Как шумит Шумава и какие бесы живут в Чертовом озере

Уже в доисторические времена через Шумаву вели торговые пути. В средние века здесь появилась целая система троп, получившая даже название «золотая тропа». Она использовалась не только для перевозки драгоценного металла, но, в основном, для перевозки соли, которой в чешских землях в то время не хватало.

Однако золото всегда нарушало покой этих величественных гор. Первые следы человека на Шумаве ведут именно к нему. Первыми, еще с середины первого тысячелетья до нашей эры, желтый металл в шумавских речках мыли кельты. Однако сегодня в местных речках золота уже практически не найти.

На Шумаве берет свое начало река Влтава – один из чешских символов. Влтава - это самая известная река Чешской Республики, воспетая чешским композитором Бедржихом Сметаной в симфонической поэме «Моя Родина». На вершинах Шумавы находятся также истоки рек Оттава, Углава, Бланице и Волинька.

А еще Шумава – это район ледниковых озер, расположенных на высоте около тысячи метров, а одним из самых красивых и загадочных озер заповедника считается Чертово озеро.

«Естественно, что Чертово озеро здесь появилось именно благодаря черту. Молодая девушка, которую бес хотел уволочь с собой, привязала ему к хвосту огромный и тяжелый камень. Черт не мог сдвинуться с места, а только бегал около этого валуна по кругу и из под его копыт во все стороны летели камни, земля. Так появилась огромная яма, на дне которой потом ударил ключ и затопил свободное пространство. Так повествует легенда», - повествует Иво Прохазка, сотрудник Управления Национальным парком Шумава.

Глубина Чертова озера достигает 37 метров.

«На самом деле Чертово озеро появилось 10 тысяч лет назад благодаря леднику. Тогда на Шумаве было одиннадцать больших ледников, которые постепенно таяли, оставляя после себя кары. Эти чашеобразные углубления на вершинах гор потом заполнились водой. Сегодня на Шумаве насчитывается восемь озер, образовавшихся в результате таяния ледников. Одно из них – это Чертово озеро».

Ледник, благодаря которому образовалось Чертово озеро, был длинной около 900 метров и постепенно сползал вниз от Озерной горы (1343 метра). Постепенно он остановился, образовав весьма импозантный кар, где и образовалось потом озеро. Сегодня, к сожалению, Чертово озеро абсолютно безжизненно, но не потому, что очень холодное.

«Вода в нем холодная как лед и вдобавок очень кислая. В период самых серьезных кислотных дождей Чертово озеро превратилось в самое кислое на всей Шумаве. Водородный показатель воды в нем упал почти до pH 4. Все живое в нем погибло. При этом еще в XIX столетии местные жители в нем ловили хорошую крупную форель. Однако из-за кислотных дождей жизнь в озере прекратилась».