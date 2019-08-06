Конепрусские пещеры — блеск опалов в трехъярусных чертогах

Исследованная часть пещеры состоит из трех этажей. Расстояние между ними – более семидесяти метров. Доступ туристам разрешается лишь на часть среднего и третьего ярусов, вглубь нижнего этажа туристов не пускают – к нему ведут слишком узкие переходы.

«Именно поэтому доступ для посетителей на нижний этаж никогда не будет открыт. Пропуск сюда получают не более трех специалистов в год, они зимой пересчитывают количество здешних летучих мышей»,

— пояснил глава Дирекции Конепрусских пещер Александр Комашко.

Ученые, как и местные жители, давно предполагали, что в природном заповеднике Чешского карста должен располагаться пещерный комплекс, но официального подтверждения этому до 1950-х годов не было. Совершенно случайно на чертоги в ходе горнодобывающих работ наткнулись рабочие из карьера, расположенного вблизи этих мест. Об этом вспоминал сотрудник Национального музея И. Старка в эфире «Чешского Радио» несколько десятилетий назад:

– Первую часть Конепрусских пещер, так называемый Старый коридор, обнаружили осенью 1950 года. Рабочие тогда вели добычу камня на руднике рядом с пещерой, куда сейчас доносится шум работающего внизу экскаватора.

Летошникова пропасть

Одно из самых первых ознакомлений чешских специалистов с местами входа в уникальный комплекс могло завершиться трагедией.

– Глубина одной из подземных пропастей пещеры насчитывает двадцать семь метров. Она была названа именем Властимила Летошника, одного из гидрогеологов и спелеологов, первым исследовавшим ее недра. Если быть точным, сейчас она известна как Летошникова пропасть. Летошник во время обследования мог погибнуть, так как упал на дно пропасти примерно с восьмиметровой высоты. Однако падение, к счастью, обошлось без угрожающих его жизни травм, он лишь сломал ногу,

– рассказал сотрудник пражского Национального музея.

В старочешском языке prusý означало «белый», поэтому название местечка Конепрусы, под которым расположены пещеры, чаще всего переводят как «белые кони». В покрытых пылью фолиантах упоминается, что в Конепрусах некогда паслись «священные белые иноходцы».

Подземное царство, где цветут каменные розы

Только на сводах местного подземного дворца сталагмитов и сталактитов можно полюбоваться таким творением природы как каменные образования круглой формы, прозванные «конепрусскими розами» – они и впрямь похожи на маленькие розочки. На стенах пещеры сверкают вкрапления опала.

«В одном из самых старых украшений в Конепрусских пещерах содержание опала очень значительно. Это поистине раритет, если сравнивать с другими гротами. Такого количества опала, как у нас, больше нигде в мире не было задокументировано»,

– сообщил А. Комашко.

Он рассказал, что за шестьдесят лет здесь побывало уже свыше 6,3 миллионов посетителей, а также напомнил о давней истории:

«Около тринадцати тысяч лет назад в одном из этих пещерных коридоров была погребена женщина, и позже в подземелье обнаружили ее останки. В начале XIX века упоминалось о наличии в местном холме пещер, однако потом об этом забыли. Лишь 14 сентября 1950 года этот раритет обнаружили рабочие. Вообще изначально были найдены изолированные части подземной системы, в Конепрусские пещеры они были объединены позднее. Одна из них получила название Сентябрьских пещер, другую окрестили Нижним ярусом или Новой пещерой».

В глинистой почве Конепрусских пещер сохранились очень редкие останки животных, живших на поверхности в ледниковый период. Они попадали в подземелье, где сохранились до наших дней, вместе с дождевой водой. Таким же образом здесь оказались останки первобытного человека — часть черепа, нижней челюсти и несколько костей, рассказали палеонтологи.

Специальные экскурсии

Один раз в год, а именно в пору Адвента в начале декабря, в Конепрусских подземных ходах появляется святой Микулаш со своей свитой – Ангелом и Чертом. Они разыгрывают перед детишками свои традиционные сценки, одаривая их сладостями. В период главного туристического сезона, а именно каждый последний понедельник месяца, кроме июля, организуются экскурсии по пещере с фонариками – обычное освещение в это время выключают.

Пещеры открыты для посещений с апреля по ноябрь. Длина туристической трассы 620 метров, температура воздуха в пещере – около десяти градусов Цельсия. Экскурсия занимает часа полтора.