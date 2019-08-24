Еленовершские торжества: Сказки без границ

Сказки и традиции, игры и конкурсы, песни и пляски, а также демонстрация сплава леса по уникальному Шварценбергскому каналу – все это ждет любителей национального фольклора в чешском лесном заповеднике Шумава. Ведь именно здесь в конце августа проходят «Еленовершские торжества». Подробнее об этом мероприятии рассказал директор Шварценбергского канала и председатель фольклорной организации Libín_S из города Прахатице Гинек Гладик:

— Я занимаюсь развитием Шварценбергского канала уже давно, более двадцати лет. Поэтому мои коллеги – как чешские, так и австрийские – назначили меня судоходным директором. В этой должности меня также утвердил сам князь Шварценберг. «Еленовершские торжества» являются частью нашего проекта «Традиции Шварценбергского канала по обе стороны границ», который знакомит всех желающих с традициями, фольклором, сказками и ремеслами как чешской, так и с австрийской стороны. И, конечно же, с обычаем сплавления леса. Фактически, все это и войдет в нашу воскресную программу.

Благодаря тому, что гидрологам совместно с историками удалось сохранить уникальный Шварценбергский навигационный канал, который представляет собой один из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся природных и технических памятников Шумавы, Елени Врх является настоящей туристической жемчужиной Южной Чехии. Здесь проводится целый ряд мероприятий на самые разные темы – фольклорные, экологические, исторические и многие другие. Чем подобные акции привлекают туристов?

— Я, как фольклорный теоретик, считаю, что фольклор – очень живая материя, к нему можно отнести как обряды, которые проводились пятьсот лет назад, так и танцы, которые исполнялись сто лет назад и про которые многие наши гости знают от своих родителей или бабушек. Многие в рамках культурных мероприятий и народных праздников посещают также костелы, хотя, конечно, там не так много людей, как бывало в храмах сто лет назад.

Кроме традиционных ремесел регион Шумава славится своими сказками – если верить поверьям, в местных лесах обитают лешие, в скалах – черти, а в реках – водяные и русалки. Сказки являются неотъемлимой частью местной культуры и традиций, поэтому и в «Еленоверешских торжествах» им отведено особое место:

— Я сам уже давно влюбился в нашу традицию «Рассказывания сказок с обеих сторон Шумавы». В этом году это станет открытием «Еленовершских торжеств». У нас есть двое фантастических рассказчиков: одна из них «сказочная бабушка» – Хелена Свободова из Прахатиц, а второй (как я его называю) – «Гном из соляной пещеры» Хельмут Витман, он лучший рассказчик австрийских пограничных лесов. Рассказывают они на чешском и на горно-немецком. В немецком, как известно, множество диалектов, так что тот язык, на котором Хельмут рассказывает сказки, будет отличаться от языковой нормы.

В современном мире сказки – скорее прерогатива детей, однако еще сто лет назад – особенно в деревнях – они рассказывались для взрослых. А кто теперь является главным слушателем мифов и сказаний?

— Сказки мы рассказываем для особой возрастной категории – для слушателей от трех до девяносто девяти лет. Как показывает опыт, послушать их любит каждый – вне зависимо от возраста и национальности, сказки понимают все. Интересен тот факт, что Хелена не говорит по-немецки, а Хельмут не понимает чешского, однако, тем не менее, их творческий тандем прекрасен и они совершенно волшебным образом дополняют друг друга, ведут диалог и даже разыгрывают сценки во время рассказывания сказок.

В этом году «Еленовершские торжества» проводятся в 22 раз – это, конечно, не юбилей, однако, дата знаменательная. С каждым годом организаторы стараются привнести что-то новое, в то же время оставаясь верными традициями, ведь это – основная тема фестиваля. Что же ждет гостей торжеств в этом году?

— Два раза за день мы будет рассказывать сказки – первый в 11 часов 11 минут у верхнего входа в горный туннель. Это станет открытием фестиваля. Второй раз сказки можно будет послушать в амбаре в 15.45. Но, разумеется, мы не ограничимся только рассказыванием сказок, мы будем знакомить гостей и с другими видами фольклора – приметами, танцами, песнями и ремеслами. В этом году мы решили представить нашим гостям еще один жанр – на фестивале будет звучать музыка в стиле кантри, которая тоже постепенно становится фольклором. И, самое главное, мы будем сплавлять лес – что также является неотъемлемой частью жизни, культуры и традиций этого региона.