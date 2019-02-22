Есеники – красота без границ

Горный массив Есеники находится на северо-востоке страны, в северной Моравии, и относится к Судетам, разделяющим Чехию и Польшу. Кроме классических отелей на склонах гор расположено огромное количество турбаз – маленьких домиков, которые можно снять на выходные или даже на целый сезон. Зимой гостей здесь развозят на снежных скутерах. В деревне Овчарна (Ovčárna), у одной из наиболее популярных местных турбаз, репортеров Чешского радио встретил Мартин Гон – управляющий информационного центра, который рассказал о жизни в горах зимой:

— «Овчарна» – наиболее высоко расположенный горнолыжный курорт в Чешской Республике. Кроме того, мы работаем дольше остальных курортов в Есениках, обычно с ноября до Пасхи. Некоторые гости так любят нашу турбазу, что селятся здесь, несмотря на то, что не вполне довольны погодой (у нас часто бывает густой туман, видимость меньше 100 метров), а кататься ездят на другие склоны – например, в Малую Моравку, в Карлов. Там находится одна из самых современных канатных дорог в Моравии.

Снег? Только натуральный и никакой «химии»!

Лыжников здесь меньше, чем в соседних Бескидах. Одна из причин заключается в том, что склоны Прадеда расположены на территории Национального природного заповедника, что приводит к некоторым ограничениям. Мартин Гон поясняет:

— Снег здесь только настоящий. Мы находимся на территории заповедника, и эту местность нельзя покрывать искусственным снегом. Так что кататься на лыжах можно, только когда уровень снега выше одного метра. Поэтому горнолыжный сезон у нас бывает чуть короче, чем на других курортах, так как мы не можем использовать искусственный снег.

Впрочем, организаторам можно не волноваться – снега в этом году предостаточно. Сейчас работают все горнолыжные подъемники, а трасса для беговых лыж проложена из Овчарны в Швицарну, которая находится в шести километрах. Кроме того, зимой также поддерживаются и трассы для пеших прогулок – например, на гору Прадед, которая является пятой по высоте в Чехии. Своими впечатлениями поделился один из туристов:

— Сейчас здесь очень хорошо, хотя в первой половине дня погода была далеко не лучшей. Она всегда тут крайне непредсказуемая, с этим необходимо считаться. Я уже давно хотел побывать за городом, сегодня мы выбрались с супругой и собакой, и я очень рад, что мы здесь.

Климатические условия в районе Прадеда действительно весьма суровые по чешским меркам. Зимы здесь длинные, а снежный покров держится иногда по пять месяцев в году. Здесь прохладно даже летом: средняя температура чуть выше нуля. А в январе, который обычно бывает самым морозным месяцем года, этот регион считается вторым наиболее холодным в Чехии, за что и получил прозвище «Есеницкий айсберг». Информацию о текущей ситуации в горах нам сообщил спасатель Иржи Гейтманек:

— Сейчас температура у нас около -7С, чаще всего облачно, но иногда выглядывает и солнышко, на горных склонах около 180 см снега. На данный момент зафиксирован второй уровень лавинной опасности. Согласно европейским стандартам, мы пользуемся пятибалльной шкалой. Так что при втором уровне снежный покров относительно устойчив, особенно на южном склоне. На северных склонах наблюдается некоторая нестабильность из-за смены типа снега: сначала он был мокрый, потом резко похолодало и выпал более сухой снег. Как бы то ни было, все потенциально опасные склоны в Есениках находятся за пределами туристических маршрутов, так что лавины не угрожают дисциплинированным путешественникам, которые будут соблюдать правила безопасности и передвигаться по туристическим трассам Национального заповедника.

Соревнования не для слабых духом

Однако именно благодаря непростым природным условиям в Есениках каждый год проводится четырехдневный чемпионат зимнего экстремального спорта Winter Survival, в котором участвуют команды военнослужащих из разных европейских стран. В общей сложности им предстоит преодолеть более 100 км заснеженных гор и покорить несколько неприступных скал. О том, как проходит это мероприятие, рассказал Мартин Гон:

— Данное ежегодное соревнование – это своеобразная борьба за выживание, где необходимо не только выполнить задание, но и суметь победить суровые погодные и природные условия. В мероприятии принимают участие несколько команд не только из Чехии, но и из других стран: Словакии, Австрии, Бельгии и Германии. Им предстоит сразиться в нескольких спортивных дисциплинах. Чемпионат традиционно разделен на три этапа: биатлон, классический бег на лыжах и вольный стиль на беговых лыжах. После спортивных соревнований участников ждет испытание на выживание: необходимо пройти опасную местность, развести огонь, переночевать в горах.

Зимние радости на любой вкус

Но обычным туристам и лыжникам не стоит бояться. Здесь оборудованы широкие безопасные горнолыжные трассы разных уровней сложности: от крутых спусков для профессионалов до весьма пологих склонов для начинающих, а также для самых маленьких лыжников. Кроме того, здесь есть специальные горки для катания на санках. Поэтому Есеники являются излюбленным местом туристов со всей Чехии. Каковы их впечатления?

— Мы часто сюда приезжаем в первую очередь, потому что здесь натуральный снег. Кроме того, нам очень нравится местная природа. Мы стараемся ездить сюда каждые две недели, конечно, если позволяет погода, финансы, работа и так далее. Есеники мы действительно очень любим.

Самой высокой точкой Есеников является гора Прадед (1491 м). На вершине горы находится башня, ее вершина достигает 1653 метров над уровнем моря, благодаря чему общая высота больше, чем у Снежки. Первая башня на вершине Прадеда появилась еще в 1910 году, в 1940-х к ней была пристроена почта, которую вместе с чешскими строителями возводили русские и польские военнопленные. После окончания Второй мировой войны башню перестали поддерживать в должном техническом состоянии, что привело в 1959 году к ее обрушению. В 1960-е годы в связи с активным развитием телевизионного вещания на горе была установлена деревянная конструкция с передатчиком. В 1968 году началось строительство телебашни высотой 162 метр. Для этого от деревни Овчарна на гору была проложена первая асфальтированная дорога. Создание комплекса завершилось в 1983 году открытием ресторана и отеля