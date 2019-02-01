Клиновец и Божий Дар – крутые горки и ровные лыжни

Чешские горнолыжные курорты Клиновец (Klínovec) и Божий Дар (Boží dar)находятся буквально в нескольких километрах от границы с Германией и в последние годы эти центры стали излюбленным местом не только чешских, но и немецких лыжников: оба были отремонтированы и оснащены новейшим оборудованием, здесь есть спуски разной степени сложности и, что немаловажно, окружающая природа очарует даже самого убежденного горожанина.

Вершина Клиновец и находящаяся неподалеку деревушка Божий Дар приобрели популярность еще в XIX веке как место пеших прогулок. Активное развитие Клиновца началось после 1968 года, когда здесь была построена канатная дорога. Несколько лет спустя началась вырубка леса и постройка двух лыжных трасс, а к 1980 году были сооружены еще два подъемника и оборудован новый горнолыжный склон. Через несколько лет после Бархатной революции, в 1991 году, курорты были приобретены частными компаниями, которые постоянно обновляют их и расширяют спектр услуг. Одним из главных новшеств стало строительство системы искусственного заснеживания трасс, так что кататься на лыжах здесь можно практически при любой погоде. Несколько лет назад на Клиновце были оборудованы специальные трассы для сноубордистов, где даже проводились соревнования мирового уровня.

Спорт для тела и для души

Кроме горнолыжных спусков здесь есть трассы для любителей беговых лыж. Их сеть постоянно расширяется и теперь соединяется с немецкой. Подробнее рассказала менеджер спортивной ассоциации První Krušnohorská Эва Ндувимана:

— Я думаю, что наша главная особенность – это именно объединение с немецкими беговыми трассами, благодаря чему нам удалось в несколько раз увеличить протяженность и создать разные уровни сложности: одни лыжни идут по равнине, другие по склонам. Наше предложение очень разнообразно, лыжникам точно не придется возвращаться по тому же пути, по которому они приехали. Трассы проходят как по полям, так и через лес или небольшие деревушки, так что каждый сможет выбрать себе маршрут по душе. В окрестностях Божьего Дара самой популярной является так называемая «магистраль», ведущая по направлению к горе Плешивец. Ее протяженность – 20 км. Это идеальный маршрут для тех, кто предпочитает менее людные трассы, чем, например, Ежишков путь, на котором много детей и пеших туристов. Вокруг Божьего Дара несколько беговых трасс общей протяженностью 50 км. Многие из них выходят к соседним курортам: на западе к Пернинку, на северо-западе к Милову, а в Германии к Обервайсентхалу. Так что выбор действительно огромный.

Катание на лыжах – это, бесспорно, развлечение на целый день: каждый, кто вырвался из городской суеты, хочет провести на природе как можно больше времени и максимально насладиться спортом или прогулками. На горнолыжных курортах Клиновец и Божий Дар сделано все, чтобы гости смогли отдохнуть по-настоящему. Рассказывает Эва Ндувимана:

— Туристы могут пообедать в ресторанах, находящихся в ближайших населенных пунктах, например, в Божьем Даре или Пернинке. Кроме того, около всех подъемников есть палатки, где можно перекусить или выпить горячего чаю или кофе. Вдоль беговых трасс расположено несколько закусочных, например, Krmelec («Кормушка») на популярной трассе Ежишков путь или Jelení hospodа («Оленья таверна») недалеко от Плешивеца и многие другие. На немецкой стороне есть специальный «пункт отдыха» Loipenhaus, где туристы могут переодеться, сходить в туалет, согреться или перекусить привезенной из дома едой. К сожалению, у нас такой системы пока нет.

На вкус и цвет все трассы разные!

Чешская Республика практически вдоль всех границ обрамлена горами, так что горнолыжных курортов здесь очень много. Трассы традиционно разделены по цветам. «Черные» предназначены для профессионалов и тех, кто занимается этим видом спорта не первый год и готов к резким перепадам высот и крутым виражам. Поскольку эти трассы достаточно опасные, сюда не пускают лыжников младше 16 лет. Менее экстремальными являются «синие» трассы: на них также встречаются крутые склоны, но здесь могут кататься и любители. Для новичков, которые не слишком уверенно чувствуют себя на лыжах, предназначены «красные» трассы, где спуски не такие крутые и встречаются пологие площадки, на которых можно передохнуть. На Клиновце и Божьем Даре есть трассы всех уровней сложности. А какие новинки ждут лыжников этой зимой? Подробностями поделилась пресс-секретарь курорта Клиновец Хана Хоффманова:

— В этом году были объединены центры Клиновец и Неклид, общая протяженность горнолыжных трасс составила 31 км. А если гости купят билет на Клиновец более чем на полтора дня, они смогут кататься и на соседнем немецком курорте Обервасентхал (Oberwiesenthal) – между ними каждый час ходит специальный автобус Skibus. Кроме того, мы расширили так называемую «дамскую» горнолыжную трассу, которая пользовалась огромной популярностью, здесь катались и начинающие, и взрослые с детьми. Работы заняли целых семь лет: мы заботились не только об удобстве, но и о безопасности. Одна из новых содеиняющих трасс, «Рондо», подходит и для начинающих, и для продвинутых лыжников – склон горы всего 5% (трасса отмечена «синим» цветом). По ней можно доехать до Неклида, а оттуда по склону к Яхимову.

Для взрослых и детей

Горнолыжный спорт является одним из наиболее любимых в Чехии. Можно сказать, что местные дети встают на лыжи практически сразу после того, как начинают ходить. Многие школы организуют для своих учеников так называемые «лыжаки» – поездки в горы всем классом. Чем порадует курорт Клиновец маленьких лыжников? Рассказывает Хана Хоффманова:

— У нас есть два специальных детских парка на Клиновце – один на севере, второй на юге. В обоих расположены специальные гусеничные ленты вместо классических подъемников – детям так проще учиться. Здесь проводятся обучающие занятия для самых маленьких лыжников, они находятся в стороне от главных «взрослых» трасс. Для ребят постарше есть более протяженные горки с флажками для слалома. Кроме того, мы открыли специальную развлекательную зону (Fun zóna), где установлены флажки и препятствия попроще – для начинающих, а также и для детей.

Сейчас на горнолыжных курортах Крушных гор примерно 1,5-2 метра снега. В начале января склоны буквально завалило снегом и несколько дней въезд сюда был запрещен. Однако это природное богатство было покрыто еще слоем искусственного снега – такая комбинация лучше всего подходит для катания. А что о качестве трасс и новых спусках думают сами лыжники?

— Клиновец стал очень хорош, много всего открыли, курорт просто отличный. Но если собрать все «за» и «против», то я бы сказал, что в Германии билеты на горнолыжные курорты дешевле, а качество услуг выше. Но мы пока катаемся здесь, на тех склонах, которые нам хорошо известны, на немецкой стороне мы пока не были.

Кроме объединения отдельных трасс и открытия новых, курорты Крушных гор стараются улучшить и сервис, например, был введен дополнительный Skibus. В период рождественских праздников и школьных каникул автобус ездит чаще: если он не сможет забрать с остановки всех желающих, то вернется за остальными. Кроме того, было увеличено число парковочных мест.

Добраться до горнолыжных курортов Клиновец и Божий Дар можно на машине, специализированным автобусом Skibus или пригородным автобусом из Карловых Вар.