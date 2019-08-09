Горные куранты чешской Шумавы

Проезжая селением, куранты невозможно не заметить, они установлены прямо у дороги.

«По часам мы можем узнать астрономическое время и дату, определить положение солнца, которое демонстрируется знаками зодиака, и лунные фазы. Посередине главного циферблата мы видим земной шар с маленьким сердечком – это знак селения Гойсова Страж (Hojsova Stráž). Два маленькие циферблаты показывают время восхода и захода Солнца. Внизу еще один подвижный циферблат, демонстрирующий нам те звезды, которые в данный момент мы можем увидеть на ночном небосклоне», – рассказывает один из смотрителей шумавского орлоя Ян Халупский.

Над 24-часовым астрономическим расположен классический двенадцатичасовой циферблат. Слева от него находится фигурка монаха-отшельника, а справа скульптурка Смерти. Каждый полдень механизм астрономических часов Зденека Ланды начинает играть.

«Скелет своей костлявой рукой двенадцать раз дергает за колокольчик, а перед этим мы слышим первые восемь нот чешского государственного гимна. Фигурка монаха также двигается. Отшельник поворачивается и грозит людям указательным пальцем», – описывает работу астрономических часов Ян Халупский.

Чтобы часы не только радовали местных жителей и туристов своим видом, но также надлежащим образом функционировали, смотрители каждые две недели их заводят специальным рычагом.