор св. Архангела Михаила, который теперь украшает сады Кинских на склоне пражского холма Петршин, а также храм св. Прокопия и Варвары, который стоит в Кунчице-под-Ондржейникем.

