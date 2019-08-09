Горные куранты чешской Шумавы

Антон Каймаков
09-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Астрономические часы или орлой в селении Гойсова Страж в регионе Национального парка Шумава единственные куранты своего рода. В Чехии они являются самыми «высокогорными» и одновременно самыми «молодыми» курантами. Вдохновившись уникальными средневековыми часами, построенными на пражской Староместской площади, шумавский орлой на своем участке в Гойсове Страже построил житель чешской столицы Зденек Ланда. Работы по созданию часов продолжались в течение двух лет, а полдень они впервые отбили 17 ноября 2017 года в день 28-й годовщины падения коммунистического режима в Чехословакии.

Скачать: MP3

Фото: Jitka EnglováФото: Jitka Englová Проезжая селением, куранты невозможно не заметить, они установлены прямо у дороги.

«По часам мы можем узнать астрономическое время и дату, определить положение солнца, которое демонстрируется знаками зодиака, и лунные фазы. Посередине главного циферблата мы видим земной шар с маленьким сердечком – это знак селения Гойсова Страж (Hojsova Stráž). Два маленькие циферблаты показывают время восхода и захода Солнца. Внизу еще один подвижный циферблат, демонстрирующий нам те звезды, которые в данный момент мы можем увидеть на ночном небосклоне», – рассказывает один из смотрителей шумавского орлоя Ян Халупский.

Над 24-часовым астрономическим расположен классический двенадцатичасовой циферблат. Слева от него находится фигурка монаха-отшельника, а справа скульптурка Смерти. Каждый полдень механизм астрономических часов Зденека Ланды начинает играть.

Зденек Ланда, фото: Jitka EnglováЗденек Ланда, фото: Jitka Englová «Скелет своей костлявой рукой двенадцать раз дергает за колокольчик, а перед этим мы слышим первые восемь нот чешского государственного гимна. Фигурка монаха также двигается. Отшельник поворачивается и грозит людям указательным пальцем», – описывает работу астрономических часов Ян Халупский.

Чтобы часы не только радовали местных жителей и туристов своим видом, но также надлежащим образом функционировали, смотрители каждые две недели их заводят специальным рычагом.

Фото: Jitka EnglováФото: Jitka Englová
Антон Каймаков
09-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Барбора Немцова

Астрономические часы Старого города снова в строю!

С начала 2018 года многочисленных пражских туристов ждало страшное разочарование: была закрыта на ремонт одна из главных столичных достопримечательностей…
Фото: ЧТК/Роман Вондроуш

Реставраторы восстановили «сердце» Пражских курантов

Часовой механизм Пражских курантов, покинувший чешскую столицу впервые за 600 лет, готовят к возвращению обратно и установке на свое место.…
Фото: ЧТК

На Староместкой площади вновь идут старинные часы

Взглянув на башню ратуши, возвышающуюся над Староместской площадью чешской столицы, вновь можно ответить на вопрос «А который теперь час?».…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL