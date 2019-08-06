Конепрусские пещеры — блеск опалов в трехъярусных чертогах

Нa территории Чехии рассеяно более трех тысяч пещер, однако пальма первенства принадлежит Конепрусским пещерам с общей длиной свыше двух километров и коридорами сталагмитов и сталактитов самых причудливых форм. Они находятся всего лишь в тридцати километрах от Праги и являются не только самым большим подземным комплексом в стране, но и, видимо, наиболее древним. 2 августа исполнилось шестьдесят лет с того дня, когда первые посетители смогли по туристической трассе попасть в таинственные чертоги, где когда-то плескалось древнейшее море. С той поры в этом подземном царстве трехъярусных пещер побывали более 6,3 млн человек.
Исследованная часть пещеры состоит из трех этажей. Расстояние между ними – более семидесяти метров. Доступ туристам разрешается лишь на часть среднего и третьего ярусов, вглубь нижнего этажа туристов не пускают – к нему ведут слишком узкие переходы.
«Именно поэтому доступ для посетителей на нижний этаж никогда не будет открыт. Пропуск сюда получают не более трех специалистов в год, они зимой пересчитывают количество здешних летучих мышей»,
— пояснил глава Дирекции Конепрусских пещер Александр Комашко.
Ученые, как и местные жители, давно предполагали, что в природном заповеднике Чешского карста должен располагаться пещерный комплекс, но официального подтверждения этому до 1950-х годов не было. Совершенно случайно на чертоги в ходе горнодобывающих работ наткнулись рабочие из карьера, расположенного вблизи этих мест. Об этом вспоминал сотрудник Национального музея И. Старка в эфире «Чешского Радио» несколько десятилетий назад:
– Первую часть Конепрусских пещер, так называемый Старый коридор, обнаружили осенью 1950 года. Рабочие тогда вели добычу камня на руднике рядом с пещерой, куда сейчас доносится шум работающего внизу экскаватора.
Одно из самых первых ознакомлений чешских специалистов с местами входа в уникальный комплекс могло завершиться трагедией.
– Глубина одной из подземных пропастей пещеры насчитывает двадцать семь метров. Она была названа именем Властимила Летошника, одного из гидрогеологов и спелеологов, первым исследовавшим ее недра. Если быть точным, сейчас она известна как Летошникова пропасть. Летошник во время обследования мог погибнуть, так как упал на дно пропасти примерно с восьмиметровой высоты. Однако падение, к счастью, обошлось без угрожающих его жизни травм, он лишь сломал ногу,
– рассказал сотрудник пражского Национального музея.
В старочешском языке prusý означало «белый», поэтому название местечка Конепрусы, под которым расположены пещеры, чаще всего переводят как «белые кони». В покрытых пылью фолиантах упоминается, что в Конепрусах некогда паслись «священные белые иноходцы».
Только на сводах местного подземного дворца сталагмитов и сталактитов можно полюбоваться таким творением природы как каменные образования круглой формы, прозванные «конепрусскими розами» – они и впрямь похожи на маленькие розочки. На стенах пещеры сверкают вкрапления опала.
«В одном из самых старых украшений в Конепрусских пещерах содержание опала очень значительно. Это поистине раритет, если сравнивать с другими гротами. Такого количества опала, как у нас, больше нигде в мире не было задокументировано»,
– сообщил А. Комашко.
Он рассказал, что за шестьдесят лет здесь побывало уже свыше 6,3 миллионов посетителей, а также напомнил о давней истории:
«Около тринадцати тысяч лет назад в одном из этих пещерных коридоров была погребена женщина, и позже в подземелье обнаружили ее останки. В начале XIX века упоминалось о наличии в местном холме пещер, однако потом об этом забыли. Лишь 14 сентября 1950 года этот раритет обнаружили рабочие. Вообще изначально были найдены изолированные части подземной системы, в Конепрусские пещеры они были объединены позднее. Одна из них получила название Сентябрьских пещер, другую окрестили Нижним ярусом или Новой пещерой».
В глинистой почве Конепрусских пещер сохранились очень редкие останки животных, живших на поверхности в ледниковый период. Они попадали в подземелье, где сохранились до наших дней, вместе с дождевой водой. Таким же образом здесь оказались останки первобытного человека — часть черепа, нижней челюсти и несколько костей, рассказали палеонтологи.
Один раз в год, а именно в пору Адвента в начале декабря, в Конепрусских подземных ходах появляется святой Микулаш со своей свитой – Ангелом и Чертом. Они разыгрывают перед детишками свои традиционные сценки, одаривая их сладостями. В период главного туристического сезона, а именно каждый последний понедельник месяца, кроме июля, организуются экскурсии по пещере с фонариками – обычное освещение в это время выключают.
Пещеры открыты для посещений с апреля по ноябрь. Длина туристической трассы 620 метров, температура воздуха в пещере – около десяти градусов Цельсия. Экскурсия занимает часа полтора.