Горные куранты чешской Шумавы

Астрономические часы или орлой в селении Гойсова Страж в регионе Национального парка Шумава единственные куранты своего рода. В Чехии они являются самыми «высокогорными» и одновременно самыми «молодыми» курантами. Вдохновившись уникальными средневековыми часами, построенными на пражской Староместской площади, шумавский орлой на своем участке в Гойсове Страже построил житель чешской столицы Зденек Ланда. Работы по созданию часов продолжались в течение двух лет, а полдень они впервые отбили 17 ноября 2017 года в день 28-й годовщины падения коммунистического режима в Чехословакии.
Проезжая селением, куранты невозможно не заметить, они установлены прямо у дороги.
«По часам мы можем узнать астрономическое время и дату, определить положение солнца, которое демонстрируется знаками зодиака, и лунные фазы. Посередине главного циферблата мы видим земной шар с маленьким сердечком – это знак селения Гойсова Страж (Hojsova Stráž). Два маленькие циферблаты показывают время восхода и захода Солнца. Внизу еще один подвижный циферблат, демонстрирующий нам те звезды, которые в данный момент мы можем увидеть на ночном небосклоне», – рассказывает один из смотрителей шумавского орлоя Ян Халупский.
Над 24-часовым астрономическим расположен классический двенадцатичасовой циферблат. Слева от него находится фигурка монаха-отшельника, а справа скульптурка Смерти. Каждый полдень механизм астрономических часов Зденека Ланды начинает играть.
«Скелет своей костлявой рукой двенадцать раз дергает за колокольчик, а перед этим мы слышим первые восемь нот чешского государственного гимна. Фигурка монаха также двигается. Отшельник поворачивается и грозит людям указательным пальцем», – описывает работу астрономических часов Ян Халупский.
Чтобы часы не только радовали местных жителей и туристов своим видом, но также надлежащим образом функционировали, смотрители каждые две недели их заводят специальным рычагом.
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