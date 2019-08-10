Городской курорт Мшено - жемчужина в стиле ар-деко

«Нам здесь очень нравится. Мы бесимся, прыгаем в воду, классно здесь», - делится впечатлениями пятилетний Мартин Тучек.

«Городской курорт - Местске лазне – был впервые открыт для публики в воскресенье, 19 июня 1932 года. Строительство длилось довольно долго, так как возведению непосредственно курорта предшествовала прокладка водопроводной сети для всего городка Мшено. Только потом было принято решение построить «лазне», то есть своего рода общественную баню, которой местные могли бы пользоваться круглогодично. В главном корпусе находились душевые и ванные кабинки, люди могли прийти сюда расслабиться и отдохнуть», - рассказывает заведующий ареалом Зденек Коуделка.

Городской курорт Мшено, возведенный в стиле ар-деко, расположен на границе охраняемой природной территории Кокоржинско, в восьми километрах от одноименного средневекового замка. Архитекторам бассейного комплекса надо отдать должное: его стильный павильон ничуть ни хуже смотрелся бы и на пражской набережной.

«Вы только посмотрите на эту красоту, как будто время здесь остановилось в эпоху Первой республики», - расплывается в улыбке пан Петр из Брно, который во Мшено далеко не впервые. На местный пляж он специально надел ретро плавки, а точнее полосатый бело-синий купальный костюм на лямках.

Поплавать, а заодно и полюбоваться отреставрированным деревянным корпусом с элементами кубизма и стиля модерн, регулярно приходит и местная дачница пани Дана Кратохвилова.

«Мне здесь нравится все больше и больше. Я очень рада, что ведомство по охране архитектурных памятников следит за тем, чтобы здесь все оставалось как в 1932 году. Каждое лето в газетах и журналах представляют подборку самых удивительных и колоритных мест для купания в Чехии - так вот Мшено всегда занимает одно из лидирующих мест. Мне часто звонят мои знакомые и говорят: опять о вас писали в СМИ».

Наверное, единственный минус этого бассейна – это, по чешским меркам, прохладная вода, температура которой обычно держится на 20-22 градусах.

«Так здесь было всегда. Температура воды достигает максимально 24 – 25 градусов. Ну что ж, надо быть немного отважным».

«Раньше мы наполняли бассейн родниковой водой, из местного источника «Серебряник». Сейчас, кроме прочего из-за очень строгих гигиенических норм, мы заливаем в бассейн воду из водопровода. Температура такой воды колеблется около 20 градусов. Конечно, когда воздух прогревается до 30 и более градусов, то и вода становится теплее. В жаркую погоду вода в бассейне может достигать и 25 -27 градусов, то есть прямо как у некоторых морей».

Мелочь, которую некоторые могут посчитать недостатком, а другие, наоборот, преимуществом, существенного влияния на посещаемость не имеет. «Вы, наверное, не поверите, но в теплые годы у нас ежедневно бывают от 1200 до 1500 человек», - заключает Зденек Коуделка.

Открытый бассейн Мшено расположен в одноименном городе, в Центральной Чехии, в 8 км от замка Кокоржин. Ареал ежегодно открыт с июня по август, с 10 до 19 часов.